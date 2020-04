'Minder uitstoot niet ongunstig voor natuur, maar effect is niet gelijk te zien'

Bij de Haagse Hofvijver heerst een vreemde serene rust. Een enkele tram of een schoonmaakploeg verbreekt de stilte. En als je goed luistert naar de stilte hoor je steeds meer natuurgeluiden. Het lijkt wel of er nu opeens meer vogels zijn. Volgens vogelaar en ecoloog Vincent van der Spek is dit niet het geval. 'Door het gebrek aan geluid van auto's en vliegtuigen worden je oren nu verrast met natuurgeluiden.'

Veel stadsvogels zoals meeuwen en duiven scharrelen wat rond in het centrum van Den Haag. Volgens Van der Spek moeten we geen medelijden hebben met deze vogels. 'Natuurlijk is er nu minder afval voor hen om te eten, maar het zijn opportunisten en die vinden altijd wat te eten.'

Niet alleen in het centrum is het rustiger dan normaal. Ook snelwegen liggen er regelmatig uitgestorven bij. 'Links de tjiftjaf, rechts hoor ik de zwartkop en ook daar een pimpelmees. Toch wel bijzonder, want we staan nu op zo'n vijftien meter van het begin van de snelweg', aldus Van der Spek.

Langzame processen

De lege snelwegen leiden er niet alleen toe dat de natuur ineens dichtbij lijkt. Minder auto's betekent ook minder uitstoot van koolstofdioxide en stikstof. 'Minder uitstof is niet ongunstig voor de natuur, maar het effect is niet gelijk te zien', legt Van der Spek uit. 'Dat zijn langzame processen.' De ecoloog is wel positief over de manier en daadkracht waarmee de regering deze crisis bestrijdt. 'Het is ongekend en dat geeft ook hoop om de klimaatcrisis aan te pakken. Met daadkracht en wil van de bevolking kom je een heel eind.'

