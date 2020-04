Poppodium nu pop-upstore, Paard verkoopt merchandise Haagse artiesten: 'Van lp's tot lippenstift'

'We merken bij heel veel Haagse artiesten - net zoals bij artiesten over de hele wereld - dat deze crisis een enorme klap is', vertelt Paard-woordvoerder Joeri Gordijn. 'Daarop vroegen we ons af of we iets voor die Haagse muzikanten zouden kunnen betekenen. Kijk, we hebben een winkel in de foyer waar we vanaf deze dag koffie verkopen. Toen dachten we: we vragen muzikanten die iets te verkopen hebben dat naar ons toe te brengen. Dan kunnen wij het voor hen verkopen en de opbrengst gaat gewoon naar de artiesten.'

Dat idee bleek aan te slaan. 'Er zijn maandag 25 artiesten langsgekomen, dus het hangt al behoorlijk vol. En er komen in de loop van deze dag nog meer bands langs om spullen te brengen. Het gaat hierbij om uiteenlopende producten. 'Cd's natuurlijk, maar ook lp's, platen, T-shirts en tasjes', vertelt Gordijn. 'Je kunt het zo gek niet bedenken. We hebben zelfs kettinkjes en lippenstift. Helemaal goud!'

Coronaproof

'De pop-upstore is coronaproof gemaakt, benadrukt Gordijn. Er is goed gekeken die door de overheid zijn opgesteld. 'Zo mogen maar twee mensen per keer naar binnen en hebben we hebben een looproute gemaakt met tape op de grond. Als mensen iets willen kopen, moeten aanwijzen wat ze willen hebben. Alles hangt namelijk aan een muur, achter glas.'

De pop-upstore in het Paard is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur.