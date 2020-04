Coronavirus: Burgemeesters treden op bij stiekeme koningsdagfeestjes

De belangrijkste punten van vandaag:

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4054. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 138 sterfgevallen doorgekregen. Er zijn sinds dinsdag 124 nieuwe ziekenhuisopnames.

Op de intensive cares liggen nu 1050 coronapatiënten. Dat zijn er 37 minder dan dinsdag.

Coronamaatregelen hebben volgens RIVM 24.000 extra ic-patiënten voorkomen

Meer dan 800 bewoners van gehandicapteninstellingen zijn besmet

Rutte: nieuwe termijn coronamaatregelen niet heilig

De maatregelen tegen het coronavirus die dinsdag tot en met 19 mei werden verlengd, zullen niet per se allemaal tot die dag gelden. Als nieuwe wetenschappelijke inzichten meer ruimte bieden voor bedrijven waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zoals kappers of masseurs, sluit premier Mark Rutte niet uit dat die eerder open kunnen.

Onder andere regeringspartijen CDA en VVD riepen het kabinet in een debat met de Tweede Kamer eerder woensdag op dit soort bedrijven niet langer gesloten te houden dan strikt noodzakelijk. Deskundigen kijken momenteel of werken met onder meer mondkapjes soelaas zou kunnen bieden aan bijvoorbeeld kappers of masseurs, en of die daardoor eerder weer aan de slag kunnen.

Burgemeesters treden op bij stiekeme koningsdagfeestjes

Burgemeesters treden op als mensen tegen de regels in alternatieve feestjes gaan organiseren op bijvoorbeeld Koningsdag of Bevrijdingsdag. Dit zei burgemeester Jan van Zanen van Utrecht woensdag in het programma EenVandaag.

'Het is niet verstandig. De maatregelen zijn er niet voor niets. We zijn nu zover gekomen, dus hou alsjeblieft nog even vol. Openbare bijeenkomsten leiden tot versnelde verspreiding van het virus. Dus niet doen, ook niet stiekem. Ik treed op en ik weet zeker dat andere burgemeesters dat ook doen', zei Van Zanen, die ook voorzitter is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Advies: basisschoolleerlingen in groepen hele dag naar school

Basisschoolleerlingen kunnen straks het beste volledige dagen naar school maar dan wel in afwisselende groepen. De ene groep gaat naar school, de andere krijgt bijvoorbeeld huiswerk mee. Dat is het advies van onder meer de PO-raad aan de scholen in het primair onderwijs die na de meivakantie weer opengaan. Scholen mogen zelf beslissen hoe zij die '50 procent onderwijstijd' inrichten.

Het idee is dat de kinderen de helft van de tijd fysiek onderwijs krijgen. Minder kinderen in het gebouw betekent meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden, vooral tussen volwassenen en kinderen. Volgens het advies worden de leerlingen van een school in twee groepen verdeeld en die twee groepen zijn nooit tegelijk op school. Voor de dagen dat leerlingen niet op school zijn, organiseert de school een vorm van onderwijs, zoals dus bijvoorbeeld opdrachten voor thuis.

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Oudergesprekken gaan digitaal en ouders zijn ook niet welkom op het schoolplein of in het schoolgebouw. In het pand komen looproutes.

Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis. En ook kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen in overleg met school worden vrijgesteld van het fysieke onderwijs in het schoolgebouw.

Opnieuw minder patiënten op intensive care

Op de intensive cares liggen nu 1050 coronapatiënten. Dat zijn er 37 minder dan dinsdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse Covid-patiënten op de ic liggen er 1006 in Nederland, 33 minder dan dinsdag. En 44 in Duitsland, 4 minder dan dinsdag door 5 terugplaatsingen en 1 overplaatsing.

Dinsdag werd ook al een daling van het aantal coronapatiënten op de intensive cares gemeld. Het waren er toen 1087, 71 minder dan op maandag.

