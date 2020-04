Coronavirus: 'Bemoedigende testresultaten met geneesmiddel'

Dinsdagavond maakt de regering bekend of de coronavoorschriften, nu de cijfers een afvlakkende trend laten zien, wellicht ietwat versoepeld kunnen worden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven op dit moment voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Kabinet beslist over versoepeling maatregelen coronavirus

Burgemeesters maken zich zorgen om bewegingsruimte jongeren

Het RIVM meldt 67 nieuwe doden, de laagste stijging deze maand

Aantal mensen op de ic blijft dalen

Speciale website voor vieren van Koningsdag in eigen huis

De Koninklijke Bond van Oranjevereniging heeft een speciale website gemaakt voor het vieren van Koningsdag in eigen huis. Vanwege het coronavirus zijn alle festiviteiten voor het vieren van de verjaardag van koning afgelast. Op Koningsdagthuis.nl kan iedereen volgens de bond online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.

FNV wil hulp voor werkende ouders nu kinderen thuiszitten

Vakbond FNV wil dat er meer steun komt voor werkende ouders van wie de kinderen nu al vijf weken thuiszitten vanwege het nieuwe coronavirus. Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Totta meldt FNV dat ongeveer de helft van de ouders het zwaar heeft om werken met het zorgen voor de kinderen te combineren.

Nu ook afzetpaaltjes in winkelcentrum Reigerhof

Om er voor te zorgen dat mensen zich in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel goed houden aan de coronavoorschriften was er al een verplichte looproute ingesteld en nu zijn er ook extra afzetpaaltjes geplaatst. 'Wij kunnen de winkeliers en elkaar helpen door te proberen gespreid onze inkopen te doen', benadrukt de gemeente Zuidplas.

Pharming: bemoedigende testresultaten

De in Leiden gevestigde biotechnoloog Pharming meldt bemoedigende resultaten met zijn geneesmiddel Ruconest tegen de ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Resultaten uit tests onder vijf patiënten zijn aanleiding voor een groter opgezet onderzoek naar de werking van het medicijn tegen het longvirus. Pharming ontwikkelde Ruconest aanvankelijk als medicijn tegen erfelijke vormen van angio-oedeem. Via een speciaal onderzoeksprogramma werd het middel in het Zwitserse Basel getest op vijf patiënten met Covid-19. Bij vier van de vijf patiënten nam de koorts af en waren er minder tekenen van ontstekingen. Zij genazen snel.

Politie wil jongeren weghouden van cybercrime

De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren noodgedwongen thuiszitten en meer online zijn. Dat kan gevaren met zich meebrengen. 'Jongeren zijn online maar een klik verwijderd van cybercrime', zegt Floor Jansen van het politieteam High Tech Crime. 'Jongeren zijn dan geneigd grenzen op te zoeken.' De politie lanceert onder de naam 'Gamechangers' een website met speciale games die moet helpen jongeren uit de cybercriminaliteit te houden. Wie de site bezoekt kan zijn of haar onlinetalenten verder ontwikkelen in vier uitdagingen. Zo kunnen jongeren hun vaardigheden op een veilige manier testen en waar mogelijk verbeteren. Tegelijkertijd doen ze kennis op over wat wel en niet strafbaar is op internet.

Cliëntenraden: versoepel bezoekregeling in verpleeghuizen waar het kan

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden adviseert het kabinet om de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen. Niet door een algemene maatregel, maar door verpleeghuizen de ruimte te geven maatwerk te leveren. Coördinator Marthijn Laterveer krijgt al weken schrijnende verhalen te horen van partners en familieleden die hun geliefden in verpleeghuizen niet kunnen zien of spreken. Terwijl er volgens hem 'best alternatieven zijn'.

WHO: precieze bron van coronavirus nu niet te achterhalen

Het is op dit moment onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen. Volgens Takeshi Kasai, de regionale directeur voor de Westelijke Pacific van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, kunnen nu geen conclusies worden getrokken. Alle beschikbare bewijzen duiden op een dierlijke herkomst, vertelde Kasai tijdens een persconferentie. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of schubdieren de bron voor het coronavirus waren.

Corona Check-app beschikbaar voor heel Nederland

De Corona Check-app die is opgezet op verzoek van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam is voor heel Nederland beschikbaar. Dat staat op de website van de app. In de app kunnen mensen medische gegevens invoeren en melden hoe ze zich voelen. Als daar een verdacht beeld uit ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand het coronavirus kan hebben, dan neemt een arts van het team achter de app contact op met die persoon. Voor de app is gebruikt gemaakt van het al bestaande Luscii. Dat is een medisch gecertificeerde app die 'tientallen ziekenhuizen helpt met medische begeleiding op afstand'.

Kabinet buigt zich over advies kind weer naar school te sturen

Het kabinet beslist dinsdag of het de deskundigen volgt die zeggen dat kinderen voorzichtig weer naar de basisschool en sport zouden kunnen. Of dat het de weerstand daartegen van sommige leerkrachten en ouders toch zwaarder laat wegen.

'Uitgebreider steunpakket voor ondernemers nodig'

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis hebben een tweede steunpakket nodig dat uitgebreider is dan de eerste noodregeling van de regering. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland aan De Telegraaf.

NS maakt voedingen voor beademingsapparatuur

De NS gaat tachtig voedingen produceren voor beademingsapparatuur in ziekenhuizen. Op die manier gaat het spoorbedrijf helpen in de strijd tegen het coronavirus. In een werkplaats waar normaal gesproken aan treinen wordt gewerkt, gaan monteurs aan de slag met de voedingen, die aan alle medische noodeisen voldoen. Het gaat om een kaste me daarin een accu en bedrading die het beschermingsapparaat draaiende houdt.

'Eisen aan bedrijf voor verdere coronasteun'

Het kabinet moet stevige eisen stellen aan bedrijven die langer noodsteun willen om de coronacrisis te doorstaan, vinden PvdA en GroenLinks. Bedrijven moeten in ruil groener en socialer te werk gaan, geen bonussen of divident uitkeren en fatsoenlijk belasting betalen. Anders keren de oppositiepartijen zich tegen verlenging van het noodpakket.

Burgemeesters maken zich zorgen om bewegingsruimte jongeren

De burgemeesters van Nederland maken zich zorgen om de bewegingsruimte die jongeren hebben door de coronamaatregelen en het handhavingsprobleem dat dit oplevert. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht. De voorzitters van de Veiligheidsregio's kwamen hier bijeen om te overleggen over de huidige situatie in de coronacrisis.

Dinsdag wordt duidelijk of het kabinet de maatregelen vanaf volgende week gaat versoepelen. Een werkgroep bestaande uit onder meer wetenschappers en burgemeesters uit het Veiligheidsberaad gaat uitzoeken wat de effecten van de coronacrisis op de samenleving zijn. Wat betekent de anderhalve metersamenleving op termijn voor bijvoorbeeld jongeren of kwetsbare ouderen.

Haags verpleeghuis geeft alle medewerkers mondkapjes

Het Haagse verpleeghuis Eykenburg heeft afgelopen weekend voor al het personeel mondkapjes geregeld. In het verpleeghuis zijn meerdere bewoners besmet met het virus. Omdat dit personeel, bewoners en familieleden een onveilig gevoel geeft heeft het verpleeghuis er voor gezorgd dat er voor alle medewerkers en bewoners beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

