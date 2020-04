Lintjesregen 2020: Lees hier wie er in Zoetermeer een lintje heeft gekregen

In Zoetermeer zijn zestien inwoners Koninklijk onderscheiden. Elf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vier tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Zoetermeer .

1) Mevrouw M.M. (Martha Margriet) van Bruggen-Werkman

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bruggen-Werkman is voor de zwemvereniging Watervrienden Zoetermeer sinds 1986 (tot heden) actief als zwemofficial wedstrijdzwemmen. Nog altijd zet mevrouw van Bruggen-Werkman zich voor veel wedstrijden in en was zij van 1995 tot 2010 actief voor het wedstrijdsecretariaat van de zwemvereniging.

2) De heer E. (Eric) van Dijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van Dijk heeft zich actief ingezet voor de Zwemvereniging Watervrienden Zoetermeer (1996-2008), de Zoetermeerse Volleybalclub (1998-2006), het Erasmuscollege Zoetermeer (2002-2008) o.a. als lid van de ouderraad en de kascommissie, van 2008 tot heden is de heer van Dijk actief voor de Oranjestichting Zoetermeer als medeoprichter en penningmeester. Daarnaast was hij van 2017-2019 vrijwilliger bij de Belangengemeenschap Driemanspolder.

3) De heer R. (Ramradj) Fatingan

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Fatingan was van 1992-2003 vrijwilliger en coach van F.C. Zoetermeer en van 1995-2000 lid van de ouderraad van Basisschool de Saffier in Zoetermeer. Van 1996 tot heden is de heer Fantingan voorzitter en vrijwilliger bij de Vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer. Van 1998 tot heden is hij tevens voorzitter van de muziekgroep Basant Baahar Chautaal Samaadj. Voor de Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer zettend e heer Fatingan zich van 2007-2013 Van 2010 tot heden is hij voorzitter van de Stichting MeerSewa Zoetermeer en organiseert activiteiten voor ouderen met name om eenzaamheid tegen te gaan. Tevens was de heer Fatingan van 2014-2018 raadslid voor de PvdA in de gemeente Zoetermeer.

4) Mevrouw M.J. (Martine Johanna) Fortuijn-Neele

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Fortuijn-Neele is 1981 tot heden vrijwilligster bij de Oosterkerk in Zoetermeer. Ze bezoekt mensen thuis, leidt de gespreksgroep en de gebedskring en geeft godsdienstlessen op openbare scholen. Van 1996 tot heden is mevrouw Fortuijn-Neele vrijwilligster bij de Stichting Gevangenenzorg Nederland. Daar bidt zij met mensen en zet zij zich in voor het secretariaat, het kindercadeauprogramma en geeft zij SOS cursussen.

5) De heer H.C. (Henricus Cornelis) van der Goes

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van der Goes was van 1981-2008 bestuurslid van de Toneelgroep ’t Lustrum Zoetermeer. Van 2000 tot heden is de heer van der Goed (assistent)kerkbeheerder van Vicariaat De Doortocht, onderdeel van de H. Nicolaasparochie Zoetermeer. Hij is sinds 2013 tot heden bestuurslid van het Zoetermeers Mannenkoor én van 2014 tot heden voorzitter van de Vincentiusvereniging Zoetermeer.

6) De heer J.E. (Jacobus Eliza) Graniewski

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van der Grawienski was 1984-1992 medeoprichter en secretaris van de Kruisvereniging Hart van Holland. Van 1990-1992 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Thuiszorgorganisaties. De heer Graniewski heeft zich van 2002-2016 als secretaris en vanaf 2009 als voorzitter ingezet voor de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Zoetermeer. En van 2005 tot heden als secretaris voor de Overkoepelende Stichting Ouderenbonden. Als voorzitter van de klachtencommissie was hij van 2006-2015 actief voor het Langeland Ziekenhuis. Van 2013-2017 was de heer Graniewski jurylid voor de Toegankelijkheidsprijs Zoetermeer. Van 2015 tot heden zet de heer Graniewski zich als medeoprichter en secretaris in voor de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Van 2016 tot heden is de heer Granieuwski naast oprichter, ook voorzitter van de Algemene Ouderen Vereniging Zoetermeer en van 2017 tot heden lid van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer.