Geen American Solar Challenge voor Timon uit Oegstgeest

De Oegstgeestse Timon Rowntree had zich er enorm op verheugd. Met het Vattenfall Solar Team zou hij dit jaar voor het eerst meedoen aan de American Solar Challenge. Maar het team heeft vanwege de coronacrisis besloten af te zien van de deelname. De onzekerheden zijn te groot om de voorbereidingen nog langer door te zetten, zegt het team. Vooralsnog gaat de race in juli nog wel door, maar vanwege het coronavirus is het vervoeren van onder meer de auto naar Amerika een hele puzzel geworden.

Timon Rowntree uit Oegstgeest | Foto: Vattenfall Solar Team/Hans Peter van Velthoven

Ondanks alle tegenslagen die het team door de coronacrisis gehad heeft, is de auto wel bijna klaar. Op dit moment werkt het team aan verschillende scenario's voor de komende maanden. 'De auto gaat rijden, waar dan ook', blikt teamlid Sylke van der Kleij vooruit. 'De uitdaging is groter dan ooit, maar wij gaan ongetwijfeld iets moois neerzetten!'

10.000 mondkapjes voor HMC ziekenhuizen

De HMC ziekenhuizen hebben dinsdag 10.000 mondkapjes van het bedrijf Centrient Pharmaceuticals in ontvangst genomen. 'Deze helpen ons met het veilig verzorgen van coronapatiënten. Heel erg bedankt!', is te lezen op Twitter.

RIVM gaat bij GGD aandringen op meer contactonderzoek

Het RIVM gaat met spoed de GGD vragen om meer werk te maken van het opsporen van mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. 'Tot nu toe was gewoon helder dat het te druk was' voor dat zogeheten contactonderzoek, meende Jaap van Dissel van het RIVM. Maar nu de GGD zegt dat wel degelijk te kunnen doen, moet dat 'zo snel mogelijk' gebeuren.

Buurlanden Duitsland en België steken veel meer tijd en energie in het achterhalen van de mensen met wie een besmet persoon in aanraking is geweest. Zo kunnen ze diegene ook opdracht geven zich af te zonderen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Nederland heeft dat contactonderzoek losgelaten toen het virus zo snel om zich heen greep dat het niet meer te volgen bleek. Nu het enigszins beteugeld lijkt en het kabinet zoekt naar manieren om niet langer iedereen thuis te houden, maar alleen de mensen die mogelijk besmet zijn, moet het contactonderzoek weer worden hervat.

Parkeerplaatsen Delftse Hout gaan 24/7 dicht

De gemeente Delft gaat de parkeerplaatsen rondom recreatiegebied Delftse Hout vanaf vrijdag 24 april volledig afsluiten. Het komende weekend, inclusief Koningsdag, staan er nog verkeersregelaars bij de afzettingen. Het streven is dat na dit weekend de situatie zo duidelijk is, dat de verkeersregelaars daarna niet meer nodig zijn. De afsluitingen gelden tot nader order.

Johan Remkes wenst inwoners Den Haag fijne ramadan toe

Waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, wenst iedereen ondanks de coronacrisis een fijne ramadan toe. Hij rekent erop dat met de maatregelen die nu gelden, er op een alternatieve manier invulling wordt gegeven aan het samenzijn, zegt hij in een filmpje. De meeste moskeeën in de stad blijven gesloten. 'Gelukkig wordt er veel over alternatieve activiteiten gedacht', aldus Remkes. 'Maar ook als we voorzichtig zijn, en dat moeten we zijn, kan de ramadan een mooie maand zijn.'

'Uitzendbureaus lappen coronaregels aan hun laars'

Stapels foto's van volgestouwde busjes met arbeidsmigranten, brieven waarin gedreigd wordt met ontslag bij klagen én verhalen van zieke arbeidsmigranten die niet in quarantaine mogen van hun werkgever. Vakbond FNV heeft de afgelopen weken een flink dossier verzameld waaruit blijkt dat een aantal uitzendbureaus de coronaregels niet naleeft.

