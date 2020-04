Coronavirus: Nog iets meer dan 1000 coronapatiënten op de intensive care

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4177. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 123 sterfgevallen doorgekregen. Donderdag zijn er 137 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Volg het laatste nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan

Coronamaatregelen hebben volgens RIVM 24.000 extra ic-patiënten voorkomen

'Virus was al veel eerder in Nederland', schrijft het AD

123 personen overleden aan coronavirus

Basisscholen moeten 11 mei weer open, maar redden ze dat?

Niet alle basisscholen weten zeker of ze er op 11 mei al weer klaar voor zijn om fysiek les te gaan geven aan de leerlingen, maar desondanks is minister Arie Slob (Onderwijs) duidelijk. Er is geen ruimte voor basisscholen om na 11 mei pas weer de deuren te openen.

Ook bij de SCOH, een scholenkoepel voor christelijk onderwijs, is het lastig om het onderwijs direct na de meivakantie weer te beginnen. 'Het bestuur van de SCOH geeft alle scholen de tijd en ruimte om het onderwijs op school weer op te starten', zo schrijft de koepel in een brief aan alle ouders. 'Elke school probeert zo snel mogelijk weer open te gaan na de meivakantie, dit zal uiterlijk 18 mei zijn.'

Deze brief werd donderdag door minister Slob achterhaald. Tientallen scholen in Nederland gaven aan meer tijd te willen nemen voor ze helft van de leerlingen weer toelaten. Maar het ministerie eist dit toch van de scholen. Scholen die vragen hebben over de manier waarop ze het lesgeven op school weer kunnen hervatten, kunnen aankloppen bij het ministerie.

Rotterdam in 2021 alsnog gaststad songfestival

Rotterdam organiseert in 2021 alsnog het Eurovisiesongfestival. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor om ook volgend jaar gaststad van het vanwege het coronavirus uitgestelde muziekfestijn te zijn.

Het Rotterdamse college had de gemeenteraad gevraagd om 6,7 miljoen euro uit de algemene middelen beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit reeds gemaakte kosten, waaronder de aankleding van de stad en de huur en beveiliging van Ahoy, dat niet door de verzekering wordt gedekt en niet kan worden doorgeschoven naar volgend jaar. De gemeenteraad ging donderdag akkoord, een besluit waar cultuurwethouder Said Kasmi blij mee is.

Iets meer dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlanders met het coronavirus liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan woensdag. Daarnaast liggen 42 Nederlanders inDuitsland, 2 minder dan woensdag. Dat komt doordat mensen zijn teruggekeerd naar Nederland.'

'We hebben een nieuwe ziekte die de komende maanden een groot beslag blijft doen op de ziekenhuizen', zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Volgens hem hebben de ziekenhuizen daarom ook de komende tijd meer capaciteit nodig dan in de tijd voor corona. Daarnaast moet de zorg voor andere patiënten worden hervat. 'De periode die we nu krijgen, de lucht, moeten we gebruiken om de capaciteit te vergroten', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Moslims roepen op om ook tijdens Ramadan de coronaregels te respecteren

Nieuwe cijfers RIVM

COVID-19 in verpleeghuizen

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19, zegt het RIVM. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog.

Vanaf mei live meekijken bij huwelijk in Zoetermeer

Vanaf mei kunnen familie en vrienden van stellen die in het huwelijk treden live meekijken wanneer ze elkaar het ja woord geven in het stadhuis van Zoetermeer.

Er mogen slechts tien personen aanwezig bij zijn het voltrekken van huwelijken. Dat is de enige manier om voldoende afstand tussen aanwezigen te garanderen. Om ervoor te zorgen dat meerdere genodigden de ceremonie kunnen volgen, biedt de gemeente vanaf mei de mogelijkheid van een livestream.

