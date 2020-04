Huize Ivicke toch niet op lijst van bedreigde monumenten in Europa

De vervallen villa Huize Ivicke in Wassenaar behoort niet tot de zeven meest bedreigde monumenten van Europa. Dat blijkt uit een lijst van een Europese organisatie. Ivicke was voor de lijst aangemeld door de Erfgoedvereniging Heemschut omdat het voormalige buitenhuis langs de N44 in zeer slechte staat verkeert, en de eigenaar er niets aan doet.

'Dit is in Nederland hét voorbeeld van een bewust verwaarloosd monument', zei directeur Karel Loeff juli vorig jaar. Zijn vereniging meldde Ivicke toen aan voor de lijst 'Europe's 7 Most Endangered heritage sites'. Dat is een lijst van de organisatie Europa Nostra, die streeft naar het behoud van belangrijk Europees erfgoed. Ivicke haalde de shortlist van veertien bedreigde monumenten, maar haalde de uiteindelijke lijst van zeven toch niet.

'We vinden het jammer uiteraard, maar we begrijpen de keuze voor de gebouwen die wel op de lijst zijn geplaatst', zegt directeur Loeff. Op de lijst staan onder meer paleizen in Tjechië en in het Italiaanse Toscane, het Nationale Theater in de Albanese hoofdstad Tirana en een voormalige energiecentrale in Polen.

'Veel aandacht gegenereerd'

Ondanks de teleurstelling is Erfgoedvereniging Heemschut toch blij met alle publiciteit rond Huize Ivicke. 'De nominatie heeft in elk geval teweeggebracht dat er flink wat aandacht is voor dit nog steeds sterk bedreigde monument. Er zit nog steeds geen schot in de restauratie.' De gemeente Wassenaar heeft eigenaar Ronnie van de Putte dit najaar opgedragen het pand voor de zomer te restaureren. Als hij dat niet doet, gaat de gemeente aan de slag en wordt de rekening doorgestuurd.

Recent werd bekend dat Van de Putte de vervallen villa tot twee maal toe heeft doorverkocht, maar wel aan bedrijven waar hijzelf de scepter zwaait. Volgens de gemeente maakt dat voor het 'bevel' om te restaureren niet uit, omdat de gemeente rekening heeft gehouden met 'trucs'.