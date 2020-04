Oud-Quick Boys-spits Teijsse aanspreekbaar na ernstig ongeluk: 'Had veel erger kunnen aflopen'

Ex-Quick Boys-spits Yordi Teijsse ligt is aanspreekbaar en aan de betere hand. Dat laat zijn club AFC weten. Teijsse viel zondag van zijn balkon aan de achterzijde van zijn woning in een flatgebouw. 'Voor zover er van geluk kan worden gesproken, is zijn val gebroken door een plat dak', schrijft de Amsterdamse voetbalclub.

'Het gaat redelijk OK met mij en het verplegend personeel is erg aardig. Ik ben heel blij dat ik er zo vanaf gekomen ben want het had veel erger kunnen aflopen', aldus de aanvaller.

Maandagochtend kwam nieuws dat Teijsse na een ernstig ongeluk in het ziekenhuis was opgenomen. De aanvaller is in de middag van zondag 19 april per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Naast Quick Boys kwam Teijsse in de Bollenstreek ook uit voor het Sassenheimse Ter Leede. Hij speelde ook voor Wuppertaler SV uit Duitsland en Dundee United uit Schotland. Teijsse werd namens Quick Boys topscorer in de derde divisie in het seizoen 2017/2018.