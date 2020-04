Lintjesregen 2020: Lees hier wie er in Den Haag een lintje heeft gekregen

In Den Haag zijn 26 inwoners Koninklijk onderscheiden.Veertien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en negen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drie tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag

LON: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

RON: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

OON: Officier in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer P.J.C. Aerts OON

Directeur van National Computing Facilities (NCF) een Stichting opererend onder de paraplu van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Chief Business Officer

Senior Advisor Strategic Alliances bij het Netherlands e-Science Center (NLeSC)

Senior Research Fellow Data Archiving and Networked Services (DANS)

Parttime adviseur bij DANS en NLeSC

De heer J. Ammeraal LON

Diverse vrijwilligersfuncties binnen de Christus Triumfatorkerk in Den Haag

De heer M.B. Asselbergs RON

Voorzitter van de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO)

Verdiensten voor de beroepsgroepen oogzorg, patiëntenverenigingen, het Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars

Bestuurlijke activiteiten voor de Hoornvliesstichting Nederland en de Stichting Klein en uniek Specialistisch Vakmanschap

Voorzitter van de Haarlemsche Cricketclub Rood en Wit

Voorzitter van de Cricket Touring Club De Flamingo’s

De heer R. Autar LON

Secretaris van het schoolbestuur van de (Hindoeïstische) vereniging Arya Dewaker in Paramaribo (Suriname)

Voorzitter van het (Hindoeïstische) platform Arya Sabha in Enschede

Vrijwilliger bij en bestuurslid van de (Hindoeïstische) vereniging Naya Samana in Hoofddorp

Vrijwilliger bij de (Hindoeïstische) vereniging Arya Samaj Nederland in Den Haag

De heer L.F.A. van Draanen LON

Voorzitter van de Duitse internationale vereniging voor militair attachés Verband der Unteroffiziere und Büroleiter der Ausl?ndische Milit?rattaches in Bonn en Berlijn

Vrijwilliger bij het Slachtoffer Informatie Punt van het Paleis van Justitie in Den Haag

Vrijwilliger bij de Nationale Politie, eenheid Den Haag

Mevrouw L.T. Esajas LON

Vrijwilliger bij de Surinaamse vrouwenorganisatie Afimo in Den Haag

Vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. in Den Haag

Vrijwilliger bij de Stichting Ya Ya Dande in Den Haag

De heer C.L. de Groot LON

Vrijwilliger bij en bestuurslid van de voetbalvereniging sv Die Haghe in Den Haag

Vrijwilliger bij en bestuurslid van de koorvereniging Concerttante in Alphen a/d Rijn

De heer H. Guijt-Oerlemans LON

Voorzitter van de personeelsvereniging van de Haeghe Groep in Den Haag

De heer E. van der Heide RON

Bestuursfuncties bij hockeyvereniging HDM

Adviseur van het High Performance Top Trainings Centrum in Den Haag

Organisator Haags Hockeyplein tijdens het WK Hockey in Den Haag

Bestuurlijk betrokken bij de Samenwerkende Haagse Sporttalentvereniging (SHS)

De heer H. Hoogenraad LON

Vrijwilliger bij Jachtclub Scheveningen

Oprichter en penningmeester van de Stichting Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen

Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen

De heer P.R. de Kievit RON

Bestuurslid van de Historische Vereniging “Oud Wassenaar”

Bestuurslid van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar

Auteur van diverse publicaties over de geschiedenis van Wassenaar

Vrijwilliger bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe

Bestuurslid van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Eindredacteur van de Historisch Reeks Muzee Scheveningen

Vrijwilliger bij de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen

Vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen

Mevrouw L. Ma RON

Docent mandarijn aan de Chinese School Rotterdam

Administratief medewerker en vertaler bij Stichting de Chinese Brug in Den Haag

Editor/reviewer voor ABC Amsterdam

Medeoprichter, bestuurslid, docent, conrector en hoofdeditor lesboeken bij Dan Hua Culture & Education Center in Rotterdam

Bestuurslid en vicevoorzitter van Stichting Chinees Onderwijs in Nederland

De heer R.S. Makka RON

Bestuurslid van de studentenvereniging Forsythia van de universiteit in Suriname

Voorzitter van Milan Promotion

Deskundige op het gebied van diaspora van de Hindoegemeenschap

Secretaris van de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI)

Bestuurslid en secretaris van de Arya Dewaker Hindoetempel in Paramaribo

Adviseur bij de Stichting Satya Dharma Nederland

Gedelegeerd voorzitter, vanuit Arya Dewaker, van het Maharshi Dayanand Kinderhuis in Paramaribo

Bestuurslid van de Hindoeraad Nederland

Voorzitter van de Stichting Kenniskring Nederland-Suriname

Voorzitter van Arya Samaj Nederland (ASAN)

Mevrouw T.L. Masson-Zwaan OON

Bestuurslid van de European Centre for Space Law (ESCL)

