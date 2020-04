Miljoenenstrop gemeente Rijswijk na vondst asbest in voormalig stadhuis

De renovatie van het voormalige stadhuis in Rijswijk tot Huis van de Stad loopt flinke vertraging op. Tijdens de werkzaamheden is meer asbest gevonden dan werd gedacht. Dat meldt de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is woedend op de opstellers van eerdere onderzoeken, en heeft nieuwe onderzoeken ingesteld. De extra kosten kunnen hierdoor oplopen tot vier miljoen euro.

Het pand aan de Generaal Spoorlaan was tot 2003 het gemeentehuis van Rijswijk, maar door het groeiend aantal ambtenaren verhuisde de gemeente naar een kantoorpand aan het Bogaardplein. Voor het oude stadhuis werd een nieuwe bestemming gezocht. Er is gekeken naar mogelijkheden om de Amerikaanse ambassade, een hotel, een verzorgingshuis of woontorens op deze locatie te bouwen.

Deze plannen liepen allemaal spaak, waardoor de gemeente vorig jaar besloot om het pand te renoveren. Steeds minder ambtenaren hebben een vaste werkplek nodig, waardoor het pand toch groot genoeg bleek. Het stadhuis wordt daarom gerenoveerd tot Huis van de Stad, waarin ook plaats is voor onder meer de bibliotheek en het theater.

Niet bekend

Tijdens de werkzaamheden is in het souterrain asbesthoudend materiaal gevonden waarvan de aanwezigheid niet bekend was bij de gemeente. De werkzaamheden zijn onmiddellijk gestaakt en de kelder is direct afgezet. Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat er op meerdere plekken in het gebouw losse asbestdeeltjes aanwezig zijn in kabelgoten en in de systeemplafonds. Ook werden er luchtmonsters genomen, maar daar werd slechts een enkele asbestvezel aangetroffen, waardoor het gezondheidsrisico nihil is.

De gemeente is een onderzoek gestart om uit te zoeken waarom de aangetroffen asbest niet bekend was, ondanks dat het pand in 2007 en 2015 onderzocht is op de aanwezigheid van de stof. Deze onderzoeken zijn volgens de gemeente volgens de geldende regels uitgevoerd en goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden.

Contra-expertise

Wethouder Björn Lugthart is verbolgen over de vondst van asbest. 'We hebben er alles aan gedaan om de asbest die in het gebouw zit in kaart te brengen. Des te meer zijn we verbouwereerd door de recente asbestvondst. We willen de onderste steen dan ook boven hebben. Daarom stellen we een contra-expertise in. We willen dat er al het mogelijke wordt gedaan om nieuwe verrassingen te voorkomen.'

Voor de gemeente Rijswijk betekent dit een extra kostenpost van ongeveer vier miljoen euro. Dat komt omdat de bouw wordt vertraagd, asbest gesaneerd moet worden en er extra onderzoeken dienen te worden gedaan. Het college zal zo snel mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad doen om te kijken hoe die tegen deze tegenslag aankijkt. Volgens het college liggen hierbij alle opties open, en behoort ook het stoppen met het project tot de mogelijkheden. Het Huis van de Stad zou in 2022 opgeleverd moeten worden.

LEES OOK: Oppositie in Rijswijk heeft grote moeite met verhuizing naar oude stadhuis