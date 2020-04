Haagse Tour d'Amour brengt muziek en dans naar bewoners toe

Met het initiatief gaat Stichting Creative Aid de komende weken Haagse wijken bezoeken om oudere en eenzame bewoners een hart onder de riem te steken. Het concept is simpel: vanaf een podium op straat wordt een afwisselend programma aangeboden: zigeunermuziek van Sintiromarus, meezingers en luisterliedjes van Julie Scott en dans van De Dutch Don't Dance Division.

Het publiek, de bewoners, krijgt een uitnodiging in de brievenbus om de Haagse Tour d'Amour vanaf het balkon of galerij, vanuit ramen en deuren, te volgen. Toch zijn er ook buurtbewoners en voorbijgangers die de optredens vanaf straat volgen. Maar dat is voor de aanwezige politie geen probleem, die goedkeurend toeziet hoe er op gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) wordt toegekeken.

Verbroedering en verbinding

De bewoners reageren enthousiast: 'Prachtig! Het is goed dat ze dit zo in de wijken doen. Vooral waar oudere mensen wonen. Mensen die helemaal niet meer de deur uit komen.' 'Het is zo’n geweldig initiatief. Moet eigenlijk van de gemeente komen. Om de mensen een beetje meer op te beuren.'

Zangeres Julie Scott is ook onder de indruk: 'Ik heb niet vaak tussen flats en gebouwen opgetreden, maar dit was te gek om te doen. Je voelt hier dat mensen vast zitten. Mensen hebben geen grote tuin, ze zitten best wel gevangen. Dan kan ik me voorstellen dat het heel fijn is dat er buiten wat gebeurt, dat zorgt voor verbroedering en verbinding, met elkaar, dat je niet alleen bent. Dat we hier samen in zijn.'

Sponsors gezocht

Volgende week vrijdag krijgt de Haagse Tour d'Amour een vervolg, maar Esther Ledeboer van Stichting Creative Aid wil niet verklappen in welke wijk dat zal zijn: 'Het is niet de bedoeling dat we een samenkomst organiseren, dat is in deze tijd niet de bedoeling. Dus we geven niet de exacte locaties vrij. Maar vandaag zijn we op verschillende locaties in Laak. Volgende week een andere wijk.'

Het idee is om zo een aantal wijken aan te doen, maar daar is nog wel wat financiering voor nodig: 'Rotary Club Den Haag Nieuwspoort steunt dit project onder andere. Dat gebeurt op vrijwillige basis, maar de artiesten worden wel betaald. Dus we hebben ook sponsors. Maar we hopen op nog meer donaties, zodat we dit nog vaker kunnen gaan doen.'