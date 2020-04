Coronavirus: balkonbingo in Scheveningen, tienduizend mondkapjes Reinier de Graaf

De belangrijkste punten van vandaag:

Burgemeesters bespreken vandaag de stand van zaken rond de coronacrisis

'Ruim een miljard nodig voor een coronaproof ov'

Het RIVM meldt 67 nieuwe doden, de laagste stijging deze maand

Eerste mondkapjes via de luchtbrug met China aangekomen

Haags verpleeghuis geeft alle medewerkers mondkapjes

Het Haagse verpleeghuis Eykenburg heeft afgelopen weekend voor al het personeel mondkapjes geregeld. In het verpleeghuis zijn meerdere bewoners besmet met het virus. Omdat dit personeel, bewoners en familieleden een onveilig gevoel geeft heeft het verpleeghuis er voor gezorgd dat er voor alle medewerkers en bewoners beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Buurtbewoners vermaken bewoners verpleeghuis Uiterjoon

Net als veel andere ouden hebben de bewoners van het Scheveningse verpleeghuis Uiterjoon het deze dagen niet makkelijk. Bezoek is niet welkom en naar buiten gaan is ook geen optie. Gelukkig is er, mede dankzij buurtbewoners Merle Mudde en Wilma en Wilma Barnhoorn, ook een hoop mogelijk vanaf het balkon. Van zingen en een balkonbingo, tot een speciale Scheveningse Quiz.

Bollenkweker: See you next year

Bollenkweker Rik Pennings heeft na het koppen van zijn bloemen een boodschap achtergelaten voor alle toeristen die de Bollenstreek dit jaar niet kunnen bezoeken: See you next year. De boodschap is vanaf de zijkant niet te zien, want met het koppen willen de kwekers juist voorkomen dat toeristen naar de bollenvelden komen. Maar met een drone is de boodschap duidelijk te zien.

Quarantainer voor contact zonder poespas met coronapatiënt

Corona is keihard. Doodzieke patiënten lijden in eenzaamheid omdat ze bijna geen bezoek mogen ontvangen. Gelukkig is daarvoor nu een oplossing: de quarantainer, een container met twee ruimtes en een doorzichtige scheidingswand. De eerste is vorige week in Utrecht geplaatst, velen volgen nog.

'Zo'n idee daar moet je aan meewerken', zegt Koos van der Starre. Zijn bedrijf VDA Kunststof uit Gouda levert de wandjes. 'Ik werd gegrepen door het verhaal van Paco Voorthans, een 48-jarige kankerpatiënt. Zijn vrienden wilden voor hem zo'n container ombouwen en kwamen bij mij. Ik heb de wand gesponsord.'

Dankzij dat idee is er crowdfunding op gang gekomen voor nog veel meer quarantainers. De vrienden hebben er een stichting voor opgezet: de Paco Foundation. 'Morgen brengen we weer negentien platen naar de fabriek. Het is toch verschrikkelijk als je zonder je naasten afscheid moet nemen? Nu kan dat wel.'

Tienduizend mondkapjes voor Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis heeft maandag tienduizend FFP2-mondmaskers ontvangen. De maskers werden geleverd door Centrient Pharmaceuticals. Het Delftse ziekenhuis is erg blij met de donatie, waarmee de zorg voor de coronapatiënten veilig voortgezet kan worden.

'Winkelstraten kunnen maar een vijfde aan in anderhalve meter economie'

De winkelstraten in Nederland kunnen maar 15 tot 20 procent van hun normale capaciteit aan passanten aan zolang iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Dat heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng berekend op basis van een simulatiemodel voor voetgangersstromen. Er zouden tussen de 500 en 550 personen per uur per meter breedte in een winkelstraat kunnen lopen. Op een zaterdag passeren hier vaak een veelvoud van deze aantallen in de drukke steden. 'Gemeenten zullen daar beleid voor moeten gaan maken en gaan bedenken hoe ze dat handhaven.'

GGD Hollands Midden: 167 zorgmedewerkers positief voor corona

In het gebied van de GGD Hollands Midden zijn sinds 7 april 167 zorgmedewerkers positief getest op het coronavirus. In die periode werden 937 zorgmedewerkers getest in een drive-in bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. 'Zorgmedewerkers zijn nu extra hard nodig. Daarom is het van groot belang dat ij getest worden en het duidelijk wordt of zij corona hebben. Als het geen corona is, kunnen zij bijvoorbeeld met lichte klachten weer aan het werk.'

Volgens Niek Wille, manager GGD en verantwoordelijk voor de drive-in, vertelt dat de GGD steeds meer zorgmedewerkers kan testen. 'Nu we steeds meer testkits tot onze beschikking krijgen, kunnen we ook meer zorgmedewerkers testen. Op dit moment kunnen wij dagelijks 120 tot 150 personen testen.'