EK vrouwen verplaatst naar 2022

Het Europees kampioenschap voor voetbalvrouwen is definitief verplaatst naar juli 2022. Dat heeft de UEFA bevestigd. Aanvankelijk stond het evenement voor 2021 op de kalender, maar dat kwam in de knel toen het EK (mannen) van 2020 en de Olympische Spelen van Tokio wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus een jaar opschoven.

Rechtbanken voorzichtig weer terug naar 'normaal'

Verdachten en andere procespartijen worden vanaf 11 mei weer op beperkte schaal toegelaten in gerechtsgebouwen. Het gaat om rechtszaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht, meldt de Raad voor de Rechtspraak donderdag. 'Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.'

Sinds half maart waren er nauwelijks rechtszaken door de huidige coronacrisis. Alleen strikt noodzakelijke zaken gingen door, bijvoorbeeld met een spoedeisend belang of waarbij de verdachte in de cel zit - dan moet er iedere drie maanden opnieuw naar de hechtenis gekeken worden.

'Kans op hartritmestoornissen door malariamedicijnen bij corona'

De malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine kunnen ernstige hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten, in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop. Dit blijkt uit recente onderzoeken uitgevoerd bij coronapatiënten.

Het Europees medicijnagentschap EMA en medicijnautoriteit CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) adviseren artsen om coronapatiënten goed te monitoren die deze medicijnen krijgen, zeker patiënten met bestaande hartproblemen die gevoelig zijn voor hartritmestoornissen.

'Kabinet wil basisscholen voor zomer weer helemaal open'

Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan, net als voor de coronacrisis. Als de eerste weken van de heropening zonder problemen verlopen, zal dat gebeuren. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

Door nog voor de zomervakantie terug te schakelen naar gewone schooldagen kan de achterstand die kinderen oplopen beperkt blijven.

De datum waarop de scholen weer terugschakelen naar reguliere lesdagen is nog niet zeker. Dat zou mogelijk al kunnen op 2 juni (1 juni valt op Tweede Pinksterdag). In dat geval kunnen scholen, afhankelijk van de vakantieregio, nog vier tot zes weken les op de 'oude manier' geven.

Blijdschap bij voetballende meisjes

'De lucht is blauwer'

De huidige coronacrisis speelt een belangrijke rol in de strakblauwe luchten van de laatste tijd. Volgens Weeronline is de lucht blauwer dan normaal doordat er veel minder wordt gevlogen en er minder CO2-uitstoot is.

Doordat een groot deel van de mensen thuiswerkt, is het aantal auto's op de weg flink gedaald. Ook de industrie ligt deels stil, waardoor minder fijnstof en stikstofoxiden worden uitgestoten. Dat leidt volgens het weerbureau niet direct tot minder wolken, maar zorgt er wel voor dat de lucht veel schoner is. Er is geen of nauwelijks smog, terwijl dat bij droog en zonnig weer vaak wel het geval is. Bovendien staan vliegtuigen massaal aan de grond waardoor er amper nog condensstrepen aan de hemel te zien zijn.

Horecaondernemer: 'De huur is een sluipmoordenaar'

'Ik denk dat de huur een sluipmoordenaar is. Ik zit op heel veel plekken en er wordt wel meegedacht over een stukje uitstel van de huur, maar niet over kwijtschelden. Als we over drie maanden wel moeten betalen, dan valt na de eerste klap van de komende weken de tweede klap in kwartaal vier. Iedereen moet de huur alsnog inlopen en dan gaan ze stuk', zegt Rene Bogaart, eigenaar van meerdere horecagelegenheden in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

GHZ Gouda: 'Veel afspraken gaan gewoon door'

Aruba kort op salarissen ministers en ambtenaren

De Arubaanse regering gaat de salarissen van alle ministers per direct tot het eind van het jaar met 20 procent verlagen. De ambtenarensalarissen worden gekort met in totaal 12,6 procent. Daarnaast mag niemand in overheidsdienst meer dan 130 procent van het loon van de minister-president verdienen, de zogenoemde balkenendenorm, die op Aruba ‘Wever-Croesnorm’ heet.

