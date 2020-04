Een bijzonder plekje: wie zou er zo willen wonen in de Haagse binnenstad?

De Passage in de Haagse binnenstad is dit jaar 135 jaar oud en daarmee het oudste overdekte winkelgebied van Nederland. Gelegen tussen het Buitenhof en de Spuistraat. In 1885 gebouwd om de welvarende Hagenaar te bedienen en geïnspireerd op de passages in Milaan en Parijs.

Vroeger zaten hier een heleboel echt chique winkels, maar ook een hotel en een aantal restaurants waar je als gewone jongen van de straat niets te zoeken had. Op nummer 1 zat bijvoorbeeld restaurant Riche, daar zat je om gezien te worden..

Vol met kunst

Hoewel de meeste woningen boven de winkels leeg staan, is er één die nog steeds bewoond is. Heijm Rijken is de gelukkige bewoner van deze plek, hij woont in het gedeelte waar vroeger het chiquere gedeelte van het restaurant gevestigd was. Zijn huis is uitbundig, vol met kunst.

Rijken houdt van kunst en er is ook een link met het verleden. 'De Haagse Kunstkring is hier opgericht en Vincent van Gogh heeft hier zijn allereerste overzichtstentoonstelling van zijn werk hier geëxposeerd', aldus Rijken.

Restaurant Riche in de Haagse Passage. | Foto: Haags Gemeentearchief

'Niemand wilde er wonen'

De grote vraag is natuurlijk: hoe kom je nou aan zo'n woning? In deze tijd van woningnood is het haast niet voor te stellen, maar toen Rijken 20 jaar was, werkte hij bij een kapper in de Passage. Het pand waar hij nu woont stond leeg.

'Het was vervallen en niemand wilde er wonen, de Haagse binnenstad was in de jaren '70 voor veel mensen geen aantrekkelijke plek. Maar ik zag een werkelijk schitterend historisch pand en bedacht mij geen minuut', vertelt Rijken. 'In de loop van de jaren is alles verbouwd en nog weinig is origineel.'

De Haagse Passage entree. | Foto: Bart van der Helm