Coronavirus: Aantal patiënten op intensive care daalt snel

De belangrijkste punten van vandaag:

Dodental coronavirus stijgt met 165 naar 3916, maakte het RIVM dinsdagmiddag bekend

71 minder patiënten op intensive care

Advies aan kabinet: kinderen weer naar opvang, deels naar basisschool en sport

Biotechnologiebedrijf Pharming meldt bemoedigende resultaten met geneesmiddel Ruconest

Het is volgens de WHO op dit moment onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen

Omroep West zendt persconferentie dinsdagavond live uit, gevolgd door extra uitzendingen

Minister van Financiën: Zorgverleners krijgen extraatje

Zorgverleners die de strijd tegen het coronavirus aanvoeren, kunnen rekenen op een extraatje uit de schatkist. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Nieuws. Om welke bedragen het gaat, weet hij nog niet.

'We hebben als kabinet steeds gezegd dat het geweldig is wat er door al die professionals gedaan wordt en dat dat een beloning verdient, niet alleen in de vorm van applaus.'

Vorige maand vroeg de Tweede Kamer om zo'n beloning. Het kabinet werd opgedragen uit te zoeken hoe dit kon worden geregeld. Of het extraatje wordt opgenomen in de voorjaarsnota, een tussenstand van het lopende begrotingsjaar, wil Hoekstra nog niet zeggen.

Coronadorp voor daklozen op ADO-parkeerterrein

Het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion wordt deze week ingericht als zorglocatie voor daklozen met coronaklachten. Er worden vijftig portocabins op de parkeerplaatsen van het ADO-complex neergezet. Verschillende zorgorganisaties houden dag en nacht toezicht.

De nieuwe locatie is een direct antwoord op de overlast die dak- en thuislozen veroorzaakten op Scheveningen. Ze werden daar tijdelijk in hotels in het dorp geplaatst om de groep te spreiden over de stad en coronabesmettingen onder daklozen tegen te gaan.

71 minder patiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt snel: 71 mensen minder dan maandag. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op dit moment liggen er 1087 mensen met het coronavirus op de intensive care. Maandag waren dat er nog 1158. 'Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Van de 1087 coronapatiënten op de intensive care liggen er 1039 in Nederlandse ziekenhuizen. De overige 48 liggen in Duitsland.

Door de daling krijgen ziekenhuizen de ruimte om de zorg voor andere patiënten te hervatten. Kuipers: 'De Nederlandse ziekenhuizen zijn in staat om de urgente zorg op te pakken, ook al zitten ze nog steeds ruim boven de normale bezetting. Dat zie je terugkomen in het aantal 'non-covid-patiënten' dat stijgt. Dat is een gelukkig teken.' De gemiddelde coronapatiënt ligt ongeveer twintig dagen op de intensive care, aldus Kuipers. Sommige mensen waren echter na twaalf dagen al genoeg hersteld om de ic te verlaten.

Dodental coronavirus stijgt met 165

Het officiële dodental door het coronavirus is dinsdagochtend gestegen tot 3916. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 165 sterfgevallen doorgekregen. Het RIVM registreerde 118 nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 9897 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 729 naar 34.134. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Het aantal gemelde doden ligt op dinsdag altijd hoger dan op andere dagen. Dit komt doordat ziekenhuizen vooral op maandagen doorgeven hoeveel mensen tijdens het weekend zijn overleden.

'Wereldwijd 2,5 miljoen besmettingen'

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 2,5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer van Amerikaanse onderzoekers.

Worldometer houdt ook het aantal gemelde coronadoden bij. Het gaat inmiddels om ruim 171.000 sterfgevallen. Verder zijn meer dan 659.000 mensen weer hersteld na een infectie.

Buurtkinderen sporten met Joëlle

Drie weken geleden begonnen Joëlle Demeijer en haar moeder op het plein naast hun huis met sporten. Joëlle studeert aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en had nog wat oefeningen in petto. Dit bleef niet onopgemerkt bij haar buurtkinderen. Ze vonden het geweldig leuk om te zien en wilden graag ook meedoen.

'Ondertussen is het sportclubje uitgegroeid naar een dagelijkse bezigheid, waar soms wel twaalf kinderen aan mee doen', zegt Joëlle. 'Ook de mensen in de buurt zijn helemaal enthousiast. Ze helpen met het vullen van waterballonnen, emmers water, regelen muziekinstallaties, gewichtjes, matjes, limonade, snoepjes en nog veel meer.'

