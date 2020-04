Den Haag bereidt zich voor op anderhalve meter-samenleving

De gemeente Den Haag bereidt zich voor op een eventuele verlenging of een versoepeling van de coronamaatregelen. Dat staat in een brief die het Haagse stadsbestuur vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

'We zullen de consequenties daarvan voor onze beleidsterreinen, waar noodzakelijk en mogelijk samen met betrokkenen in kaart gaan brengen. Denk daarbij aan scenario's voor scholen, horeca, welzijn, sport, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering.'

Het stadsbestuur schrijft in haar brief dat de huidige maatregelen een zware wissel trekken op de mensen en de stad, maar dat ze noodzakelijk zijn om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. 'De dagelijkse update van het RIVM met de nieuwste cijfers doet steeds opnieuw beseffen dat de impact van het coronavirus op de gezondheid van velen enorm is. De genomen en lopende maatregelen worden hierdoor dag in dag uit gerechtvaardigd. De cijfers doen ons ook realiseren dat we nog lang niet uit deze crisis zijn.'

Trots

Het college van burgemeester en wethouders laat bovendien weten trots te zijn op Den Haag tijdens het paasweekend. 'Met het paasweekend achter de rug kunnen we met trots constateren dat Den Haag zich massaal aan de afspraken houdt.'

'Er is en blijft veel inzet om mensen en groepen te bereiken op specifieke locaties waar meer dan gemiddeld gehandhaafd moet worden. Let wel: we zien duidelijk dat het hier gaat om uitzonderingen: de regels worden nageleefd. Mensen blijven zoveel mogelijk in en om het huis.'

Nog 109 kinderen niet in beeld

Wat betreft het contact met leerplichtige kinderen die nu thuis hun lessen volgen, laat het college van B&W weten dat er nog 109 kinderen niet in beeld zijn. Eerder waren dat nog ruim 200 van de 80.000 leerlingen in Den Haag. Scholen krijgen geen contact met de ouders doordat die de telefoon niet opnemen of doordat sommige kinderen mogelijk met de ouders mee zijn naar het land van herkomst, als Polen of Bulgarije.

Het stadsbestuur schrijft op alle mogelijk gebieden maatschappelijke ondersteuning, financiële steun en verzachting te bieden. 'We proberen daarmee zo goed als we kunnen iedereen die geraakt wordt door de coronacrisis een helpende hand te bieden. De impact van de coronacrisis blijft voorlopig onverminderd groot. De adagia zijn en blijven daarom: hou vol, samen kunnen we dit aan.'

LEES OOK: 'Hou vol en blijf gezond', stadsbestuur stuurt open brief aan Den Haag