Aantal bezette ic-bedden daalt opnieuw

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag opnieuw gedaald, naar 1158. Dat zijn er 18 minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op het dieptepunt van de crisis steeg de bezetting van de IC-bedden met meer dan honderd per dag. 1108 mensen liggen in Nederland op de intensive care, 50 in Duitsland. Dat laatste cijfer is er één minder dan gisteren, door overlijden.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bieden de cijfers ruimte om de coronamaatregelen voorzichtig te versoepelen. 'Dat is alleen op basis van de IC-cijfers, het OMT (outbreak management team, red.) heeft ook andere voorwaarden gesteld', zo zegt Kuipers tegen de NOS.

De verschillende regio's maken volgens Kuipers ook plannen om de uitgestelde zorg weer op te gaan pakken. 'De eerste patiënten kunnen deze week al een telefoontje verwachten.' De behandelingen van ongeveer 300.000 mensen in het ziekenhuis zijn niet doorgegaan, volgens Kuipers gaat het nog wel het hele jaar duren voor deze achterstand is weggewerkt.

Het koninklijk paar heeft het thuiskantoor ook op orde

Haagse Harrie fleurt ook Alphen op

‘Hooikoortspatiënten, begin op tijd met medicatie’

De kans op hooikoortsklachten neemt komende weken flink toe doordat grassen tot bloei komen, zo meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Gras verspreidt zeer sterk allergeen pollen en veroorzaakt bij ruim twee miljoen Nederlanders klachten. Door het voorspelde weer, droog en zonnig met een overheersende oostenwind, loopt de concentratie graspollen in de lucht de komende tijd flink op.

Volgens het LUMC kunnen sommige hooikoortsklachten overlappen met klachten van covid-19, zoals een kriebelhoest en keelpijn. Het ziekenhuis noemt het daarom verstandig om hooikoortsmedicatie op tijd te gebruiken om zo de klachten van hooikoorts zoveel mogelijk te voorkomen. Dat voorkomt ook eventuele verwarring met COVID-19 klachten.

Dodental stijgt met 67 naar 3751, laagste toename in weken

Het officiële dodental door het coronavirus is met 67 gestegen. Sinds 25 maart was die toename niet zo laag. In totaal heeft het virus nu zeker 3751 levens geëist in Nederland, blijkt uit de laatste cijfers van van het RIVM. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Zondag werden er nog 83 doden gemeld. De daling kan deels komen doordat er in het weekeinde minder doden op tijd worden doorgegeven aan het RIVM.

Het RIVM registreerde 75 nieuwe ziekenhuisopnames. Ook dat is een positief dieptepunt. Op 16 maart was het aantal opnames (43) voor het laatst lager.

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijker ook een stuk hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen op het coronavirus wordt getest. Uit CBS-cijfers bleek eerder dat in de week tot 12 april 2000 mensen meer zijn gestorven dan gemiddeld in een week aan het begin van het jaar, voor de corona-uitbraak. Het RIVM registreerde in diezelfde week 892 doden als gevolg van het coronavirus. Die zogeheten 'oversterfte' heeft waarschijnlijk grotendeels te maken met het virus.

RIVM waarschuwt voor vals NL-alert

Maandagochtend is er een vals NL-Alert verzonden. Dat laat het RIVM weten. In het bericht is te lezen dat het RIVM een beperkt aantal zorgpakketten zou aanbieden. Met vervolgens het advies om het pakket aan te schaffen via een link. Het RIVM roept op om niet op de link te klikken.

Pinguïns vieren verjaardag in crisistijd

Het was een andere verjaardag voor pinguïns Locke en Kiki. Normaal viert het koppeltje hun verjaardag met de bezoekers van Sea Life. 'We wilden er toch bij stilstaan', zegt verzorger Mark Stap. 'Altijd leuk om ze extra te verwennen, ook al zijn er geen bezoekers.' De 12-jarige Locke en de 11-jarige Kiki kregen extra vis en papier om hun nest verder te versieren. Veel van de pinguïns zijn bezig met het bouwen van hun nest dus dat kwam goed uit.

'Coronacrisis kan ons reisgedrag blijvend veranderen'

De coronacrisis kan zorgen voor blijvende veranderingen van ons reisgedrag. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van onderzoek onder bijna 2500 mensen. Zo denkt een kwart van de mensen die door alle maatregelen meer thuiswerken, dat ook na de crisis te blijven doen.

Het KiM becijferde eerder al op basis van economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) dat door de coronacrisis het wegverkeer dit jaar met een tiende tot een derde afneemt. Ook uit dit nieuwe onderzoek komt naar voren dat mensen gemiddeld veel minder vaak op pad zijn en kortere afstanden afleggen.

Als mensen toch weg moeten, dan mijden ze het openbaar vervoer. Van de ondervraagden geeft 88 procent de voorkeur aan een individueel vervoermiddel, zoals de auto of fiets. Een op de vijf is van plan ook na de crisis vaker met de fiets of lopend op pad te gaan.

