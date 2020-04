Cybercriminelen slaan toe met WhatsApp-fraude, meerdere slachtoffers in Westland

Fraude via WhatsApp neemt de laatste tijd toe. Alleen al in het Westland is de afgelopen twee weken voor ruim 30.000 euro buitgemaakt door cybercriminelen. Bij de politie is vijf keer aangifte gedaan. Een van de Westlandse slachtoffers is voor 8000 euro gedupeerd. Volgens de politie de slachtoffers vaak 60-plussers met volwassen kinderen.

'Een dochter of zoon meldt zich bij mama: hoi mam, ik heb even een andere telefoon want mijn mobiel is kapot gegaan in de wasmachine en ik kan nu niet bellen, en ik heb echt geld nodig.' Volgens politiewoordvoerder Hilda Vijverberg is dit een van de voorbeelden hoe zo'n vals WhatsAppbericht eruit kan zien. 'In deze coronatijd klinkt zo'n verzoek al snel geloofwaardig, want alle horecabaantjes zijn weg. Dus dan zegt mama: kind wat zielig, ik maak even duizend euro naar je over. Maar er volgt altijd weer een nieuw verzoek.'

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken maakte donderdag bekend dat digitale criminaliteit sterk toeneemt: van 3,81 miljoen euro in 2018 tot 7,94 miljoen euro in 2019. En het is de indruk van de politie dat het dit jaar, mede als gevolg van de coronacrisis, alleen nog maar toeneemt. 'We gebruiken veel meer digitale middelen. Er zijn veel minder woninginbraken en criminelen zoeken andere manieren om aan geld te komen.'

Blijven waarschuwen

Het lijkt misschien een beetje dom om zomaar geld over te maken. En toch gebeurt het. Volgens de politie is het is net als met autodiefstallen of zakkenrollen: je moet blijven waarschuwen. Geen waardevolle spullen in het zicht. Houd tijdens het winkelen je tas dicht. Dat geldt ook voor deze fraude.

'En ze komen vaak zó geloofwaardig over. Maar ons advies is: bel altijd even om te checken of het klopt, voordat je geld overmaakt. Bel een ander familielid. Of probeer het oude nummer om te checken of het echt niet meer werkt.' Om aandacht te vragen voor het gevaar van deze manier van oplichting start de politie vrijdag in het Westland een publiciteitscampagne via social media.

