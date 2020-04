Bollenkweker Rik Pennings laat boodschap achter na koppen tulpen: See you next year

‘Het idee komt voort uit het feit dat wij een positieve boodschap willen geven aan alle toeristen die momenteel niet kunnen reizen. Wij missen hen en zij missen ons’, vertelt initiator Pennings. ‘De rust in de streek is heel apart. Je mist de bussen en het verkeer naar de keukenhof, maar ook de fietsende toeristen langs de bollenvelden. We snappen allemaal waarom het is, maar het voelt wel vreemd.’

In totaal is Pennings vijf uur bezig geweest om de boodschap in de bollenvelden achter te laten. ‘Het was een project dat wij met vijf personen van Tulips in Holland en Dutch Daffodils hebben gedaan.. De meeste tijd zat in het passen en meten van de letters. Met sateprikkers hebben we de letters uitgezet en daarna zijn we gaan koppen’, vervolgt Pennings. ‘Met een drone hebben we een proefvlucht gemaakt om te kijken hoe het er uit zag. Toen waren we al razend enthousiast. Het eindresultaat is precies wat we voor ogen hadden.’

Positief geluid

Het resultaat heeft Pennings inmiddels gedeeld op social media. ‘De reacties zijn overweldigend. Mensen zoeken naar iets leuks om weer naar uit te kijken. Iedereen kijkt uit naar het einde van de vervelende coronacrisis’, aldus een tevreden Pennings. ‘Ook wij makers hadden een super leuke middag. Ons doel was een positief geluid naar buiten brengen. Dat is gelukt.’