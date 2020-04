Gemeenteraad Leiderdorp stemt in met 70 km/h op Oude Spoorbaan

De Leiderdorpse gemeenteraad kiest voor een maximumsnelheid van 70 km/h op de Oude Spoorbaan. De weg is onderdeel van de Leidse Ring Noord en is al tijden lang onderwerp van discussie tussen de verschillende politieke partijen. Eind 2019 viel het Leiderdorpse college zelfs door onenigheid over het onderwerp.

De maximumsnelheid van 70 k/h was een voorwaarde van Leiden om 26,5 miljoen euro te investeren in het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord. Vorig jaar wilde een meerderheid van de Leiderdorpse raad nog dat de maximumsnelheid werd verlaagd naar 50 km/h.

Nog steeds is de Leiderdorpse raad verdeeld. Net als in 2019 zijn VVD, CDA en CU/SGP voor 70 km/h, en inmiddels stemt ook D66 in met het voorstel van het college. D66, na de collegecrisis van eind vorig jaar nu zelf coalitiepartij, kreeg dan ook de wind van voren van tegenstanders PvdA, GroenLinks en LPL. 'U bent gezwicht voor chantage' en 'u levert uw geloofwaardigheid in', klonk het volgens mediapartner Sleutelstad aan het adres van D66-woordvoerder Prachee van Brandenburg.

Geen politieke ruimte

Volgens Van Brandenburg was er met het besluit van Leiden echter geen politieke ruimte meer om een andere keuze dan die van 70 km/h te maken. 'Wat D66 betreft staat het vanaf het begin al buiten kijf dat de Leidse Ring Noord er moet komen. Wij hebben ons ingespannen het Leidse college en de Leidse raad ervan te overtuigen dat 50 km/h een prima alternatief is, maar daar zijn wij niet in geslaagd. Het is glashelder dat ze dat niet gaan doen. Noem het chantage, noem het afspraak is afspraak, noem het hoe je het wilt. Maar wij hebben deze afweging zorgvuldig gemaakt.'

Om omwonenden tegemoet te komen komen er lage geluidsschermen langs het tracé. Daarmee wil de raad zowel verkeersgeluid tegenhouden voor de naastgelegen wijk als ook het zicht voor diezelfde bewoners op de polder behouden.

LEES OOK: Politieke crisis in Leiderdorp: 'Het schuurde al langer'