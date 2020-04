Kunst in quarantaine: 'Met de dievenvanger uit de 14e eeuw kan je prima mensen op afstand houden'

Normaal is het museum alleen op maandag gesloten en kunnen er op die dag onderhoudsklussen gedaan worden. Nu hebben ze hier alle tijd voor. 'Het is nog nooit zo schoon geweest hier en we zijn met van alles bezig aan onderhoud,' vertelt Carly.

Via smalle kleine trappetjes komen we in een kamer met bijlen, brandmerken, speren en ander martelwerktuig. Hier laat Carly ons de dievenvanger zien. Een lange stok, zeker twee meter, met een ijzeren ronde hals met een opening erin.' Dit is de dievenvanger, het hoofd van de dief ging in de ijzeren ring en de stok hield de dief op afstand', vertelt Carly.