Verschillende soorten mondkapjes

Tijdens zijn wekelijkse briefing aan kamerleden is RIVM-baas Jaap van Dissel ingegaan op het gebruik van mondkapjes. Hij legde uit dat er twee verschillende varianten zijn: één dat je moet beschermen voor corona, en één dat ervoor moet zorgen dat mensen anderen niet besmetten. Dus het hangt van je doel af, welk kapje je moet gebruiken.

Ook zei Van Dissel dat er op dit moment nog geen eenduidig antwoord is of het dragen van mondkapjes nodig is, ook niet wanneer. Het RIVM is meer data aan het verzamelen en hoopt binnen twee weken met een uitgebreidere instructie te komen. Over verpleeghuizen was Van Dissel duidelijk: 'Alleen op afdelingen waar het virus is, moeten mondkapjes gedragen worden, op de andere niet.'

Transavia houdt vliegtuigen langer aan de grond

Luchtvaartmaatschappij Transavia houdt zijn vliegtuigen vanwege de coronacrisis langer aan de grond met uitzondering van de toestellen die worden ingezet voor repatriëringsvluchten. De Air France-KLM-dochter zou al tot en met 6 mei niet vliegen volgens schema. Deze periode is nu verlengd tot en met 27 mei. Redenen voor de verleningen van de periode zijn volgens de prijsvechter de restricties en maatregelen vanuit Nederland en de landen van bestemmingen om de uitbraak en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 'Omdat dit onzekerheid creëerde hebben wijbesloten voor een langere periode duidelijkheid te scheppen voor onze passagiers en partners op de langere termijn', aldus de onderneming.

Passagiers die een ticket hebben geboekt met vertrek tussen 28 mei en 30 september kunnen deze kosteloos omboeken naar dezelfde bestemming op een ander moment. Zij kunnen kiezen uit vluchten tot en met 31 maart 2021.

Clubs en voetballers sluiten salarisverlaging niet uit

Directeur Serge Rossmeisl van de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) zou er niet raar van opkijken als clubs personeel op salaris willen korten. 'De impact van het seizoen niet afmaken is enorm', zegt hij. 'Geen kaartverkoop, geen horeca, sponsors die omvallen of niet meer verlengen. Net als in andere bedrijfstakken zullen ook clubs moeten saneren. En voor ieder bedrijf zijn salarissen een belangrijke kostenpost. Maar dan niet alleen de salarissen van voetballers. Ook die van trainers, directieleden en personeel op kantoor."'

De KNVB komt binnenkort met een financiële impact analyse, weet Rossmeisl. 'Dan weten we hoe hard het betaalde voetbal is getroffen als er tot een bepaalde periode niet wordt gespeeld. Nu weten we dat er tot 1 september niet wordt gevoetbald. Maar misschien duurt het wel veel langer en moet die analyse weer aangepast worden. Op basis van die analyse kunnen we proberen om met vakbonden tot een uniforme salarisverlaging te komen. We kunnen dan met een aanbeveling komen.'

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de spelersvakbond VVCS heeft nog geen verzoeken van clubs binnengekregen die voetballers willen korten op hun salaris, nu er zeker tot 1 september niet wordt gespeeld. 'Je hoort weleens wat in de wandelgangen', zegt hij. 'Maar officieel is dat nog niet aan ons gevraagd. In het buitenland hoor je weleens dat spelers plotseling 50 procent moeten inleveren. Zonder al te veel overleg, daar ben ik niet zo'n voorstander van.'

Nieuwe cijfers RIVM

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4054. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 138 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg tot boven de 10.000. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 10.021 mensen opgenomen, een stijging van 124 ten opzichte van dinsdag.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 708 naar 34.842. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien zijn de cijfers niet helemaal actueel, omdat ziekenhuisopnames en sterfgevallen soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames blijft dalen, aldus het RIVM.

