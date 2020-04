'Gebruik Malieveld voor grootste drive-in bioscoop van Nederland'

Op het Malieveld in Den Haag moet de grootste drive-in bioscoop van Nederland komen. Dat is althans het plan van initiatiefnemer Joris Hentenaar, cameraman en tevens organisator van het Haagse festival Carnivale. Hentenaar heeft zijn idee al neergelegd bij de gemeente en Staatsbosbeheer, die volgens hem 'niet negatief' tegenover het voorstel staan.

'De tijden zijn rijp voor een drive-in bioscoop op het Malieveld', stelt Hentenaar bij mediapartner Den Haag FM. 'Het is veilig: je zit met je gezin of geliefde in de auto, met een aantal restricties kom je het terrein op, dan ga je daar met je auto staan en dan start de film. Je stemt af op een FM-kanaal, bijvoorbeeld Den Haag FM. En dan zitten we gewoon twee uur lang prachtig in de Haagse sferen op het Malieveld, in gevoel van gezamenlijkheid, te kijken naar een mooie film', schetst hij zijn plan in het radioprogramma Rob's Tussendoortje.

Hentenaar beseft dat het Malieveld niet bedoeld is om auto’s te stallen voor een drive-in bioscoop. 'Natuurlijk mag je het Malieveld daar niet zomaar voor gebruiken, maar aan de andere kant denk ik ook: de tijden zijn nu even anders. Als tractoren het Malieveld mogen omploegen, mogen wij samen naar iets moois kijken. En al leg je rijplaten neer, dan kan je heel veel doen.'

Een groter gevoel

De organisator van het festival Carnivale in het Huygenspark, dat afgelopen winter niet doorging, heeft al voorzichtig bij de gemeente en Staatsbosbeheer gepolst of het plan haalbaar is.

'We weten natuurlijk nog niet wat premier Rutte in zijn persconferentie van aanstaande dinsdag gaat zeggen. Misschien gaan de bioscopen wel open… Maar dan zullen we alsnog 1,5 meter afstand moeten houden. Dat neemt niet weg dat er een groter gevoel is, een gevoel dat we weer wat moeten gaan creëren. Dat gevoel brengt ons verder. In dat opzicht stonden ze er niet negatief tegenover. Maar er zitten wel restricties aan: het moet allemaal veilig en degelijk gebeuren. Als het allemaal kan, bij wijze van spreken een week lang elke avond een andere film – van de Titanic tot een kinderfilm, van een documentaire van het Filmhuis tot Pathé – dan is dat prachtig.'