Executive Secretary en President van de International Institute of Space Law

Member of Advisory Board van de Space Generation Advisory Council (SGAC)

Member of the Board of Directors van de International Academy of Astronautics

Medeoprichter van Women in Aerospace-Europe (WIA-E)

Bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR)

De heer R. Matai LON

Vrijwilliger bij de Politie, eenheid Den Haag

Mevrouw E.H. Middelraad LON

Vrijwilligersactiviteiten bij Duinhage

Mevrouw J.M. Molenkamp-Loran LON

Diaken en taakdrager bij de protestantse gemeente Den Haag, wijkgemeente Abdijkerk

Vrijwilliger Ouderenzorg bij de protestantse gemeente Den Haag, wijkgemeente Abdijkerk

Administratief ondersteuner van de Arie Molenkamp stichting

De heer J.M. Moret LON

Bestuurslid van de Stichting Moret

Secretaris van en vrijwilliger bij de Noord-Nederlandse Golf Countryclub (NNGCC) in Glimmen

Lid en voorzitter van de Commissie Senioren van de Nederlandse Golf Federatie (NGF)

Secretaris van de Stichting Eregraf Stijkelgroep, een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog

Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Jan Muschlaan in Den Haag

Mevrouw A. Rodriguez-Baxa LON

Ondersteuner van buitenlandse (voornamelijk Filipijnse) studenten in Rotterdam

Oprichter en penningmeester van The University of The Philippines Alumni Association-The Netherlands Chapter (UPAA-NL)

Bestuurslid van Stichting Kapitaran

Coördinator bij de Jesus is Lord Church in Rotterdam

Mevrouw W.M.J. van Sebille RON

Co-auteur van het boek “Opgestaan is plaats vergaan” een boek van en over afstandsmoeders

Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Afstandsmoeders

Medeorganisator en deelnemer aan de Traidebijeenkomsten en het preventieproject “Verbonden door adoptie”

Geïnterviewde voor de documentaire “In alle stilte”

Redactielid en eindredacteur van het Adoptietijdschrift

Onderhouden van contacten met afstandsmoeders en media

Medeoprichter en voorzitter van Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder (DNA)

Voorzitter van de Haagse Kunstkring

De heer C.J. Seket LON

Penningmeester van en vrijwilliger bij de KNRM, post Scheveningen

Vrijwilliger bij de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk in Den Haag

Bestuurslid van de Vereniging Herdenking Scheveningse Zeelieden

De heer J.E. Snijders RON

Bestuurslid van de Vereniging Common Nederland

Voorzitter en bestuurslid van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Interim-voorzitter van de Stichting Art & Jazz

De heer F.W. Stapel RON

Reservemilitair

Plaatsvervangend commandant van het Detachement Zuid-Holland voor de Nijmeegse Vierdaagse

Medeoprichter en secretaris van de Militaire Schietvereniging Nationale Reserve Zuid-Holland

Regelingsofficier voor de studentenweerbaarheden tijdens Prinsjesdag

Regelingsofficier voor de nationale 15-augustus herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag

Secretaris en penningmeester van de Stichting Historische College Korps Nationale Reserve

Vrijwilliger bij en secretaris van de Korps Traditie Raad

Medeoprichter en secretaris van de Stichting Fanfare Korps Nationale Reserve

Bestuurslid en secretaris van de stichting “De Nationale Landstorm Commissie”

Penningmeester, secretaris en vicevoorzitter van de Haagse Schermvereniging Zaal “Ter Weer”

Vrijwilliger bij en lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)

Mevrouw C.L.M. van Straten RON

Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Vereniging voor Geestelijke VerZorgers (VGVZ)

Voorzitter van de stichting Oud-Loosduinen

Geschiedkundig onderzoeker bij de Parnassia Groep

Mevrouw M.E. van Tongeren-Akkerman LON

Kerkbladbezorger

Bestuurslid van de Duinoordschool

Vrijwilliger bij de Kloosterkerk in Den Haag

Vrijwilliger bij de vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting in Den Haag

Mede-initiator en lid van het organisatiecomité van het jaarlijkse straatfeest

Vrijwilliger bij de Stichting ’t Trekpaert in Moordrecht

De heer W.J.M. Verheijen OON

Lid van verschillende commissies van de Verenigingen Officieren Artillerie (VOA)

Politievrijwilliger bij Politie-eenheid Den Haag

Lid en voorzitter van de organisatie van de jaarlijkse herdenking van “de Slag om de Residentie” in Den Haag.

Lid en hoofd delegatie Nederland, vice President Interallied Confederation of Reserve Officiers/La Confederation Interallee des Officiers de Reserve (CIOR)

Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reserve Officieren

Lid van de VDD partijcommissies/thematisch netwerk Defensie

President van de CIOR

Gelegenheidsvrijwilliger CIOR

Executive producent van Film “De Grebbeberg”

Fotograaf bij Wijkkrant Bezuidenhoutnieuws