Bibliotheek in Voorburg start met afhaalbibliotheek

De bibliotheek aan de Vliet in Voorburg start met een afhaalbibliotheek. Mensen kunnen vooraf reserveren en vervolgens afhalen. Iedereen die lid is van de bieb kan onder andere boeken afhalen. Dat kan in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Kijk hier hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Stil in de stad: prachtige beelden van Scheveningen

Bijna alles is dicht of gesloten, heel veel mag niet meer en de mensen schuifelen op gepaste afstand langs elkaar heen. Het coronavirus houdt het openbare leven al weken in een stevige greep. Hierdoor is er een serene rust gekomen in het jachtige Haagse bestaan en ondertussen is het stil in de stad. Programmamaker Erik Kooyman filmt deze ongekende tijden.

Eerste mondkapjes via de luchtbrug met China aangekomen

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren.

De vrachtvlucht uit Shanghai is de eerste van een luchtbrug tussen China en Nederland die KLM heeft geopend. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die voor de verpleging van coronapatiënten kunnen worden gebruikt.

De maskers en andere beschermingsmiddelen zijn centraal ingekocht en gaan naar de plaatsen waar de nood het hoogst is. De eerste weken van de corona-uitbraak kregen vooral ziekenhuizen voorrang, maar nu gaan er meer naar verpleeghuizen.

Zorg voor honderdduizenden patiënten moest wijken voor coronavirus

Wegens het coronavirus hebben huisartsen sinds 12 maart 360.000 patiënten minder dan normaal naar het ziekenhuis doorverwezen. Ook zijn behandelingen van naar schatting 290.500 mensen in het ziekenhuis niet doorgegaan na een doorverwijzing. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag bekend.

Volgens de NZa is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. Zij heeft met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten hierbij als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen.

De focus ligt in eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals onder meer thuiszorg en ggz.

'Ruim een miljard nodig voor een coronaproof ov'

Als Nederland langzaam van het slot gaat en de 1,5 metersamenleving in stand blijft, heeft dat grote consequenties voor het openbaar vervoer. Voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL geeft in De Telegraaf aan dat het de gemeenschap veel geld gaat kosten om de regels te kunnen handhaven.

Als in het openbaar vervoer de 1,5 meterafstandregel blijft gelden, kan hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. 'Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen', zegt Peters tegen de krant.

De problemen zullen vooral ontstaan als de samenleving weer op gang komt. 'Nu reist ongeveer 10 procent van wat Nederland gewend is, voor zorg, nood en werk. Als bijvoorbeeld studenten, forenzen en pretreizigers weer het ov mogen pakken, krijgen we grote problemen met de beschikbare veilige ruimte.'

Autoriteit Persoonsgegevens geeft oordeel over zeven corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt maandag bekend wat de privacywaakhond vindt van het ontwerp van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Deskundigen die de apps afgelopen weekend onder de loep namen, zien nog allerlei gebreken.

De autoriteit bekeek bij de opzet van de zeven apps op de shortlist van het kabinet of ze voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ze mogen niet meer data verzamelen dan nodig is en de gegevens moeten goed zijn beveiligd. Daarnaast keek de waakhond naar de risico’s die ze met zich meebrengen.

Burgemeesters bespreken stand van zaken coronacrisis

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandagavond in het provinciehuis in Utrecht bij elkaar om de stand van zaken rond de coronacrisis te bespreken. Het is nog niet zeker of minister Ferd Grapperhaus van Justitie ook aanschuift, aldus een woordvoerster van het beraad.

Sommige burgemeesters hebben het kabinet gevraagd om alle vergunningsplichtige evenementen, zoals festivals en voetbalwedstrijden, te verbieden tot 1 september. Nu geldt dat verbod nog tot 1 juni. Het is nog niet bekend of het voltallige Veiligheidsberaad die oproep gaat onderschrijven.

Overzicht ziekenhuisopnames in Zuid-Holland

'Laat zorg geen btw betalen over mondkapjes'

Zorginstellingen moeten in het buitenland mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus kunnen kopen zonder daarover importheffingen en btw te betalen, vindt het CDA. Dat kan hun volgens de regeringspartij tot 30 procent van de prijs schelen. Ook moet de btw op mondkapjes voor gewone burgers naar beneden.

De regels van de Europese Unie laten vrijstelling van douanerechten en btw sinds eind maart toe, houden Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joba van den Berg het kabinet voor. Maar Nederland maakt daar nog te weinig gebruik van, constateren ze.

Nederland koopt de mondmaskers, schorten en andere benodigdheden in principe centraal in, al winkelen sommige zorginstellingen en zorgverleners ook zelf nog in het buitenland. Alleen als ze daarbij samen optrekken en geen winst willen maken, kunnen ze wat de beide CDA'ers betreft aanspraak maken op de belastingvrijstellingen.