Deze arts uit Noordwijk adviseert regering in de strijd tegen het coronavirus

Met een kop koffie in zijn hand tuurt Schippers door het raam naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Bezoekers die binnen komen worden gecontroleerd op lichaamstemperatuur. Links en rechts staan grote flessen met desinfecterende handgel. Voor het ziekenhuis zijn bouwvakkers hard bezig. Aan een bouwhek hangt een spandoek met onder meer de tekst 'Trots op jullie die voor ons zorgen', gemaakt door de supportersverenigingen van ADO Den Haag. 'Mooi hè', merkt Schippers op. 'Iedereen in dit ziekenhuis heeft een groen/geel hart. Ik vind het ook mooi en hartverwarmend hoe een ieder ook met ons mee leeft.'

Naam: Dr. E.F. Schippers

Leeftijd: 54 jaar

Functie: internist/infectioloog in het HagaZiekenhuis

Het zijn zware tijden voor jullie…

Het zijn hele zware tijden. Het is allemaal nieuw, daardoor moeten we over heel veel dingen goed nadenken. Hoe ga je om met de grote hoeveelheid patiënten, hoe ga je het beleid van het ziekenhuis inrichten op het virus? Dat doen we met alle krachten die wij hebben en ik vind dat dat in Nederland heel goed gaat.

Mijn oog viel afgelopen week op een college van u over het coronavirus op YouTube. Die is vier weken geleden online gekomen. Momenteel is iedereen met het coronavirus bezig, maar u net iets langer, zo lijkt het.

Het speelt nu een klein half jaar. In november begon het in China en al snel ging het over de rest van de wereld. Ergens eind februari bestond de behoefte in het ziekenhuis om het personeel te informeren over het virus. Dat is dan heel breed. Van doktoren, verpleegkundigen tot receptionisten. Dan vertel je wat er speelt en wat er mogelijk op ons afkomt, want op dat moment hadden we nog geen patiënten.

Mijn rol was iets vertellen over het virus, hoe ziet het virus er uit, hoe gedraagt het zich, hoe ziet het ziektebeeld er uit en wat zijn de behandelmethoden. De vraag was om dat in tien minuten te doen. Dat werd opgenomen voor personeelsleden die niet aanwezig konden zijn. Daarna heeft de afdeling communicatie het op onze Facebookpagina gezet en de rest is geschiedenis.

Het filmpje van Dr. E.F. Schippers is op Facebook meer dan een miljoen keer bekeken.

Hoe zijn de reacties op dat filmpje geweest?

Aanvankelijk heb je de reacties van de collega's die aanwezig waren, die waren positief. En daarna komt het op Facebook en gaat het de wereld in. Dan zie je ook de reacties van andere mensen, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik blij was dat die overwegend positief waren. Ik heb op dat moment ook wel beseft hoe krachtig zo'n medium is. Zijn de reacties negatief, dan heeft dat ook een bepaalde impact. Kennelijk was het zo dat het filmpje in een bepaalde vraag voorzag, dat heeft ook met de timing te maken, begin maart. Dat was echt in het begin van het coronavirus in Nederland, toen was er nog weinig informatie.

Wanneer ben je zelf voor het eerst in aanraking gekomen met het virus?

Dat was een week na het publiceren van het filmpje. Toen kwamen de eerste patiënten bij ons in het HagaZiekenhuis binnen. Die patiënten heb ik toen ook persoonlijk gezien. In eerste instantie op de EHBO en later op de verpleegafdeling.

Is dat anders dan 'normaal'?

Er zitten wel overlappen tussen dit ziektebeeld en de wijze waarop mensen zich presenteren, maar het is wel een nieuwe ziekte met eigen karakteristieken. Dat hebben wij geleidelijk aan moeten leren. Ook om de patiënten optimaal te helpen en ondersteunen. Dat was in het begin best lastig, want hoe herken je de patiënt en hoe behandel je de patiënt optimaal?

Op welke alarmsymptomen let je als de patiënt verslechtert en wanneer besluit je de patiënt naar de intensive care te sturen. Dat is een hele steile leercurve die wij met elkaar hebben moeten leren. Dat heeft ongeveer een week tot tien dagen geduurd en inmiddels herkennen wij het ziektebeeld heel goed en weten wij hoe het ziektebeeld zich kan ontwikkelen. Daar kunnen wij nu goed op anticiperen.

Bent u nu 24/7 met corona bezig?

Ja, zo kan je dat wel zeggen. Voor het HagaZiekenhuis vooral op beleidsniveau. Ik ben één van de mensen die samen met de raad van het bestuur probeert protocollen te maken en dingen te organiseren om die massale toestroom van patiënten te kanaliseren.

En dan valt afgelopen weekend het blad Elsevier op de mat waarin staat dat jij een van de 33 wetenschappers bent die het kompas vormt waarop het kabinet de crisis vaart.

Ja, en dan krijg je app'jes met de vraag hoe heb je dat gedaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij net zo verrast waren. Het is een spontane actie van Elsevier zonder enige waarschuwing vooraf. Apart, maar wel leuke reacties.

Wat houdt het in?

De tekst over mijn persoon is gelukkig heel kort en daar ben ik ook wel blij om, want er staan veel meer belangrijke personen in met wetenschappelijke achtergronden die veel relevanter zijn voor dit onderwerp. Maar goed, ik sta er in. Met name dat filmpje op Facebook maakt dat ik er bij sta, volgens mij.

Dr. E.F. Schippers in weekblad Elsevier | Foto: Omroep West

Hoe staan we er voor met betrekking tot het virus?

Ten aanzien van het aantal patiënten en dan met name de ic-bezetting gaat het geleidelijk aan positief. Donderdag is er weer een duidelijke briefing geweest van RIVM-directeur Jaap van Dissel in de tweede kamer. De aantallen nemen af, de epidemie is op dit moment op z'n retour. We hopen natuurlijk dat de epidemie niet op deze wijze nog een keer terugkomt. Het is niet uitgesloten dat de epidemie op een goed moment weer gaat opleven, maar de hoeveelheden patiënten die we nu gehad hebben, die hoop ik toch niet meer te zien. Ik hoop dat de volgende piek kleiner is.

De toekomst is allemaal heel onzeker, hoe is dat voor jou als arts?

Het is voor iedereen onzeker. Ook voor patiënten die de ziekte al gehad hebben of het nog gaan krijgen. Maar ook voor patiënten die hele andere ziektes hebben of krijgen. Is er straks wel zorg voor mij als ik een andere klacht krijg. De onzekerheid die nu leeft onder de bevolking en eigenlijk ook in de rest van de wereld is die extreem. Ik denk dat wij ons blij mogen prijzen met hoe onze zorginfrastructuur in Nederland is. Ik vind het ook mooi en hartverwarmend hoe een ieder ook met ons mee leeft.

Wanneer denk je dat de situatie in de ziekenhuizen weer normaal is?

Dat is een hele moeilijke vraag. Van Dissel heeft daar een doorkijk over gegeven met allerlei projecties over de toekomst. Uiteraard proberen we in de ziekenhuizen, ook regionaal, proberen we na te denken over hoe de scenario's er uit gaan zien als we straks de reguliere zorg weer oppakken, daar denken we over na, voor het zo ver is, zijn we echt een aantal weken verder.

LEES OOK: Coen Boers lag op de ic: 'Als een vriend niet 112 had gebeld, had ik hier niet gezeten'