7) De heer W.C.M. (Wilhelmus Cornelis Maria) Kokx

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kokx is van 2011 tot heden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als lid van de Onderzoekscommissie 'Onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren'. De heer Kokx is medeoprichter en sinds 2014 voorzitter van de stuurgroep van het Netwerk 'Zo Leer Ik!'. Sinds 1981 tot heden is de heer Kokx actief lid van D66. Van 2001-2010 was de heer Kokx lid en voorzitter (2004-2010) van de medezeggenschapsraad voor de Paulusschool in Zoetermeer.

Van 2003-2009 was de heer Kokx penningmeester van Zwemvereniging Watervrienden Zoetermeer en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de sportieve samenwerking met de zwemvereniging ZVZ op het terrein van het dameswaterpolo. Sinds 2008 is de heer Kokx initiatiefnemer, medeoprichter en voorzitter van de Oranjestichting Zoetermeer. En in 2018 was de heer Kokx vrijwilliger van de Belangengemeenschap Driemanspolder.

8) De heer J.E. (Jean Ernest) Korsel

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Korsel was van 1966-1976 lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging D’Ooien Pieren. Hij zette zich in bij het maken van de carnavalswagens en bij het organiseren van feesten voor en ten bate van geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Van 1968-1997 was de Korsel secretaris en later voorzitter van Drumband de Residentie Jagers. Voor de Nationale Politiebond in Wassenaar was de heer Korsel van 1984-2008 secretaris en voorzitter van de Nationale Politie Bond Haaglanden van 1994-2008. Van 2009 tot heden is de heer Korsel landelijke penningmeester en districtsvoorzitter van de International Police Association, sectie Nederland.

9) Mevrouw C. Laheij

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Laheij is sinds 1988 tot heden secretaris van het Zoetermeers Dameskoor. Ze zorgt voor de aanvragen voor optredens in de (verzorging)tehuizen, de kerstconcerten en de subsidieaanvragen. Tevens informeert mevrouw Laheij de leden en de dirigent over de (muzikale) ontwikkelingen.

10) De heer J.H.W.G. (Josephus Hubertus Winandus Gerardus) Leveau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Leveau is sinds 2004 betrokken bij de Bibliotheek Zoetermeer. Van 2004-2012 als voorzitter van de Raad van Bestuur en van 2010 tot heden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Tevens is hij sinds 2004 voorzitter en secretaris van de Vereniging van Eigenaren Parkzicht Zoetermeer en voorzitter van het koepelorgaan van twaalf Verenigingen van Eigenaren in de Dorpsstraat Zoetermeer. Sinds 2008 is de heer Leveau secretaris van de Heerensociëteit De Vriendschap 1861 in Zoetermeer. De heer Leveau is medeoprichter van het Buurtpreventieteam Dorp Zoetermeer, daarvan was hij tussen 2010-2015 tevens voorzitter. Sinds 2012 is de heer Leveau lid van de Werkgroep Toekomstvisie Dorpsstraat 2030 in Zoetermeer.

11) De heer R. (Ronald) Meurs

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meurs was van 1983-2015 vrijwilliger en bestuurslid bij de Jeugdstichting 'Sint Gabriël', Hij is medeoprichter van Stichting BaCu Den Haag, waar hij van 1989-2000 bestuurslid was. Stichting ‘Sint Rafaël’ in Den Haag mocht tussen 1993-2018 rekenen op de heer Meurs als bestuurslid en later vicevoorzitter. Sinds 2009 zet de heer Meurs zich als vrijwilliger en bestuurslid actief in voor de Nationale Vereniging 'De Zonnebloem', afdeling Zoetermeer-Zuid.

12) Mevrouw P.M. (Petronella Maria) van den Poot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van den Poot zet zich sinds 1988 in voor de Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer. Zij zet zich als vrijwilligster in voor een wandelgroep en momenteel begeleidt mevrouw van den Poot de bewoners van het verzorgingshuis Buytenhage, onderdeel van de zorginstelling WelThuis, bij de activiteiten. Sinds 2007 is mevrouw van den Poot actief als vrijwilligster bij Stichting Pelgrimshoeve (snuffelmarkt) in Zoetermeer op de textielafdeling. Daarnaast werkt zij nieuwe vrijwilligers in.

