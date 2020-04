Meer mensen willen huisdier adopteren in tijden van crisis, 'maar denk goed na'

Dierenopvangcentra in de regio merken dat de thuisisolatie ook voor huisdieren gevolgen heeft. Positieve gevolgen zo lijkt het. De 'vraag' naar dieren stijgt. Bijvoorbeeld bij het Haags Dierencentrum. Dat is de afgelopen twee weken overspoeld met mails van mensen die interesse toonden in het adopteren van een dier. 'Meer mensen hebben meer tijd', zegt Inge Vercauteren van het Haags Dierencentrum. Het centrum vraagt mensen wel goed na te denken of ze ook nog ruimte voor het dier hebben als de coronacrisis ooit voorbij zal zijn.

Het Haags Dierencentrum is 6 april, na drie weken sluiting vanwege het coronavirus, weer begonnen met het ter plaatsing aanbieden van dieren. Maar het centrum zelf blijft voor het publiek gesloten en dus gaat alles in eerste instantie via de mail. En daar komen heel veel berichten binnen.

Dieren worden op de site van het dierencentrum gezet als ze geadopteerd kunnen worden. 'Als er 25 tot dertig mailtjes zijn binnengekomen voor een hond of kat, dan halen we dat dier er weer vanaf. Want anders blijven mensen mailen terwijl het niet meer relevant is. En dat is nu echt aan de orde van de dag', aldus Vercauteren.

Alles volgens afspraak

Het Haags Dierencentrum krijgt 'zeker vijftig procent meer mails' van mensen die vragen hebben over de ter adoptie aangeboden honden. Het adoptieproces verloopt langzamer dan anders. Er mogen maar twee gezinsleden tegelijk bij een afspraak zijn. 'Terwijl we het wel belangrijk vinden dat alle gezinsleden kennismaken met een hond, zeker met de honden die wij hier veel hebben zitten. Dus daar gaan weer allemaal nieuwe afspraken overheen.'

Om een kat uit te zoeken konden mensen vóór de crisis gewoon binnenlopen om de katten die vrij waren voor plaatsing te bekijken. Nu kan dit alleen na digitaal contact. De belangstelling voor katten is ook heel groot. Toch is het aantal daadwerkelijke adopties lager dan vóór de crisis: 'Omdat je natuurlijk een door een heel proces moet en alles op afspraak gaat. Dat vertraagt wel. Maar het gaat goed, dus in principe zijn er voor alle katten geïnteresseerden.'

Andere plekken in regio

Elders in de regio is het beeld wisselend. Bij het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage verloopt de doorstroming van de dieren net zo vlot als anders. ‘Zo incidenteel komen we een mail tegen van een geïnteresseerde die de corona-situatie met name noemt, maar verder merken wij niet veel van een toegenomen interesse’, meldt Stevenshage.

Ook Streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk ziet geen toename in de vraag naar adoptiedieren. Het is er rustig: ‘Mensen zijn meer thuis en kunnen beter op hun dieren letten. Zo krijgen we minder zwerfdieren binnen.’ De katten die wel binnenkomen, kunnen weer snel geplaatst worden. Maar steeds wordt wel de vraag gesteld of de nieuwe eigenaren ook nog zin in de kat denken te hebben ná de crisis.

Veel meer aanvragen

Het Dierenasiel Alphen aan den Rijn krijgt wel wel veel meer aanvragen dan normaal. Maar dat plaatst momenteel helemaal geen dieren, omdat in het asiel geen anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden.

Het Goudse Dierenopvangcentrum zegt ook meer interesse te zien. Ook daar proberen ze te polsen of de potentiële nieuwe eigenaren ook na de coronatijd nog interesse in het dier zullen hebben. Vaak horen ze dan dat mensen toch al van plan waren om in de zomer een dier aan te schaffen, maar omdat er nu veel tijd is, er maar alvast mee beginnen. Overigens is het in Gouda ‘in afwachting van het kittenseizoen heel rustig’.

Minder vluchtig leven

Aan die geïnteresseerden wordt allereerst gevraagd of ze denken dat een dier in huis nog steeds goed uitkomt als ooit alles weer 'normaal' wordt. 'Deze dieren hebben allemaal redelijk wat achter hun kiezen en zijn in veel gevallen al getraumatiseerd.' Een mislukte match is voor zo'n dier een extra dreun. Maar het Dierencentrum gaat wel 'uit van de eerlijkheid van mensen', aldus Vercauteren.

De toegenomen belangstelling ontstaat doordat meer mensen meer tijd hebben, merkt Vercauteren: 'Mensen zijn door de coronacrisis meer op zichzelf teruggeworpen en zien de waarde van anderen om zich heen en leven minder vluchtig. Dat zien we wel terug in de overwegingen van mensen. Veel mensen zeggen meer tijd te hebben en tijdelijk een hond te willen opvangen. Dat is een heel lief aanbod, maar dat werkt natuurlijk niet echt. Je kunt honden niet ergens een tijdje laten zitten en dan vervolgens weer terugnemen.'

Pension leeg

Het Haags Dierencentrum komt in aanmerking voor de NOW-regeling, waarmee de overheid een tegemoetkoming aanbiedt in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Maar de situatie is nog steeds 'dramatisch', meldt Vercauteren.

Het pension, waar het dierencentrum normaal ongeveer een derde van de inkomsten uit haalt, is leeg: 'Daar kun je een kanon afschieten, daar zit niets.' En de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. 'Maar het moet niet té lang aanhouden, want dan gaat het niet helemaal goed.'

