'Steker jeugdinrichting Teylingereind eerst zelf aangevallen met koekenpan en schaal'

De 21-jarige man die onder andere instak op een andere gevangene in de forensische kliniek Teylingereind, zegt eerst zelf te zijn aangevallen. Volgens zijn advocaat had de man 'absoluut niet de opzet zijn groepsleider iets aan te doen.' De rechtbank bepaalde vrijdag dat zijn voorlopige hechtenis is geschorst, hij moet weer terug naar een jeugdinrichting.

Op die bewuste zaterdagmiddag in januari ontstaat er een ruzie tussen verdachte en een andere jeugdgevangene. Die ruzie loopt zo hoog op dat de verdachte, volgens de officier van justitie, met een groot mes insteekt op de andere gevangene en de groepsleider. Een traumahelikopter spoedt zich naar de gevangenis in Sassenheim. Maar de verwonding van de medegevangene lijkt uiteindelijk mee te vallen, want een ambulance neemt het slachtoffer alleen maar ter controle mee naar het ziekenhuis. Hoe het met de groepsleider is, is niet bekend.

'Het gaat om de verdenking van een ernstig strafbaar feit', constateert de advocaat. 'Maar op de camerabeelden is te zien dat mijn cliënt eerst met twee harde voorwerpen, namelijk een schaal en een koekenpan, wordt geslagen voordat hij met een mes steekt. Hij had absoluut het opzet niet zijn groepsleider iets aan te doen.' Via een Skype-verbinding hoort de verdachte zijn advocaat aan. Te zien is hoe de verdachte in een kamertje van de gevangenis achter een tafel zit.

Gewone gevangenis

Na het steekincident is de verdachte meegenomen naar deze 'gewone' gevangenis. In de jeugdinrichting Teylingereind zat de verdachte een zogeheten PIJ-maatregel uit, dat betekent dat hij geestelijk werd behandeld. In de gewone gevangenis krijgt hij die behandeling niet. Een kwalijke zaak vindt zijn advocaat. De rechters zijn het daarmee eens en schorsen daarom de voorlopige hechtenis zodat de verdachte weer behandeld kan worden in een jeugdinrichting. Op 3 juli gaat de zaak verder.