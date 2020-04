Pleegouders Wim en Corrie krijgen lintje: burgemeester verrast ze via videobellen

Corrie en Wim Klok zijn al meer dan dertig jaar pleegouders in Katwijk. Ze hebben in al die jaren 21 pleegkinderen opgenomen in hun gezin. Het was een hele verrassing toen burgemeester Visser belde om het nieuws te vertellen.

Het echtpaar kreeg samen de onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. De kinderen van Corrie en Wim hadden hun ouders voorgedragen voor een lintje. Vanwege de coronacrisis kon het officiële moment niet doorgaan. Daarom kwamen de kleinkinderen zelfgemaakte linten brengen van oranje papier. Die werden met plakband op de borst van opa en oma geplakt.

'Het is niet anders'

Van de gemeente Katwijk kreeg het stel een bloemetje om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor al die kinderen. Burgemeester Visser vindt het 'raar om mensen op deze manier in het zonnetje te zetten, maar het is niet anders in deze tijd'. Later dit jaar krijgen 26 mensen uit Katwijk een lintje voor hun verdienste.