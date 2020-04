Geen Koningsdag: seizoen voor deze muzikanten nu al naar de knoppen

'Dit doet pijn aan mijn ogen', zegt Arie van Duijn. 'Ik zit al 47 jaar bij de vereniging en dit is voor het eerst dat ik Koningsdag niet ga meemaken met de club.' Hij kijkt naar een leeg voetbalveld en zucht nog eens diep. Voor de voorzitter van muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk zijn het zware tijden.

'Op dit veld oefenen we in aanloop naar Koningsdag normaal gesproken met zo'n 60 man sterk', wijst hij aan. 'Dit jaar zou een topjaar worden, met heel veel optredens, maar je kunt gerust stellen dat 2020 een verloren jaar voor ons is.'

Dikke streep door seizoen

Waar voor de meeste sportverenigingen de coronamaatregelen een voortijdig einde betekenen voor competities, kunnen show- en marchingsbands niet eens aan het seizoen beginnen. Taptoes en parades waar muziekverenigingen zich de hele winter op voorbereiden, zijn doorgaans van maart tot en met oktober. In binnen- en buitenland.

'De situatie is om meerdere redenen uiterst wrang', duidt Jeroen Meijers van Stichting Combinatie Van Korpsen (SCVK) de situatie van zo'n 130 aangesloten show- en marchingbands in Nederland. 'Zo zou het een van de mooiste seizoenen voor de korpsen in jaren zijn, vanwege de viering van 75 jaar bevrijding.' Daar gaat nu, zo lijkt het, een dikke streep door.

'Tot juli is de hele evenementenkalender leeggehaald en inmiddels beginnen de eerste evenementen in september ook al uit te vallen', zegt Meijers. 'Daarnaast kun je je afvragen of we gezien de anderhalve meter-richtlijnen in het najaar überhaupt taptoe's met honderden mensen op een tribune of langs een sportveld gaan zien.'

Doorlopende kosten

Het wegvallen van optredens betekent voor alle clubs een financiële aderlating. Een rondgang langs vier top-orkesten in onze regio leert dat meer dan de helft van hun jaarlijkse begroting bestaat uit inkomsten door optredens. Daarnaast levert de baromzet van het verenigingsgebouw een belangrijke bijdrage aan de clubkas. Ook die geldstroom ligt door de coronacrisis stil, terwijl uitgaven doorgaan.

Onze regio kent op een relatief klein oppervlak veel amateurorkesten van hoog niveau. Op 15 kilometer van elkaar huizen in Sassenheim (Adest Musica) Rijnsburg (Flora Band), Katwijk (DVS) en Leiden (K&G) wereldkampioenen en vice-wereldkampioenen.

'Om ons hoge niveau te halen staat er voor ons orkest een professioneel instructieteam', legt Jan Mosselman van K&G uit Leiden de situatie uit. 'Dat zijn professionele musici van bijvoorbeeld het Concertgebouworkest Amsterdam en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Daar hebben we afspraken mee. Naast onze hypotheek lopen die kosten nu gewoon door.'

Vet op de botten

Bij Adest Musica in Sassenheim hopen ze op medewerking van de gemeente om de kosten te drukken. 'Wij hopen uitstel te krijgen voor de huur van ons clubgebouw want we maken er nu toch geen gebruik van', zegt voorzitter Wim van Vliet. Daarnaast gaat een plan voor een nieuw uniform de ijskast in. 'Er zijn op dit moment andere prioriteiten', aldus de voorzitter.

Hoe groot de schade is bij een club als DVS in Katwijk? 'Dan praat je over bijna onze hele begroting van 160.000 euro die we kwijt zijn, dus we zitten bijna helemaal op nul', legt voorzitter Van Duijn uit. 'En dan gaan al onze vaste lasten gewoon door.'

Toch betekent dit voor geen van de besproken muziekverenigingen het einde. 'Nee, we hebben gelukkig wat vet op de botten om dit rampjaar op te vangen', besluit Van Duijn. 'Maar zo'n jaar moeten we niet nog eens krijgen. Als we met z'n allen gezond blijven heb ik vertrouwen in onze toekomst.'