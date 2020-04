Lintjesregen 2020, geen smoesjes maar telefoontjes

De lintjesregen is normaal gesproken op 26 april, de dag voor Koningsdag. Omdat Koningsdag dit jaar op maandag valt en de koninklijke onderscheidingen niet op zondag uitgereikt worden, is dit nu op vrijdag. De burgemeesters in heel Nederland moeten heel wat telefoontjes plegen. In heel Nederland krijgen ongeveer 3.000 mensen een Koninklijke Onderscheiding. Een enkele burgemeester zal gaan beeldbellen. Ook het tijdstip van bellen verschilt. Omdat er zoveel mensen persoonlijk gebeld worden, kiest een aantal burgemeesters ervoor om al vanaf woensdag te gaan bellen.

Omroep West publiceert 24 april - vanaf het verlopen van het embargo- per gemeente de namenlijst van de mensen die een lintje krijgen .

15 jaar vrijwilligerswerk

Je komt in aanmerking voor een lintje wanneer je iets bijzonders hebt gedaan voor de Nederlandse samenleving of wanneer je 15 jaar of langer vrijwilligerswerk hebt gedaan. Daarom zijn de mensen die een lintje krijgen gemiddeld 60 jaar oud. Lintjes worden altijd door derden aangevraagd en het gaat gepaard met geheimhouding, zodat de uitreiking een verrassing zal zijn.

Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r) | Foto:Kanselarij der Nederlandse Orde

Het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding begint een jaar van te voren en is pas officieel op het moment dat Koning Willem Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit(KB) zet In deze coronatijd kunnen de zaken plotsklaps anders lopen en zou het kunnen zijn dat de gedecoreerde helaas is overleden.

'Geen postuum uitreiking'

'In principe worden er geen onderscheidingen postuum uitgereikt', legt Harold Kerkhof van de Kanselarij der Nederlandse Orden uit. Dat geldt in het geval iemand overlijdt vóórdat de koning zijn handtekening heeft gezet. 'Mocht iemand na het tekenen van het KB maar voor de bekendmaking overlijden, dan zal de familie de oorkonde kunnen krijgen’, aldus Kerkhof.

Ondertussen liggen in de kluizen van de gemeentes in Nederland de onderscheidingen te wachten tot ze in betere tijden opgespeld mogen worden en de burgemeester de iconische woorden kan uitspreken: Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te benomen in de orde van....'