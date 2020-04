Coronavirus: Tandartsen en mondhygiënisten hervatten per direct reguliere zorg

Basisscholen mogen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open. De kinderopvang en de BSO's mogen weer draaien als 'normaal' en kinderen in de basisschoolleeftijd die op het speciaal onderwijs zitten, kunnen weer volledig naar school. Sporten is weer toegestaan in de buitenlucht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Maar douchen moet thuis en ouders mogen niet langs de lijn staan. Dat zijn enkele versoepelingen van de 'intelligente lockdown' die het kabinet dinsdagavond aankondigde. Volg het laatste nieuws rond het coronavirus in ons live-blog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Basisscholen vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open

Sporten in teamverband in de buitenlucht toegestaan voor kinderen en jongeren

Dodental coronavirus steeg dinsdag met 165 naar 3916

Moskeeën checken of moslims na avondeten ramadan binnenblijven

De vastenmaand ramadan, die deze week begint, is voor moslims normaal gesproken een tijd van samen zijn. Samen bidden en samen eten na zonsondergang. Maar in tijden van corona kan dat niet. De moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftar-maaltijden, waarmee moslims het vasten breken, gaan niet door. Om zeker te weten dat moslims toch niet 's avonds buiten samenkomen, gaan vrijwilligers van moskeeën de komende weken na zonsondergang de wijken in. Als ze groepjes mensen zien, worden die aangespoord om naar binnen te gaan.

Coronacrisis veroorzaakt recorddaling consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in april sterk verslechterd. Vanwege het coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter van het statistiekbureau voor het consumentenvertrouwen kende tussen maart en april de sterkste daling ooit.

Rode Kruis is er voor coronavragen in Turks, Arabisch en Berbers

Het Rode Kruis is per direct bereikbaar voor coronavragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers. De hulporganisatie vindt het belangrijk er te zijn voor mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn, zeker nu deze week de ramadan begint.

'Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie'

In de landbouw en bouwsector dreigen vanwege de coronapandemie tekorten te ontstaan aan buitenlandse arbeidskrachten uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport.

'Bijna iedereen hield zich aan de regels'

Tot zijn blijdschap constateerde wijkagent Rob Draisma tijdens zijn late dienst dinsdag dat het bijna iedereen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht zich aan de coronaregels hield. 'Heel fijn om te zien dat het rustig was op straat', laat hij weten. Al moest hij wel zes keer een bon geven vanwege het onbevoegd betreden van een terrein.

Tweede Kamer spreekt IT- en privacyexperts over corona-apps

IT- en privacyexperts geven Tweede Kamerleden woensdag de nodige duiding en uitleg over de risico's en kansen van het gebruik van veelbesproken corona-apps. Academici, privacyvoorvechters en andere experts, onder wie Ronald Prins, oprichter van het bekende Fox-IT, praten de Kamer bij. Het lanceren van een corona-app die volgt of je contact hebt gehad met een besmet persoon leek een groot succes. Het kabinet kreeg snel veel voorstellen binnen. Maar na de 'appathon' van afgelopen weekeinde, waarin bedrijven en organisaties de zeven beste voorstellen presenteerden, bleek dat er nog een lange weg te gaan was.

'Voorschot van zorgverzekeraars aan noodlijdende ziekenhuizen'

Zorgverzekeraars maken 'miljarden' euro's vrij om noodlijdende ziekenhuizen te ondersteunen. Ze zijn dat overeengekomen met de vereniging van ziekenhuizen NVZ, meldt het AD. Veel ziekenhuizen verkeren in financiële nood als gevolg van de coronacrisis. Het inrichten van extra intensive cares en de patiëntenzorg kost veel extra geld, terwijl er amper middelen binnenkomen omdat de reguliere zorg grotendeels is uitgesteld.

Tandartsen en mondhygiënisten hervatten per direct reguliere zorg

Tandartsen en mondhygiënisten hervatten vanaf woensdag de reguliere zorg. De sector heeft daarvoor een eigen richtlijn opgesteld, waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze weer aan de slag kunnen. Dat meldden de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

