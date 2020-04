Tom kan drankgebruik buren niet meer aan: 'Vanaf de ochtend dronken ze'

Door een haperende beeldverbinding loopt de behandeling van het geweldincident waar Tom van verdacht wordt niet helemaal vlekkeloos. Tom moet zich melden bij de politierechter, omdat hij afgelopen februari in een woning in Monster gewelddadig zou zijn geweest naar bewoners die ook in het pand wonen. 'Het was een alcoholische bende daar.'

Het is 5 februari 2020 als het sluimerende conflict tussen Tom en de andere bewoners van het pand aan de Havenstraat uit de hand loopt. Tom ergert zich aan hun drankgebruik en de harde muziek die ze spelen. 'Het was een alcoholische bende daar, vanaf de ochtend dronken ze', zegt hij via een beeldverbinding tegen de Haagse politierechter. Vanwege de coronacrisis moeten verdachten die nog vastzitten via zo'n verbinding hun zitting bijwonen en zijn ze niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal.

De 44-jarige Tom uit Monster zou tijdens de ruzie in de woning een vrouw met een jeneverfles hebben bekogeld. Op de zitting bekende hij dat de hij de mannelijke hoofdbewoner van het een pand een 'bitch slap' zou hebben gegeven, een klap met de vlakke hand in het gezicht. Maar dat van de jeneverfles klopt volgens Tom niet. Wel geeft hij nog toe dat hij een agent die hem in de woning inrekende 'mongool' had genoemd.

'Ik had helemaal geen mes'

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Tom ook van bedreiging met een mes. 'Welk mes? Ik had helemaal geen mes', roept hij via de beeldverbinding naar de rechter. Die beeldverbinding heeft het echter lastig. Eerst ziet Tom de rechter niet, later ziet hij de rechter wel, maar ziet de rechter Tom weer niet. Wel is er goed geluid, waardoor de zitting gewoon kon worden voortgezet.

De officier van justitie eist een celstraf van twee maanden tegen de verdachte. 'Mijnheer heeft buiten proporties gereageerd', vindt de aanklager. De rechter vindt echter dat dreigen met een mes niet bewezen kan worden. Ook is zij er niet van overtuigd dat Tom met de jeneverfles heeft gegooid.

Welgemeend advies

Volgens de rechter heeft Tom wel een deur van de woning vernield, maar ze komt uiteindelijk tot een straf van één maand cel, die Tom in voorarrest al lang en breed heeft uitgezeten.

Ze geeft hem nog wel een een welgemeend advies: 'Blijf weg uit de Havenstraat in Monster'. Dat is Tom ook zeker van plan.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

