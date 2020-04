Noordwijkse wethouder De Jong stapt per direct op

De Jong vindt dat het wederzijds vertrouwen tussen hem en de CDA-fractie 'onvoldoende is', meldt mediapartner BO. 'Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord.'

De wethouder was vanaf 2 januari 2019 in functie. Hij zegt: 'In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman.' Het is vooralsnog onduidelijk waar het geschil met de rest van den fractie over gaat.

Fractie unaniem

De CDA-fractie verklaart het vertrek van De Jong tegenover BO als 'een verschil van inzicht'. CDA-fractievoorzitter Theo Alkemade noemt als redenen: aanpak, prioritering en communicatie van De Jong. 'Er was zeker vertrouwen in de persoon De Jong', aldus Alkemade. 'De fractie is unaniem over De Jong en er zijn geen verschillen tussen Noordwijkse, Noordwijkerhoutse of Zilker leden.'

De Jong zegt zelf dat hij zaken moest uitvoeren die niet in het coalitie-akkoord of partijprogramma stonden. Alkemade zegt daarover: 'Niet alle onderwerpen staan daar in vermeld.' Het is nog niet bekend waarover er verschil van inzicht was. De Jong was maandagochtend niet bereikbaar voor het geven van een nadere toelichting op zijn besluit.