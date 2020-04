Coronavirus: Bijenkorf volgende week open en Remkes schrijft brief aan inwoners

Het officiƫle dodental door het coronavirus is gestegen tot 4289. Het kabinet heeft een aantal maatregelen iets verlicht. Zo moeten alle basisscholen vanaf 11 mei weer open. Minister Slob heeft laten weten dat dit voor alle scholen een verplichting is. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Dodental coronavirus stijgt met 112 naar 4289.

Minister Slob verplicht basisscholen 11 mei open te gaan.

Vorige week minder mensen overleden dan week daarvoor.

Aantal coronapatiënten op ic gedaald tot 1008.

Europese leiders eens over herstelplan.

Burgemeester Remkes schrijft brief aan Hagenaars

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag heeft een open brief geschreven aan alle inwoners van de stad. Hij schrijft daarin vooral over de aankomende twee weken, de tijd van herdenken en vieren. De hele brief van Remkes is hier te lezen.

Al ruim een maand houdt de coronacrisis de wereld, ons land en onze stad in zijn greep. Tegelijkertijd proberen we ons leven zo goed mogelijk voort te zetten. Nog even en de tijd van herdenken en vieren breekt aan: Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. In Den Haag horen bij dat rijtje ook 8 mei, het moment waarop onze stad in 1945 werd bevrijd en 10 mei, de dag waarop in 1940 de Slag om de Residentie werd geleverd.

De maatregelen die noodzakelijk zijn om het coronavirus in te dammen, zorgen ervoor dat we deze dagen niet kunnen beleven zoals we gewend zijn. Maar dat neemt niet weg dat we ook nu allemaal kunnen stilstaan bij deze verschillende momenten. Sterker nog, juist nu is dat belangrijker dan ooit. Niet alleen omdat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam.

Ook nu we thuis moeten blijven bevestigen deze dagen van vieren en herdenken onze verbondenheid met elkaar en met de generaties vóór ons. En we beseffen eens te meer wat ons allergrootste bezit is: vrijheid. Een vrijheid die slechts kan bestaan wanneer we ons er allemaal verantwoordelijk voor voelen. Net zoals we alleen samen de coronacrisis tot een goed einde kunnen brengen.

[...]

Tot slot nog dit: bij het begin van de coronacrisis zei de minister-president tot iedereen: let een beetje op elkaar. Ook in Den Haag hebben veel mensen dat heel serieus genomen; in korte tijd ontstonden allerlei mooie initiatieven om elkaar te helpen en vooral ouderen en hulpbehoevende stadsgenoten te ondersteunen. Ik vind dat hartverwarmend en zeg u eerlijk: ik ben trots op u!

Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen, dan komt ook Den Haag deze moeilijke tijd te boven.

Pijnacker-Nootdorp sluit Dobbeplas af

Het strand en het parkeerterrein bij de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp gaan dicht. Handhavers en politie zagen dat zich ondanks eerdere oproepen te veel mensen ophielden bij de plas. 'Helaas bleef het echt te druk en wordt het strandje en het parkeerterrein voorlopig afgesloten', meldt de gemeente vrijdag.

'Soms kregen mensen een waarschuwing als ze toch te dicht bij elkaar zaten, maar over het algemeen ging het daar goed. Vanaf donderdag 23 april werd het daar echt te druk; mensen zaten te dicht bij elkaar. Iedereen is toen verzocht te vertrekken.' Ook vrijdag kwamen er weer te veel mensen bij de plas. Door het natuurgebied wandelen of fietsen is wel nog mogelijk.

Winkels Bijenkorf op 29 april weer open

De Bijenkorf-winkel in het centrum van Den Haag gaat op 29 april weer open. Klanten die de winkels bezoeken zullen zich wel aan verschillende veiligheidsmaatregelen moeten houden. De winkels waren vanwege coronamaatregelen gesloten.

Zo is onder andere de 1,5 meterafstandsregel van kracht, wordt het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Verder zijn er plexiglas schermen geïnstalleerd op de kassa's. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

Minder dan duizend mensen op intensive care

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlanders met het coronavirus op intensivecareafdelingen liggen er 922 in Nederland en 41 in Duitsland. Op de intensive cares liggen verder 388 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus.

ADO blijft in de eredivisie

ADO Den Haag blijft behouden voor de eredivisie, meldt de Haagse club aan Omroep West. Dat is de uitkomst van het overleg dat de KNVB vrijdag met alle clubs uit het betaalde voetbal gehad heeft. De voetbalbond verklaart het huidige seizoen niet geldig, waardoor alle resultaten van het afgelopen seizoen geschrapt worden.

Rutte: feestgangers op Koningsdag kunnen op boete rekenen

Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen maandag op Koningsdag toch stiekem feest gaan vieren. Mensen die dat toch doen kunnen op een boete rekenen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte gaf aan niet op de hoogte te zijn van berichten over dergelijke illegale feestjes, maar was er kort en krachtig over. 'Dat is stom. Je weet wat de risico's zijn. Geen feestjes op Koningsdag. Dat kan helaas niet.'

