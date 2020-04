Zorgboerderij slaat zich door de crisis, 'maar het moet niet te lang duren'

'Normaal hebben we op een maandag 36 kinderen, nu maar twaalf', vertelt Bert Hoogenboom. De kinderen vermaken zich prima, de jongens op skelters, de meisjes met de paarden. En allemaal zijn ze dol op de alpaca's. Alle kinderen hebben een beperking, zoals ADHD of autisme. Kinderen die je nog wel kan uitleggen wat er aan de hand is, maar die wel kampen met de gevolgen.

De familie heeft twee zorgboerderijen, de andere is in Hazerswoude-Dorp. In totaal komen er wekelijks zo'n 185 kinderen over de vloer, een deel gedurende schooltijden, andere een beperkter aantal uren. 'We hebben contact met elk kind en met de ouders', zegt Adrienne Hoogenboom. 'Zo houden we ze in beeld.'

Moeilijke keus

De keus voor welk kind wel mag komen en welk kind niet wordt ingegeven door de zwaarte van de thuissituatie en de vraag of het kind ook naar school kan. Maandag zijn er alleen kinderen die niet op een school zitten en die dus anders geen opvang zouden hebben.

Kinderen thuis krijgen via een videoverbinding toch een soort van dagbesteding. In een kamer in het gebouw zit een medewerker achter een laptop. Ze heeft verbinding met vier kinderen en vraagt ze of ze hun favoriete knuffel willen laten zien. Binnen een minuut worden er vier knuffels tegen webcams geduwd. 'We doen ook videobingo en andere spelletjes met ze', vertelt Bert Hoogenboom.

Kosten

Hij probeert zoveel mogelijk van zijn medewerkers aan het werk te houden. 'Zo krijgen de kinderen nu bijna een-op-een begeleiding.' Zijn ergste zorgen over wie dat gaat betalen zijn voorbij. 'We kunnen geen beroep doen op de NOW-regeling van het kabinet, maar er is een coulance-overeenkomst van het ministerie van VWS met de gemeenten dat ook niet-geleverde zorg toch betaald zal worden. Maar het moet niet te lang gaan duren.'

Hoogenboom en zijn vrouw hopen dan ook dat er snel een versoepeling van de maatregelen komt voor zorgboerderijen. 'Als ik morgen een telefoontje krijg, kan ik meteen meer medewerkers gaan bellen. En niet dat we meteen weer naar 36 kinderen per dag kunnen, maar drie erbij en dan langzaam opbouwen moet kunnen.'

