Van badmeester tot onderhoudsmedewerker: lege Haagse sportvelden krijgen oppepper

Op de atletiekbaan van AV Sparta in het Haagse Zuiderpark zijn drie tractoren in de weer. Ook staan de sproeiers aan die het net ingezaaide gras van water voorzien. Een aantal medewerkers van de gemeente inspecteert de baan en het gras. Het is eigenlijk werk dat normaal gesproken in de zomer wordt gedaan, maar het is naar voren gehaald omdat half maart alle sportclubs de deuren hebben gesloten en nu dus leeg zijn.

'Het is behoorlijk verdrietig als je nu om je heen kijkt en de lege velden ziet', zegt wethouder Bredemeijer. 'Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om het onderhoud van de sportvelden naar voren te halen.'

Kwast in de hand

Bovendien zijn er extra handjes. Bredemeijer: 'Er zijn heel veel collega’s die op dit moment zonder werk zitten, omdat bijvoorbeeld de zwembaden dicht zijn. Zij willen niet op hun handen blijven zitten en kunnen de kwast ter hand nemen of andere onderhoudsklussen uitvoeren.'

Meer dan dertig verenigingen hebben aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod van de gemeente om het onderhoud naar voren te halen. Het is een van de maatregelen die het gemeentebestuur neemt om sportverenigingen te helpen om de coronacrisis door te komen. Daarnaast kunnen clubs uitstel vragen voor het betalen van huur en belastingen en kunnen ze financiële en juridische ondersteuning krijgen.

Geen kampioenschappen

Of deze maatregelen voldoende zijn, moet blijken. Duidelijk is dat veel sportverenigingen het moeilijk hebben nu de sport is stilgelegd. 'Er zijn geen wedstrijden, competities liggen stil en worden waarschijnlijk niet afgemaakt en dat betekent dat er geen kampioenschappen en geen promoties zijn', zegt Jan Raateland van de initiatiefgroep Haagsche Sport Federatie. Hieraan zijn 42 Haagse sportverenigingen verbonden.

Hoe groot de problemen zijn verschilt per vereniging. Raateland: 'Een voetbalclub mist inkomsten van de kantine. Dat kan in deze periode van kampioenschappen en toernooien gaan om tienduizenden euro's. Dat is anders voor bijvoorbeeld turnverenigingen die geen eigen accommodatie hebben. Zij zijn vooral afhankelijk van contributie. Ik sluit mij aan bij de oproep van minister Koolmees aan leden om de contributie niet stop te zetten. Ik verwacht dat als 80 procent van de leden de contributie blijft betalen, deze verenigingen het wel zullen redden.'

Samenwerken

Raateland vindt dat sportverenigingen in Den Haag in de toekomst beter zouden moeten samenwerken. 'Een les van deze coronacrisis is dat verenigingen in Den Haag nog beter zouden moeten samenwerken. Wij hebben het initiatief genomen om met een aantal verenigingen samen op te trekken, maar het zou goed zijn als nog meer clubs zich aansluiten. Samen sta je sterker en dan kun je gezamenlijk een vuist maken.'