Advocaat in coldcase Iwona Galla vreest dat DNA-onderzoek maanden gaat duren

Erdal Kaya, de advocaat van Mustafa A. (47) uit Maassluis, die verdacht wordt van het doden van Iwona Galla in 2003 in Naaldwijk vreest dat het nog wel maanden kan duren voordat een belangrijk DNA-spoor in de zaak verder onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij zei dat maandag tijdens een voorbereidende zitting in de Haagse rechtbank. Kaya wil daarom dat zijn cliënt op vrije voeten komt.

A. zit inmiddels 11 maanden in de cel nadat hij in 2019 tegen de lamp liep door een DNA-match. Zijn DNA zat onder de nagel van het slachtoffer en leverde een match op in de DNA-databank met celmateriaal van een veroordeling uit 2016. A. ontkent iets met de moord te maken te hebben. Hij houdt vol dat hij het slachtoffer niet kende. Volgens zijn advocaat is de naam van A. pas genoemd in 2019 en niet in 2003, na de moord.

Het NFI moet nu onderzoeken om wat voor DNA het gaat en hoe en wanneer het onder de nagel van het slachtoffer terecht is gekomen. De advocaat van A. is bang dat zijn cliënt hierdoor nog langer in de cel moet blijven omdat niet bekend is wanneer het onderzoek naar het DNA afgerond zal zijn. Het NFI is er nog niet aan begonnen, zo bleek maandag.

'Onterecht dat hij al die tijd vastzit'

'Dat kan misschien nog wel maanden duren', zegt Kaya. 'Het is onterecht dat hij al die tijd in voorarrest moet zitten.' De advocaat is bang dat de zaak geen prioriteit heeft en onder op de stapel belandt.

Volgens de officier van justitie is dat niet het geval. 'Het is geen zaak die helemaal onder aan de lijst bungelt, maar hij staat alleen niet bovenaan.' Toch kan ook de officier geen duidelijkheid geven wanneer het onderzoek zou beginnen en wanneer het klaar zou zijn. Dat blijkt lastig, zeker in tijden van corona. 'Het hoeft geen maanden en maanden te duren', benadrukt ze. In algemene zin schat ze zo'n onderzoek maximaal vier maanden duurt.

Beland in het drugsmilieu

De 31-jarige Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk. Ze was waarschijnlijk bezig om wiet te knippen op zolder. Volgens justitie is zij met een zwaar voorwerp geslagen en gewurgd. Galla was vanuit Polen naar Nederland gekomen om te werken in de tuinbouw, maar belandde in het drugsmilieu.

Kaya vroeg om zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest. De rechtbank besliste anders en ziet nog steeds genoeg aanwijzingen voor een mogelijke betrokkenheid van A. bij de dood van Iwona Galla. Advocaat Kaya gaat tegen die beslissing in beroep bij het hof. 'Het wordt tijd dat we anders naar de zaak gaan kijken', meent hij.

Nog andere DNA-sporen

Volgens de advocaat zijn er nog twee andere DNA-sporen gevonden en moeten die ook nog onderzocht worden. Daarbij wil hij ook nog twee getuigen horen. Maar zij lijken spoorloos verdwenen naar het buitenland. Justitie heeft inmiddels rechtshulpverzoeken gestuurd naar Frankrijk en Polen, maar heeft daar nog geen reactie op.

Op 7 juli gaat de zaak tegen A. verder, met opnieuw een voorbereidende zitting.

