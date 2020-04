Deskundige moet opnieuw doodsoorzaak baby Waddinxveen bekijken

Een deskundige van het NFI moet nogmaals bekijken wat de doodsoorzaak is van de acht weken oude baby die vorig januari in Waddinxveen overleed. Volgens het Openbaar Ministerie is het jongetje overleden omdat de vader de baby door elkaar heeft geschud, maar volgens de advocaat van de verdachte zijn er andere doodsoorzaken mogelijk. De 30-jarige vader zit vast.

Het familiedrama speelde zich af op 16 januari 2019. De baby werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat. Het jongetje overleed in het ziekenhuis. Het kindje was bij de vader toen het mis ging. De man zou het kind een enkele keer geschud hebben. De vader verklaarde twee maanden geleden bij de rechtbank dat hij handelde uit paniek. Hij zag dat het kindje gezondheidsproblemen had, en wist niet wat hij moest doen.

Volgens zijn advocaat kan uit de nieuwste medische gegevens niet de harde conclusie getrokken worden dat het kind door het schudden is overleden. De baby zou enkele weken voor het fatale incident al een hersenbloeding hebben gehad. Op de bewuste dag zou die bloeding weer opgespeeld kunnen hebben, een zogenaamde 'rebleed'. Die kan spontaan plaatsvinden. Ook zou de bloeding mogelijk zijn ontstaan doordat de jongen al problemen had aan de luchtwegen.

Mishandeling

De rechtbank besloot maandag dat een deskundige van het NFI zich nog eens over deze mogelijkheden moet buigen. De vader, die niet op de zitting was, zit al sinds november in voorarrest. Dit komt mede door een vermeende mishandeling van zijn toenmalige vriendin.

Op 9 juni komt de zaak opnieuw voor, maar het is nog niet duidelijk of de zaak dan al inhoudelijk behandeld kan worden. Tot die tijd blijft de verdachte, die wordt vervolgd voor doodslag, vastzitten. 'Er is voldoende aanleiding om aan te nemen dat de vader iets te maken heeft met de dood van het kind', zei de rechter.