'De kinderen uit de buurt zitten in hun sportkleding met een handdoek en flesje water enthousiast te wachten op ons', vervolgt de student lichamelijke opvoeding. Elke dag om 16.00 gaan Joëlle en haar moeder voor de groep staan en begint het spektakel.

Joëlle doet een oefening voor | Foto: Joëlle Demeijer

Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint videoserie

Het coronavirus heeft onze wereld op dit moment in haar greep. Dit roept allerlei vragen op. Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint daarom een videoserie. In deze serie komen experts aan het woord met verschillende achtergronden en zij geven tips en suggesties hoe met de huidige situatie om te gaan.

'Plannen voor corona-app moeten nader worden uitgewerkt'

De overheid moet de plannen voor een corona-app verder gaan uitwerken. Dat heeft Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. De app moet helpen om na te gaan met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Zeven voorstellen werden afgelopen weekeinde getest, maar daarop kwam veel kritiek. Zo was het niet duidelijk hoe de privacy van gebruikers wordt beschermd en is het niet duidelijk waarom zo'n app überhaupt nodig is. Vanwege die commentaren is het volgens Roozendaal nu nodig om 'de epidemiologische eisen van digitale ondersteuning' aan te scherpen. Ook moet de overheid zorgen voor 'waarborgen ten aanzien van informatiebeveiliging, privacy en tegengaan van misbruik'.

GGD: in nieuwe fase mogelijk ook agent en leraar op corona testen

Nederland kan nu eventueel al agenten en buitengewone opsporingsambtenaren testen op het coronavirus. Daar is 'ruimte voor', zei directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands Midden dinsdagochtend aan leden van de Tweede Kamer. Als bijvoorbeeld de scholen voorzichtig opengaan, kunnen ook leraren getest worden.

Koning bezoekt UWV

Koning Willem-Alexander is dinsdag langsgegaan bij het UWV in Amsterdam. Het werkbezoek stond in het teken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarvoor werkgevers sinds 6 april een aanvraag kunnen doen bij het UWV. De regeling is bedoeld om werkgevers die tijdens de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten.

Advies: topsporters kunnen individueel gaan trainen

Topsporters zouden onder bepaalde voorwaarden weer individueel kunnen gaan trainen. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Alle sportlocaties zijn al ruim een maand gesloten, als maatregel om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook topsporters kunnen daardoor niet op hun normale manier trainen.

'Thuiswerken pakt slecht uit voor lageropgeleiden'

Thuiswerken met een volledig salaris tijdens de coronacrisis is niet voor iedere werknemer een optie. Volgens economen van de Tilburgse universiteit, de universiteit van Bonn in Duitsland en onderzoeksinstituut IZA kunnen lageropgeleiden over het algemeen minder uren werken en lopen ze meer risico hun baan te verliezen. Voor het onderzoek ondervroegen ze eind maart zo’n 5500 Nederlandse werknemers. De economen vergeleken werkpatronen bij het begin van de crisis en kort nadat de coronamaatregelen van kracht waren geworden.

'Jonge kinderen weer naar school, opvang en sportclub'

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen van de NOS gaat de regering dinsdagavond bekendmaken dat jonge kinderen weer naar school, de opvang en hun sportclub mogen. De middelbare scholen zouden over maand open mogen gaan als de basisschoolmaatregel werkt. Het hoger onderwijs blijft voorlopig dicht, Kappers en dergelijk ook en er zou geen versoepeling komen van het regime in verpleeghuizen. Dat is in ieder geval te lezen in het advies van het OMT.

'Waanzinnig trots'

Met onderstaand filmpje wil de GGD Hollands Midden benadrukken 'waanzinnig trots' te zijn op alle GGD- en GHOR-medewerkers tijdens deze coronapandemie.

Looptijd Museumkaart verlengd vanwege coronacrisis

Nu de deuren van musea vanwege de coronacrisis tijdelijk gesloten zijn, kunnen kaarthouders geen gebruik maken van hun Museumkaart. Daarom wordt de looptijd van hun kaart vanzelf verlengd met de periode van de tijdelijke sluiting. Om de musea te ondersteunen kunnen kaarthouders er ook voor kiezen om deze verlenging eenmalig om te zetten in een donatie voor de ruim 400 musea die de Museumkaart voeren.