Per week worden bijna 40.000 mensen getest op het coronavirus. Volgens het RIVM daalt het percentage positieve tests. Dat komt doordat andere groepen worden getest, maar ook doordat er minder mensen besmet raken 'door de maatregelen die op 16 maart zijn genomen'.

Verzekeraars in gesprek over dubbel eigen risico door corona

Zorgverzekeraars gaan in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de situatie van patiënten die twee keer hun eigen risico dreigen te moeten betalen doordat hun ziekenhuisbehandeling is uitgesteld. Doordat ziekenhuizen vanaf maart werden overspoeld met coronapatiënten, stelden ze veel andere zorg uit. Dat kan een extra rekening opleveren voor mensen die in 2019 aan een behandeltraject zijn begonnen.

Premier bezoekt Janssen Biologics in Leiden

Premier Mark Rutte was woensdagochtend te gast bij Janssen Biologics in Leiden. Een van de partijen die dag en nacht aan een vaccin tegen het coronavirus. 'Hier hoorde ik hoe zij te werk gaan om dit in een recordtempo voor elkaar te krijgen.'

Woensdagmarkt met slechts drie kramen in Leiden

In plaats van de gebruikelijke twintig kramen met levensmiddelen stonden er woensdagmorgen tijdens de markt in Leiden maar drie. Marktvoorzitter Soufian el Marsse had dit al voorspeld: 'We willen niet naar de alternatieve plek die de gemeente ons opdringt.' De gemeente Leiden besloot de marktkramen deze woensdag als pilot te verdelen over de Lammermarkt en de Beestenmarkt omdat het klanten op de locatie Nieuwe Rijn niet zou lukken om anderhalve meter afstand te houden. Dat wordt wel gevraagd, om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen.

De marktkooplieden staan in Leiden liever op de locatie Nieuwe Rijn | Foto: Omroep West

'Maatregelen voorkwamen 24.000 extra ic-patiënten'

Als er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zouden naar schatting 24.000 tot 25.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben gehad. Dat betekent dat het ingrijpen van het kabinet negentig procent van de ic-opnames in verband met Covid-19 heeft voorkomen. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdagmiddag tijdens zijn wekelijkse briefing aan de Tweede Kamerleden.

SGP-Kamerlid overlijdt aan gevolgen coronavirus

Voormalig Tweede Kamerlid Koos van den Berg van de SGP is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden aan complicaties die het gevolg waren van het coronavirus. Dit bevestigt ren woordvoerder van de partij. De Haagse jurist zat zestien jaar in de Tweede Kamer, die hij in 2002 verliet.

Brancheorganisatie ook somber over doorgaan evenementen in 2021

De Vereniging van Evenementenmakers is somber over het doorgaan van evenementen, concerten en festivals volgend jaar. 'Onduidelijk is of de organisatoren in 2021 financieel nog in staat zijn om weer evenementen te organiseren. Bovendien houden we er rekening mee dat overheden ook volgend jaar evenementen zullen verbieden omdat allerminst duidelijk is of het coronavirus tegen die tijd onder controle is', aldus woordvoerder Willem Westermann tegen entertainmentfeed BuzzE.

Kermisbonden eisen gesprek met ministers voor compensatie corona

De kermisbonden BOVAK en De Nederlandse Kermisbond zijn boos omdat de sector 'geen enkel vooruitzicht of perspectief' krijgt na de persconferentie van premier Rutte. "We eisen nu aan tafel te gaan met de betrokken ministers", aldus de bonden.

Minister: 'Nog veel ruimte' bij GGD voor afnemen meer testen

Bij de GGD is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog 'veel ruimte' voor het afnemen van meer testen op het coronavirus. Momenteel worden bij de GGD'en dagelijks rond de 1500 mensen getest. Hij heeft in een brief aan de zorgkoepels de werkgevers erop gewezen dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor het testen van hun werknemers. De Jonge heeft hen er ook op gewezen 'dat er geen sprake van mag zijn dat zorgmedewerkers de testen zelf moeten financieren'.

