Kunst in quarantaine: 'Auto's staan te blinken, maar vreemd dat niemand door het museum loopt'

'Het is gek dat er niemand door het museum loopt,' vertelt directeur Ronald Kooyman. 'We zijn wel op social media actief en ook is de collectie online te zien.'

In het Louwman Museum zijn auto's vanaf 1875 tot nu te bewonderen. 'We hebben er hele bijzondere exemplaren bijzitten zoals de Aston Martin uit de James Bond film 'Goldfinger', of de electrische 'Colombia Electric' uit 1899', aldus Kooyman.

Colombia Electric uit 1899 | Foto: Omroep West

De Swancar is wel heel bijzonder

Maar de meest bijzondere auto is toch wel de Swancar uit 1910. Deze auto komt uit India. De bek van de zwaan kan stoom 'spugen' om mensen voor de auto weg te jagen.

De uitlaat van de Swancar is een orgel met acht tonen, dat door een toetsenbord wordt bediend. Achter de auto kan witte kalk gestrooid worden om zwanenpoep te simuleren. Er zitten borstels bij de banden om olifantenpoep eraf te halen als daar doorheen gereden is in de straten van India.

Swancar uit 1910 | Foto: Omroep West

'1.5 meter afstand houden is hier geen enkel probleem'

Het Louwman Museum is groot opgezet met éénrichtingsverkeer, dus Kooyman ziet geen enkel probleem om hier 1,5 meter afstand te houden wanneer het museum weer open mag. De tijd dat het museum dicht is, wordt vooral gebruikt voor onderhoud. 'We hebben een vliegtuig hangen in de grote hal en die moest nodig afgestoft worden. Dat is best een klus want er moet een hele stellage omheen gebouwd worden. Nu hebben we daar alle tijd voor, dus alles is weer brandschoon. Zodra we mogen, kunnen we direct weer open.'