Dierenambulance rukt uit voor uitdelen knutseltassen

Donderdag rukt de Dierenambulance Den Haag uit voor het uitdelen van flyers en knutseltassen voor buurtcentrum De Mussen. Vanwege de coronacrisis heeft het buurtcentrum de deuren moeten sluiten, maar online gaan de activiteiten door. Iedere dag verschijnen er op de social mediakanalen leuke activiteiten, maar de meivakantie vraagt om een extra aanbod. De kinderen ontvangen een knutselbox van De Mussen. De Dierenambulance helpt bij het uitdelen hiervan. Normaal gesproken zou daar in deze tijd van het jaar geen tijd voor zijn, maar door de coronacrisis heeft de Dierenambulance het iets rustiger dan anders. Veel mensen werken thuis, waardoor er minder dieren worden aangereden. Zo is er toch nog een voordeeltje aan de crisis.

Vanwege de coronacrisis heeft de Dierenambulance het iets rustiger dan anders. I Foto: Dierenambulance Den Haag

PWA Noordwijkerhout doneert laptops

De stichting Sophia Scholen voor basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek heeft een groot aantal laptops gekregen van PWA B.V.. Het gaat om gebruikte laptops, die door PWA opnieuw zijn voorzien van een besturingssysteem. Leerlingen die geen laptop hadden, kunnen hierdoor toch thuis aan de slag. De leerlingen mogen deze devices houden. Sophia Scholen geeft zelf chromebooks in bruikleen aan leerlingen en ziet het initiatief van PWA als zeer waardevolle aanvulling.

Laptops konden en kunnen nog steeds contactloos worden ingeleverd bij PWA in Noordwijkerhout, door een formulier te tekenen en de laptop achter te laten in een winkelwagen. PWA doet dit belangeloos en hoopt hiermee een steentje te kunnen bijdragen in deze barre tijden.

De stichting Sophia Scholen is blij met het aanbod van PWA B.V. I Foto: PWA

Aantal ziekmeldingen in verpleeghuizen en thuiszorg stijgt harder dan in zorgsector algemeen

In verpleeghuizen en de thuiszorg stijgt het aantal ziekmeldingen nog harder dan in de zorgsector in het algemeen, meldt CNV Zorg & Welzijn. Het aantal werknemers in de hele zorgsector dat zich in de maand maart ziek meldde, ging van tien naar veertien procent ten opzichte van maart 2019, een stijging van bijna veertig procent. In verpleeghuizen en thuiszorg was de stijging van het aantal meldingen 54 procent ten opzichte van maart 2019, aldus de bond op basis van cijfers van Vernet Verzuimnetwerk.

Woensdagmarkt Leiden op nieuwe locaties vanwege corona

Bezoekers van de Leidse woensdagmarkt opgelet! De woensdagmarkt aan de Nieuwe Rijn zal vanaf deze week georganiseerd worden op de Lammermarkt en de Beestenmarkt . 'Op de nieuwe locaties zijn bezoekers van de markt beter te spreiden', legt de gemeente uit.

'Artsen moeten scherp zijn op hersenschade door corona'

'De Hersenstichting roept artsen op extra bedacht te zijn op gevolgen van het coronavirus voor de hersenen, zodat die zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt. Door het aantasten van de longen en een daarop volgend zuurstoftekort kan schade ontstaan in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren. Een langdurig verblijf op de intensive care kan ook leiden tot aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid, aldus de stichting.

Meldpunt voor niet ontvangen van compensatie kinderopvang

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK opent dinsdag een meldpunt voor de ouders die geen compensatie dreigen te krijgen voor door de coronacrisis misgelopen kinderopvang. Het gaat om met name ouders die het volle pond betalen en normaal niet in aanmerking komen voor toeslag. 'Bij een paar kinderen gaat het dan om al gauw over een bedrag tussen 1500 en 2500 euro', benadrukt Gjalt Jellesma van de belangenvereniging.

Speciale website voor vieren van Koningsdag in eigen huis

De Koninklijke Bond van Oranjevereniging heeft een speciale website gemaakt voor het vieren van Koningsdag in eigen huis. Vanwege het coronavirus zijn alle festiviteiten voor het vieren van de verjaardag van koning afgelast. Op Koningsdagthuis.nl kan iedereen volgens de bond online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.

FNV wil hulp voor werkende ouders nu kinderen thuiszitten

Vakbond FNV wil dat er meer steun komt voor werkende ouders van wie de kinderen nu al vijf weken thuiszitten vanwege het nieuwe coronavirus. Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Totta meldt FNV dat ongeveer de helft van de ouders het zwaar heeft om werken met het zorgen voor de kinderen te combineren.

Nu ook afzetpaaltjes in winkelcentrum Reigerhof

Om er voor te zorgen dat mensen zich in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel goed houden aan de coronavoorschriften was er al een verplichte looproute ingesteld en nu zijn er ook extra afzetpaaltjes geplaatst. 'Wij kunnen de winkeliers en elkaar helpen door te proberen gespreid onze inkopen te doen', benadrukt de gemeente Zuidplas.

