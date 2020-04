Drukte bij hengelsportwinkels: 'Vissen is een uitlaatklep in deze tijd'

'Het is de beste uitlaatklep, vissen op het havenhoofd, want je houdt het niet uit de hele dag met je vrouw thuis, het is een soort vluchten, even wegwezen!' Dat zegt een zeevisser op het Zuiderhavenhoofd op Scheveningen. In deze tijden is vissen voor vele een manier om buiten te zijn en bovendien veilig op vele meters afstand te blijven van iedereen. Het lijkt erop dat er tijdens de coronacrisis meer mensen aan het vissen zijn.

Nico van der Lee van Nico’s Hengelsport in Den Haag merkt het ook. 'Het is drukker in de winkel. Mensen willen naar buiten, veel vaders komen met hun kinderen langs voor spulletjes, want die kinderen kunnen ook niet de hele dag binnen zitten', zegt Van der Lee.

Hij verkoopt ook een stuk meer zee-aas. 'Ik verkoop nu vier- à vijfduizend stuks per week, normaal 2500. Daar moet ik het van hebben. Een hengel koop je eenmalig, maar voor aas komen ze hele dag binnen. Kom maar gewoon naar de winkel, dan ken ik er alles over vertellen.'

Zout en zoet

Ook het vissen in het zoet water trekt aan. Nico verkoopt meer maden en kleine spulletjes waar men mee kan vissen op voorn, brasem of karper. Er komen ook veel mensen die nog nooit hebben gevist in zijn winkel. 'Wie weet nieuwe klanten voor de toekomst, want als je eenmaal het vissen te pakken hebt, laat je het niet meer los', lacht Van der Lee.

'Als je aan het vissen bent, is er even geen corona. De corona en de chaos zijn in de stad, hier is de rust', vertelt een vissende vrouw, die al voor de tweede dag achter elkaar op het havenhoofd vist. 'Gisteren toch acht mooie scharren gevangen, daar word je wel gelukkig van!'