13) De heer H.P.A. (Hilbrand Pier Anne) Nawijn

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Nawijn was van 1980-1986 secretaris en voorzitter van de Stichting Verzorging, Verpleging en Revalidatie. Van 1981-1999 en van 2018 tot heden is de heer Nawijn betrokken bij Voetbalvereniging ‘Door Samenspel Overwinnen’ Zoetermeer, als vrijwilliger en bestuurslid (1981-1990), voorzitter (1990-1999) en sinds 2018 als bestuursadviseur. Tussen 1985-1990 zette de heer Nawijn zich in als voorzitter van de Protestants Christelijk Instituut voor dove kinderen 'Effatha'. Van 2000-2002 was hij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Jeugdzorg Zuid-Holland. De heer Nawijn is oprichter van de Stichting Kidz Calling 4 Help en van deze stichting tussen 2004-2015 voorzitter geweest. Sinds 2014 is de heer Nawijn voorzitter van de Stichting Vrienden van het Langelandziekenhuis. Hij zet zich in voor de fondsenwerving en wierf ruim driehonderd nieuwe sponsoren en donateurs. Bovendien maakte hij zich sterk voor het behoud van het ziekenhuis voor de stad Zoetermeer. De heer Nawijn is tevens medeoprichter van de Stichting Floravontuur te Zoetermeer, alsmede voorzitter (2005-2007) en vicevoorzitter (2008-2010) van de Stichting beheer PWA Centrum 'Silverdome' te Zoetermeer. Hier was hij ook oprichter en voorzitter van de Business Club Silverdome.

14) Mevrouw H. (Helena) Veersma

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Veersma was tussen 1978-2018 vrijwilligster bij het Int. kerkkoor The Sprinter Singers in Zoetermeer. Sinds 1989 zet zij zich als vrijwilligster in voor de Ichtuskerk in Zoetermeer. Van 1999-2014 zette mevrouw Veersma zich in voor de Stichting Edukans, waar zij heeft bijgedragen aan het vullen en verwerken van schoenendozen met hulpgoederen voor schoolkinderen in Oost-Europa. Daarenboven draagt zij bij aan de schrijfmorgens voor Amnesty international. Van 2007 tot heden is mevrouw Veersma vrijwilligster bij de Stichting Pelgrimshoeve in Zoetermeer.

15) De heer G.C.G.M. (Gerardus Cornelis Gemma Maria) Wennen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wennen is sinds 1978 tot heden vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond in Nieuwegein. Tussen 1986-1993 was de heer Wennen vrijwilliger bij de Zwemvereniging Watervrienden Zoetermeer, waar hij onder andere het clubblad maakte. Sinds 1996 is de heer Wennen vrijwilliger en scheidsrechter bij de Haagse .Zwem- en poloclub Zwemmen Is Altijd Nuttig. Sinds 2008 draagt de heer Wennen zorg voor de Nederlandse taallessen en computerondersteuning bij Stichting Piëzo in Zoetermeer. Tevens is hij sinds 2008 vrijwilliger bij het Gilde SamenSpraak, afdeling Zoetermeer. Sinds 2013 is de heer Wennen lid van het ombudsteam van de PvdA in Zoetermeer.

16) De heer W.C. Borawitz

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Borawitz was van 1980-2012 vrijwilliger bij en bestuurslid (1994-2012) van de Tafeltennisvereniging Taverzo Zoetermeer. Hij was de organisator en drijvende kracht achter de Taverzo-toernooien alsmede achter de ontwikkeling van de 'Taptoetoernooien' voor leerlingen van de basisscholen. Daarnaast was hij redacteur van het verenigingsblad. Sinds 1993 is de heer Borawitz vrijwilliger bij de Gymnastiekvereniging 'Pro Patria' Zoetermeer. Van 1995-2005 was de heer Borawitz voorzitter van de Vereniging 'De Amsterdamse School'. Dit een vereniging van kopers/eigenaren van het nieuwbouwtraject voor 32 woningen in de stijl van de Amsterdamse School aan het Kurkhout te Zoetermeer. De heer Borawitz was bestuurslid (2003-2006), secretaris (2006-2008) en voorzitter (2008-2012) van de afdeling Defensie en Veiligheid. Sinds 2009 is de heer Wennen lid van de Kooy Symposium commissie. Deze commissie organiseert jaarlijks een symposium om de krijgsmacht, kennisinstituten en Nederlandse industrie met elkaar in contact te brengen.