Pharming: bemoedigende testresultaten

De in Leiden gevestigde biotechnoloog Pharming meldt bemoedigende resultaten met zijn geneesmiddel Ruconest tegen de ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Resultaten uit tests onder vijf patiënten zijn aanleiding voor een groter opgezet onderzoek naar de werking van het medicijn tegen het longvirus. Pharming ontwikkelde Ruconest aanvankelijk als medicijn tegen erfelijke vormen van angio-oedeem. Via een speciaal onderzoeksprogramma werd het middel in het Zwitserse Basel getest op vijf patiënten met Covid-19. Bij vier van de vijf patiënten nam de koorts af en waren er minder tekenen van ontstekingen. Zij genazen snel.

Politie wil jongeren weghouden van cybercrime

De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren noodgedwongen thuiszitten en meer online zijn. Dat kan gevaren met zich meebrengen. 'Jongeren zijn online maar een klik verwijderd van cybercrime', zegt Floor Jansen van het politieteam High Tech Crime. 'Jongeren zijn dan geneigd grenzen op te zoeken.' De politie lanceert onder de naam 'Gamechangers' een website met speciale games die moet helpen jongeren uit de cybercriminaliteit te houden. Wie de site bezoekt kan zijn of haar onlinetalenten verder ontwikkelen in vier uitdagingen. Zo kunnen jongeren hun vaardigheden op een veilige manier testen en waar mogelijk verbeteren. Tegelijkertijd doen ze kennis op over wat wel en niet strafbaar is op internet.

'Versoepel bezoekregeling in verpleeghuizen waar het kan'

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden adviseert het kabinet om de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen. Niet door een algemene maatregel, maar door verpleeghuizen de ruimte te geven maatwerk te leveren. Coördinator Marthijn Laterveer krijgt al weken schrijnende verhalen te horen van partners en familieleden die hun geliefden in verpleeghuizen niet kunnen zien of spreken. Terwijl er volgens hem 'best alternatieven zijn'.

WHO: precieze bron van coronavirus nu niet te achterhalen

Het is op dit moment onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen. Volgens Takeshi Kasai, de regionale directeur voor de Westelijke Pacific van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, kunnen nu geen conclusies worden getrokken. Alle beschikbare bewijzen duiden op een dierlijke herkomst, vertelde Kasai tijdens een persconferentie. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of schubdieren de bron voor het coronavirus waren.

Corona Check-app beschikbaar voor heel Nederland

De Corona Check-app die is opgezet op verzoek van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam is voor heel Nederland beschikbaar. Dat staat op de website van de app. In de app kunnen mensen medische gegevens invoeren en melden hoe ze zich voelen. Als daar een verdacht beeld uit ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand het coronavirus kan hebben, dan neemt een arts van het team achter de app contact op met die persoon. Voor de app is gebruikt gemaakt van het al bestaande Luscii. Dat is een medisch gecertificeerde app die 'tientallen ziekenhuizen helpt met medische begeleiding op afstand'.

Kabinet buigt zich over advies kind weer naar school te sturen

Het kabinet beslist dinsdag of het de deskundigen volgt die zeggen dat kinderen voorzichtig weer naar de basisschool en sport zouden kunnen. Of dat het de weerstand daartegen van sommige leerkrachten en ouders toch zwaarder laat wegen.

'Uitgebreider steunpakket voor ondernemers nodig'

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis hebben een tweede steunpakket nodig dat uitgebreider is dan de eerste noodregeling van de regering. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland aan De Telegraaf.

NS maakt voedingen voor beademingsapparatuur

De NS gaat tachtig voedingen produceren voor beademingsapparatuur in ziekenhuizen. Op die manier gaat het spoorbedrijf helpen in de strijd tegen het coronavirus. In een werkplaats waar normaal gesproken aan treinen wordt gewerkt, gaan monteurs aan de slag met de voedingen, die aan alle medische noodeisen voldoen. Het gaat om een kaste me daarin een accu en bedrading die het beschermingsapparaat draaiende houdt.

'Eisen aan bedrijf voor verdere coronasteun'

Het kabinet moet stevige eisen stellen aan bedrijven die langer noodsteun willen om de coronacrisis te doorstaan, vinden PvdA en GroenLinks. Bedrijven moeten in ruil groener en socialer te werk gaan, geen bonussen of dividend uitkeren en fatsoenlijk belasting betalen. Anders keren de oppositiepartijen zich tegen verlenging van het noodpakket.

