Speciale uitzending van TV West Sport met Maureen Koster, Joop Buyt en Marcella Mesker

Tenniscommentator Marcella Mesker blikt alvast vooruit op de komende maanden. 'Ik acht de kans niet heel groot dat de grote tennistoernooien dit jaar nog plaatsvinden', zegt de Haagse. 'Roland Garros is verplaatst naar september. Ik acht de kans groter dat, dat toernooi doorgaat, dan bijvoorbeeld de US Open eind augustus.'

Kiki Bertens en Robin Haase zullen zich geen zorgen hoeven te maken, denkt Mesker. 'Die zijn financieel onafhankelijk. Maar spelers vanaf plek 150 wel. De directeur van de Nederlandse tennisbond, Jacco Eltingh, heeft er al iets over gezegd. Hij denkt dat zeven tot elf spelers in Nederland een andere baan moeten gaan zoeken.'

Hagenaar Jason Vermeer is voetbaltrainer in China. 'De restaurants en bars zijn weer open', zegt hij vanuit het land waar de eerste gevallen van het virus bekend werden. 'Het trainen is gelukkig ook weer gestart', vervolgt hij. We lopen een stukje voor op Nederland.'

'We hebben alleen mondkapjes op als we naar het veld lopen', zegt Vermeer. 'Ik loop nu midden in de stad zonder mondkapje. In het restaurant moet ik alleen mijn temperatuur laten opmeten voordat ik naar binnenga.'

Atlete Maureen Koster uit Alphen aan den Rijn zou deze zomer haar hardloopkunsten tonen in Tokio. Door haar Olympische Spelen ging echter een streep. 'Inmiddels heb ik het wel geaccepteerd. De periode meteen nadat het werd aangekondigd was het onzeker. Maar, het blijft zuur.'

'De vraag is wanneer ik weer ga lopen', zegt Koster. 'Ik ben altijd gewend om hard te trainen voor een doel. En nu is er eigenlijk niks. Dus dat is lastig.'

