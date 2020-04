Verdachte dodelijke steekpartij Den Haag werd 'uit het niets belaagd'

De 48-jarige Hagenaar die zaterdag is aangehouden voor de dodelijke steekpartij in de Weimarstraat verklaart dat hij uit het niets werd belaagd door het slachtoffer. Volgens zijn advocaat werd de verdachte neergeslagen door een voorbijfietsende man. Tijdens de daaropvolgende worsteling stak de verdachte zijn belager, die aan zijn verwondingen overleed.

De dodelijke steekpartij vond zaterdag kort na middernacht plaats. De verdachte zou zijn belager met een mes hebben gestoken dat hij bij zich had. Het slachtoffer is een 36-jarige Hagenaar, die door de politie zwaargewond werd aangetroffen. De agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De verdachte werd niet veel later aangehouden op de Valkenboslaan. Hij was zelf lichtgewond geraakt en werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij onder meer een tand was kwijtgeraakt. Daarna is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. Dinsdag wordt hij waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris die moet beslissen of de verdachte langer vast blijft zitten.

CDA stelt kamervragen

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft kamervragen gesteld naar aanleiding van de steekpartij. 'Ik ken de buurt daar goed', zegt het Haagse kamerlid Chris van Dam van het CDA. 'Er zitten daar veel coffeeshops bij elkaar en allerlei andere vage zaakjes. Daar moet nu echt iets aan gebeuren.' Dat vindt de Haagse gemeenteraad ook en daarom zijn in januari maatregelen goedgekeurd om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

'Je kunt je afvragen of dat afdoende is', zegt Van Dam. 'Als in januari maatregelen zijn goedgekeurd en er is nog altijd niets gebeurd duurt dat wel lang.' Hij wil bovendien een spreiding van de coffeeshops door de stad. 'Kijk naar het Westland, daar zit geen enkele coffeeshop en in de Weimarstraat zeven. Een deel van de klanten komt gewoon uit het Westland, dus moet er gekeken worden of zo'n coffeeshop niet naar de rand van de stad moet verplaatsen.'