Corona-teststraat voor de regio

Sinds dinsdag kunnen patiënten in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden na verwijzing gebruikmaken van de zogenoemde Mobiele COVID-19 Post (MCP) bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dit is een teststraat waar mensen getest worden op het coronavirus. In de teststraat kunnen patiënten terecht die door hun huisarts zijn aangemeld. Als de huisarts besluit dat een patiënt direct door een arts beoordeeld moet worden gaat de patiënt naar één van de vijf huisartsenposten in de regio die zijn ingericht als triagecentra voor corona. In andere gevallen, conform het landelijk testbeleid, kan de huisarts patiënten direct voor een test aanmelden bij de MCP bij het Cars Jeans Stadion. De MCP is zeven dagen per week geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur.

Deskundige: app van ministerie zelf is onverstandig

Dat het ministerie van Volksgezondheid zelf een corona-app gaat bouwen, is 'onverstandig' volgens gerenommeerd internet-expert Marleen Stikker. 'Ik ben er niet erg gerust op dat men nu zegt: we gaan het zelf wel doen', zei de directeur van onderzoeksinstelling Waag in de Tweede Kamer, waar woensdagochtend tal van deskundigen kritiek uitten op de gang van zaken rond de corona-app.

Scheidsrechter Kevin Blom heeft begrip voor afblazen voetbal

Hij keek ernaar uit in juni weer op het veld te staan. Maar dinsdagavond werd die hoop van scheidsrechter Kevin Blom uit Alphen aan den Rijn de grond in geboord. Premier Mark Rutte vertelde tijdens de persconferentie over het coronavirus dat het betaald voetbal niet voor 1 september wordt hervat. Ook de KNVB heeft aangegeven dat de competitie niet wordt afgemaakt. 'Het komt wel heel hard binnen, hoor', vertelt Blom.

Scheidsrechter Kevin Blom (foto: Soccrates Images)

Zorgbranche: gevaarlijke onduidelijkheid over mondmaskers

Zorgbrancheorganisatie ActiZ haalt hard uit naar het kabinet, dat volgens de organisatie 'gevaarlijke onduidelijkheid' laat bestaan over de inzet en beschikbaarheid van mondmaskers en andere beschermingsmiddelen in de ouderenzorg. ActiZ is 'verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief' en roept de Tweede Kamer op tot actie.

Onderwijsbond gaat 'streng letten' op testen voor personeel

De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat nauwlettend in de gaten houden of genoeg medewerkers van basisscholen getest kunnen worden op het coronavirus. 'Daar bestaan zorgen over, maar de premier heeft verzekerd dat die testen beschikbaar komen. Daar gaan wij streng op letten', zegt een woordvoerster van de bond desgevraagd.

Alsnog kinderherdenking op 4 mei in Madurodam

In Madurodam wordt dit jaar alsnog een Kinderherdenking gehouden op 4 mei. De dodenherdenking voor kinderen was afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar er is een nieuw programma gemaakt. Dat wordt gelivestreamd. De organisatoren vragen kinderen om niet naar Madurodam te komen, maar om vanuit hun huiskamer de herdenking te volgen.

Kabinet kauwt op voorwaarden aan nieuwe noodsteun bedrijven

Het tweede steunpakket van het kabinet gaat waarschijnlijk gepaard met een aantal extra voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. Zo komen er mogelijk regels die bijvoorbeeld bonussen voor de top en winstuitkeringen aan aandeelhouders aan banden moeten leggen. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer vroegen om voorwaarden aan steun die door de coronacrisis getroffen bedrijven ontvangen. De linkse oppositie, maar ook coalitiepartij D66 wil dat er iets tegenover steun van de overheid staat.

