Wachten op nieuws over maatregelen: Het onderwijs zet zich schrap, horeca 'tussen hoop en vrees'

Het onderwijs, de horeca, de sportverenigingen. Voor iedereen is het wachten op de persconferentie van premier Rutte dinsdagavond. De grote vraag is of de coronamaatregelen na 28 april kunnen worden versoepeld. De verwachtingen zijn bij ondernemers uit de regio niet al te hoog gespannen. Volgens deskundigen kunnen de scholen deels weer open. Dat klinkt basisschooldirecteur Brian Groot als muziek in de oren.

'Hoe eerder de leerlingen weer op school lessen kunnen volgen, hoe beter', aldus Brian Groot, schooldirecteur van de Haanstraschool aan het Rapenburg in Leiden. 'Met name voor kinderen in de groepen 3, 4, 5 en 6 is dat belangrijk voor hun ontwikkeling. Ook dreigen er te grote verschillen te ontstaan doordat niet iedereen thuis op dezelfde manier met schoolwerk bezig is.'

Groot zit dinsdagavond dan ook aan de buis gekluisterd. 'Het is spannend. We hebben natuurlijk verschillende scenario’s voorbereid, zoals lesgeven in shifts en het aantal leerlingen per klaslokaal.' Bij groen licht van het kabinet hoopt hij wel op een helder kader. 'Duidelijke richtlijnen zodat wij de organisatie zo vlak voor de meivakantie goed kunnen neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan het halen en brengen van de jongste leerlingen. Hoe krijg je die binnen zonder de ouders, hoe krijg je ze veilig in de klas? Is het überhaupt veilig? Leerkrachten hebben ook angst, sommigen zijn mantelzorger, dat speelt ook.'

Parkpop

Voor horeca en evenementen zal een versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet in zitten, verwacht Claudia Raven van Ducos Productions, het productiebedrijf achter Parkpop. De veertigste verjaardag van het evenement in het Haagse Zuiderpark zal volgens haar moeten worden opgeschoven. 'Ik verwacht dat Rutte de lijn van de landen om ons heen gaat volgen, in Duitsland en Denemarken bijvoorbeeld zijn alle evenementen voor deze zomer afgelast.'

Een jaar zonder Parkpop is jammer vindt Raven, maar ze blijft positief: 'We gaan alle zeilen bijzetten om de 40ste verjaardag van Parkpop in 2021 te vieren, dan doen we gewoon alsof er niks gebeurd is'.

'Begin gewoon'

André Triep, voorzitter van VVS Scheveningen en eigenaar van Strandclub WIJ in Scheveningen, kijkt zeker uit naar de persconferentie vanavond maar ziet het wel somber in. 'Zeker met wat ik al uit de media heb vernomen, dat de horeca volgens de deskundigen tot 16 mei dicht moet blijven.' Strandtenten hebben aanpassingen uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe anderhalve meter-samenleving. Bovendien raken de argumenten om gesloten te blijven wel een beetje op. Ondernemers bevinden zich tussen hoop en vrees, omdat ze steeds met het verschuiven van die datums niets kunnen plannen.'

Hij neemt Denemarken als voorbeeld, dat mondjesmaat een aantal branches weer opstart. Wat hem betreft is dit ook toepasbaar op de horeca. 'De economie moet weer op gang komen. Begin gewoon. Kijk hoe het gaat en schaal bij waar en wanneer dat nodig is.'

Extra uitzendingen