Gezichtsschild van Radboudumc gaat in massaproductie

In het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is een gezichtsschild ontwikkeld, dat vanaf donderdag in productie gaat. Een bedrijf gaat 100.000 schilden per week maken voor zorginstellingen. Het schild moet een extra bescherming geven tegen besmetting met het coronavirus.

ADO naar rechter bij degradatie

Als ADO Den Haag vrijdag van de KNVB te horen krijgt dat het degradeert uit de eredivisie, gaat de club in beroep. Dat zei advocaat Frans de Weger, die ADO bijstaat, in het televisieprogramma Studio Voetbal van de NOS.

UEFA vergadert over doorgang competities

De UEFA vergadert in de loop van donderdag over het voortzetten van de Europese voetbalcompetities in Europa. Ongetwijfeld komt ook ter sprake dat dit in Nederland niet meer mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn. De Europese voetbalunie hoopt nog steeds dat er de komende zomer alsnog in veel landen kan worden gevoetbald, zij het zonder publiek. Ook komt ter sprake hoe het verder moet met de Champions League en de Europa League.

Oproep aan kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen

Een grote groep (oud-)politici, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, gemeenten en prominenten roept het kabinet op, in een paginagrote advertentie die donderdag in het NRC , alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Door de uitbraak van het coronavirus dreigt volgens VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children een catastrofe in deze kampen vanwege een gebrek aan medische zorg en hygiëne.

De boodschap wordt breed gedragen. Onder anderen oud-minister Ed Nijpels, Job Cohen (PvdA), Jan Terlouw (oud-partijleider, minister en vicepremier D66) en Herman Wijffels (CDA) ondersteunen hem. Jan Terlouw in een videoboodschap: "Griekenland vraagt de landen van Europa om hulp, dat is volkomen terecht. Een aantal landen helpt de Grieken al. Maar in Nederland zijn we nog niet zover. We zijn een van de welvarendste, rijkste, best georganiseerde landen van Europa. Daarom roep ik de regering op: strijk de hand over uw hart en vang deze kinderen op."

'Virus was al veel eerder in Nederland'

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat schrijft het AD op basis van conclusies van modellenmakers van het RIVM na het onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

Op donderdag 27 februari werd bij een man uit het Brabantse Loon op Zand - formeel de eerste Nederlandse patiënt - het virus vastgesteld. Daarna gingen bij de regering, het RIVM en ziekenhuizen alle alarmbellen af. Maar in de weken daarvoor trok corona dus al door het land.

Er waren al meer feiten die wijzen op een vroegere introductie van het virus. Een 49-jarige vrouw uit het Brabantse Altena kwam op 21 februari op de intensive care van het ziekenhuis in Gorinchem terecht, al werd pas later een test afgenomen. Ze stelt al 'weken' daarvoor klachten te hebben gehad.

Uit een peiling onder ziekenhuispersoneel in Brabant bleek dat bij 7 van de 86 besmette medewerkers de klachten ook al veel eerder begonnen, vanaf medio februari.

Rutte: nieuwe termijn coronamaatregelen niet heilig

De maatregelen tegen het coronavirus die dinsdag tot en met 19 mei werden verlengd, zullen niet per se allemaal tot die dag gelden. Als nieuwe wetenschappelijke inzichten meer ruimte bieden voor bedrijven waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zoals kappers of masseurs, sluit premier Mark Rutte niet uit dat die eerder open kunnen.

Onder andere regeringspartijen CDA en VVD riepen het kabinet in een debat met de Tweede Kamer eerder woensdag op dit soort bedrijven niet langer gesloten te houden dan strikt noodzakelijk. Deskundigen kijken momenteel of werken met onder meer mondkapjes soelaas zou kunnen bieden aan bijvoorbeeld kappers of masseurs, en of die daardoor eerder weer aan de slag kunnen.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