Oxfam Novib opent giro 400500 in strijd tegen corona

De coronapandemie heeft wereldwijd ongekend grote gevolgen voor de gezondheid en bestaanszekerheid van mensen. Terwijl rijke landen zoals Nederland al enorm worstelen met het virus, zijn de gevolgen voor arme landen nauwelijks te overzien. Oxfam Novib werkt in tientallen landen om de meest kwetsbare mensen te steunen in de strijd tegen corona. Woensdag start Oxfam Novib een campagne met tv-spotjes om geld in te zamelen voor noodhulp.

NHG komt met extra vangnet voor huizenbezitters

Huizenbezitters die hun hypotheeklasten niet meer kunnen dragen vanwege de coronacrisis, krijgen de ruimte om op een deel van de lening een achterstand op te lopen met behoud van de hypotheekgarantie. Dat maakte de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) bekend.

'Patiënt betaalt honderden euro's extra vanwege corona'

Patiënten bij wie de behandeling is uitgesteld vanwege de coronacrisis kunnen worden opgezadeld met honderden euro's aan extra kosten. Ze betalen twee keer het eigen risico of een deel daarvan, blijkt uit navraag door BNR. In totaal zijn honderdduizenden patiënten de afgelopen weken niet behandeld wegens de uitbraak van het coronavirus.

'Geef rustige straten terug aan de bewoners'

Na de persconferentie van dinsdag is het duidelijk: voorlopig moeten veel mensen thuisblijven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Met de zomer in aantocht kan dat weleens vervelend zijn. GroenLinks in Den Haag stelt voor om woonstraten een paar uur af te sluiten om er 'leefstraten' van te maken. De gemeente zou dan de hekken moeten leveren. 'Ik zit te denken aan wijken waar mensen geen tuin of balkon hebben', vertelt raadslid Maarten De Vuyst. 'Geef rustige straten terug aan de bewoners'

Kijkcijferrecord voor persconferentie Mark Rutte

Ruim 7,8 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de nieuwe coronamaatregelen. Voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord. Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar Rutte dan naar het huwelijk van - toen nog - prins Willem-Alexander en Máxima (ruim zes miljoen) en de recordhouder tot nu toe: de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot (zeven miljoen).

'Dit hakt er heel stevig in'

Zo'n 30.000 euro per week. Dat kost de sluiting van de horeca, vanwege het coronavirus, ondernemer Michel Schadde van Dooren in Katwijk wekelijks. De rust bij zijn strandtenten tijdens dit mooie weer noemt hij 'onwerkelijk' en 'droevig'. Grote vraag is zolang zo'n situatie vol te houden is. 'Niet lang', geeft hij toe. 'We hebben mooie gezonde bedrijven, maar zo lang dicht zijn hakt er heel stevig in.'

Meer dan 800 bewoners gehandicapteninstellingen besmet

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat er meer dan 800 bewoners van gehandicapteninstellingen besmet zijn met het coronavirus. Ongeveer 150 van hen zijn overleden, meldt zorgminister Hugo de Jonge. In tien procent van de gehandicapteninstellingen is sprake van zeker één besmetting. Het gaat om zo'n 260 instellingen in totaal, laat de bewindsman aan de Tweede Kamer weten.

Kabinet: over maand besluit over een nieuwe corona-app

Het kabinet laat een nieuwe app ontwikkelen en hoopt hierover over een maand een besluit te nemen. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Vanuit verschillende organisaties kwam flinke kritiek op de zeven overgebleven voorstellen en de snelheid waarmee het ministerie van Volksgezondheid een app wilde lanceren.

Nederland maakt tienduizenden wattenstaafjes voor coronatests

Nederland is zelf begonnen met het maken van de wattenstokjes die nodig zijn voor bepaalde coronatests. Dinsdag is de eerste lading opgeleverd, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. Momenteel produceert Nederland 17.500 staafjes per dag, eind april moeten er dagelijks 30.000 worden gemaakt.

