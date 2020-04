TNO, TU Delft en Universiteit Leiden ontwikkelen eigen corona-app: 'Appathon leerzaam voor ons'

TNO, TU Delft en de Universiteit Leiden maken onderdeel uit van een consortium dat een corona-app aan het ontwikkelen is. De nieuwe toepassing moet het mogelijk maken op een eenvoudige manier bewijs te leveren dat de gebruiker negatief getest is op het coronavirus. De app maakt geen deel uit van de 'appathon' van dit weekend, maar toch zit Pieter Verhagen van TNO aan de buis gekluisterd. 'Het is voor ons heel leerzaam, we gaan de feedback van experts zeker meenemen in ons ontwerp.'

Om het coronavirus te bestrijden wil het kabinet ook gebruik gaan maken van apps op mobiele telefoons. Deze moeten op meerdere vlakken helpen om uit de intelligente lockdown te komen. Tijdens de zogenaamde appathon werden zaterdag en zondag zeven mogelijke apps besproken die het bron- en contactonderzoek van de GGD over moeten kunnen nemen.

Daarnaast heeft minister Hugo de Jonge (VWS) bedrijven ook gevraagd met suggesties voor andere apps te komen. Een consortium met onder meer TNO, de TU Delft en de Universiteit Leiden heeft daarop de uNLock app bedacht. 'Met deze app moeten mensen die in de zorg werken eenvoudig kunnen bewijzen dat ze getest zijn op het coronavirus en dat ze in staat zijn om gewoon te werken', zo vertelt Verhagen van TNO.

Latere fase

Hij legt de werking van de app uit. 'Medewerkers in de zorg die zich nu laten testen krijgen het resultaat per telefoon te horen, maar hebben geen enkel bewijs dat ze daadwerkelijk negatief getest zijn. Of ze krijgen het op papier, maar dan duurt het een paar dagen. Dat moet met onze app veranderen. Vergelijk dit met het gele boekje dat mensen hebben als ze ingeënt worden. In de app komt te staan wanneer ze voor het laatst getest zijn en wat de uitkomst was. Met een simpele scan 'aan de poort' kunnen medewerkers dan bewijzen dat ze op basis van het testresultaat volgens de regels naar binnen mogen.'

Verhagen benadrukt dat de app bedoeld is voor een latere fase in de coronabestrijding. 'Wij denken dat het zinnig is dat als er meer getest gaat worden, dat mensen dit ook kunnen bewijzen, en snel. Nu wordt er op basis van vertrouwen gewerkt, maar met deze oplossing is dat niet meer nodig. Bovendien kan de app breder in worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en bezoekers van een verpleeghuis.'

Ethici

Het is volgens Verhagen een app die speciaal voor de gezondheidszorg is gemaakt. 'Het gebruik van de app ligt gevoelig, dat beseffen we. We werken dan ook samen met ethici die ons hierin ondersteunen. We ontwikkelen de app voor de gezondheidszorg, want daar is al een beleid wanneer je wel en niet mag werken. Het mag nooit zo zijn dat deze app gebruikt gaat worden om te bepalen of je naar een concert mag of van het openbaar vervoer gebruik mag maken. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. De app mag nooit zorgen voor een tweedeling in de samenleving en bepalen of je openbare ruimtes in mag of niet.'

Bij de ontwikkeling van de apps is veel aandacht voor de privacy van de gebruikers. Ook bij uNLock staat dit centraal. 'Alleen de gebruiker zelf kan de gegevens inzien. Een ziekenhuis kan als beleid hebben dat een medewerker negatief getest moet zijn en dat de test niet ouder dan zeven dagen mag zijn. Als een portier dan de telefoon scant ziet die niet meer dan een groen of rood scherm, maar verder geen uitleg. Alleen de gebruiker zelf kan in de app dan zien waarom hij of zij geweigerd is. Bijvoorbeeld omdat de test acht dagen oud is. Op die manier is de privacy van de gebruiker gewaarborgd en hoeft de portier geen medische beslissingen te nemen.'

Minder haast

De apps voor het bron- en contactonderzoek moeten zo snel mogelijk ontwikkeld worden. De bespreking van de zeven voorgestelde apps werden zaterdag en zondag live uitgezonden op internet. Verhagen heeft de appathon op de voet gevolgd. 'De snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan zijn indrukwekkend. Wij hopen binnenkort de eerste versie online te kunnen zetten, maar we hebben minder haast, omdat voor onze app een grotere testcapaciteit nodig is. Dat neemt niet weg dat wij veel hebben geleerd van de appathon. Vooral op het gebied van het centraal of decentraal opslaan en het gebruik van open source hebben we veel geleerd. Dit gaan wij zeker in de verdere ontwikkeling van onze app meenemen.'

Het ministerie van Volksgezondheid liet zondagavond weten dat zich onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, nog geen geschikte kandidaat heeft afgetekend.