Kapper: 'Er lag al een draaiboekje klaar om weer open te gaan'

Stiekem hadden ze gehoopt met de nodige voorzorgsmaatregelen weer een beetje aan de slag te mogen. Maar premier Mark Rutte had dinsdagavond geen goed nieuws voor de kappers. Mensen in contactberoepen mogen voorlopig nog niet aan het werk. 'Er lag al een draaiboekje klaar', vertelt kapper Gertjan de Best in Rijnsburg. 'Maar je ziet dat je niet op de zaken kunt vooruitlopen.' De langere sluiting van zijn kapperszaak heeft flinke financiële gevolgen. 'Het doet heel veel pijn', knikt hij. 'We hebben wel wat vlees op de botten, maar dat wordt wel steeds minder.'

Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschot

Zorgverzekeraars geven voorschotten aan ziekenhuizen zodat ze ook in deze crisistijd kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland woensdag bekendgemaakt. Ziekenhuizen en umc's kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen. Deze regeling blijft van kracht zolang dat nodig is, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Smeltmomentje...

Maarten van Mierlo van de politie Rijswijk kende dinsdag een smeltmomentje. Het was dan wel een rommel in de kamer van zijn dochter, maar de aanleiding was mooi. Zijn dochter was in deze coronacrisis uren bezig met het maken van cadeautjes en kaartjes voor anderen. 'Geweldig toch!'

Moskeeën checken of moslims na avondeten ramadan binnenblijven

De vastenmaand ramadan, die deze week begint, is voor moslims normaal gesproken een tijd van samen zijn. Samen bidden en samen eten na zonsondergang. Maar in tijden van corona kan dat niet. De moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftar-maaltijden, waarmee moslims het vasten breken, gaan niet door. Om zeker te weten dat moslims toch niet 's avonds buiten samenkomen, gaan vrijwilligers van moskeeën de komende weken na zonsondergang de wijken in. Als ze groepjes mensen zien, worden die aangespoord om naar binnen te gaan.

Coronacrisis veroorzaakt recorddaling consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in april sterk verslechterd. Vanwege het coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter van het statistiekbureau voor het consumentenvertrouwen kende tussen maart en april de sterkste daling ooit.

Rode Kruis is er voor coronavragen in Turks, Arabisch en Berbers

Het Rode Kruis is per direct bereikbaar voor coronavragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers. De hulporganisatie vindt het belangrijk er te zijn voor mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn, zeker nu deze week de ramadan begint.

'Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie'

In de landbouw en bouwsector dreigen vanwege de coronapandemie tekorten te ontstaan aan buitenlandse arbeidskrachten uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport.

'Bijna iedereen hield zich aan de regels'

Tot zijn blijdschap constateerde wijkagent Rob Draisma tijdens zijn late dienst dinsdag dat het bijna iedereen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht zich aan de coronaregels hield. 'Heel fijn om te zien dat het rustig was op straat', laat hij weten. Al moest hij wel zes keer een bon geven vanwege het onbevoegd betreden van een terrein.

Tweede Kamer spreekt IT- en privacyexperts over corona-apps

IT- en privacyexperts geven Tweede Kamerleden woensdag de nodige duiding en uitleg over de risico's en kansen van het gebruik van veelbesproken corona-apps. Academici, privacyvoorvechters en andere experts, onder wie Ronald Prins, oprichter van het bekende Fox-IT, praten de Kamer bij. Het lanceren van een corona-app die volgt of je contact hebt gehad met een besmet persoon leek een groot succes. Het kabinet kreeg snel veel voorstellen binnen. Maar na de 'appathon' van afgelopen weekeinde, waarin bedrijven en organisaties de zeven beste voorstellen presenteerden, bleek dat er nog een lange weg te gaan was.

Tandartsen en mondhygiënisten hervatten per direct reguliere zorg

Tandartsen en mondhygiënisten hervatten vanaf woensdag de reguliere zorg. De sector heeft daarvoor een eigen richtlijn opgesteld, waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag kunnen. Dat meldden de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