Anonieme weldoener schenkt 80.000 euro aan zorgpersoneel HMC

Een speciaal hart onder de riem voor zorgpersoneel van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Een anonieme weldoener schonk het ziekenhuis ruim 80.000 euro. Het geld gaat naar personeel dat bijdraagt aan de zorg voor coronapatiënten.

Dodental coronavirus stijgt met 112 naar 4289, 123 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4289. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 112 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 123 naar 10.281. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 36.535. Dat zijn er 806 meer dan op donderdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Kabinet verwacht begrotingstekort van 92 miljard euro

De overheidsfinanciën lopen een flinke dreun op door de coronacrisis. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra rekent op een staatsschuld van 65,2 procent van het bbp, hoewel het kabinet benadrukt dat het om een 'grove schatting' gaat.

NS peilt samen TU Delft of reizigers zich vooraf willen aanmelden voor een trein

NS en de TU Delft zijn vrijdag een groot onderzoek onder treinreizigers begonnen naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun reisgedrag. Ook de bereidheid van reizigers om zich vooraf aan te melden voor een treinreis wordt daarbij onderzocht. Een reiziger zou bij vooraf aanmelden te zien krijgen welke trein druk is en welke niet. Achterliggende gedachte is dat het aantal reizigers zo beter op de beperkte treincapaciteit kan worden afgestemd.

Bij het onderzoek onder zo’n 100.000 NS-reizigers komen ook andere vragen aan de orde. Zo is het spoorbedrijf benieuwd of ze minder reizen, straks vaker thuiswerken of vaker de auto nemen.

Door de intelligente lockdown daalde het aantal treinreizigers de afgelopen weken tot ongeveer 7 procent van het normale aantal. Als later het openbare leven stap voor stap kan worden hervat, wordt meer en meer een beroep gedaan op het ov. Een trein heeft door de coronamaatregelen echter maar een capaciteit van 20 tot 25 procent ten opzichte van normaal.

'We moeten daarom nadenken over maatregelen die we in normale omstandigheden niet snel zouden overwegen', zegt Tjalling Smit, lid raad van bestuur van NS over het onderzoek. 'Maar die brengen ook dilemma's met zich mee, als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid, gastvrijheid en privacy. En het legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij reizigers; het werkt alleen als iedereen meedoet.'

Koning Willem-Alexander viert digitale Koningsdag thuis in Den Haag

Koning Willem-Alexander viert maandag zijn verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch, samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Hij zal om 10.00 uur een korte boodschap uitspreken en om 16.00 uur een nationale toost uitbrengen, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden van hun viering van Koningsdag, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost. Vanwege de coronacrisis is de viering in Maastricht dit jaar afgelast.

De Oranjebond is vereerd met de digitale bijdragen van het koninklijk gezin aan de alternatieve viering. 'De koning en zijn gezin hebben aangegeven maandag op Koningsdagthuis.nl aanwezig te zijn. De Oranjebond is vereerd met dit bezoek en vindt het een mooie aanmoediging voor iedereen om thuis te blijven en mee te doen aan deze unieke vorm van Koningsdag', reageert Pieter Verhoeve, voorzitter Koninklijke Vereniging van Oranjebonden.

Slob wil dat kinderen héle dagen naar school gaan

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat basisscholen samen met de buitenschoolse opvang moeten bepalen hoe zij de dagindeling regelen als de kinderen vanaf 11 mei weer naar school gaan. Het uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen een hele dag naar school gaan. Slob sprak zich vrijdagochtend niet uit voor een verbod als scholen kinderen toch halve dagen naar school willen laten komen.

Afgesproken is dat kinderen de halve tijd - eventueel groepsgewijs - naar school gaan en de andere helft van de tijd thuis aan de slag gaan. De minister erkende dat er wat ruis is ontstaan over verschillende mogelijkheden hiervoor, maar stelt dat de partijen nog tijd hebben om er samen uit te komen.

Volgens Slob is een shift van een hele dag verstandig, omdat dit beter valt aan te sluiten op de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er dan minder vervoersbewegingen van en naar school.

Vorige week minder mensen overleden dan week daarvoor

Er zijn vorige week in totaal 4300 mensen overleden. Dat zijn er wederom meer dan gemiddeld, maar wel minder dan een week eerder. Ook het aantal sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen is gedaald. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Waarschijnlijk heeft het nieuwe coronavirus minder dodelijke slachtoffers geëist.

Het RIVM weet tot nu toe van 794 mensen die in de week van 13 tot en met 19 april zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. In totaal waren er toen zo'n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers kijken naar het totale sterftecijfer om in te schatten hoeveel mensen werkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Zij verwachten namelijk dat Covid-19 meer dodelijke slachtoffers heeft geëist dan officieel bekend is. Want niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook voor getest.

'Veel stagiairs in de problemen door coronacrisis'

Door de coronacrisis komen ook stagiairs in de problemen. 'We krijgen veel signalen van stagiairs waar we ons zorgen over maken', merkt vakbond CNV die een speciaal meldpunt opent waar de jongeren hun verhaal kwijt kunnen. Onlangs bleek al uit arbeidsmarktdata dat het aantal beschikbare stageplaatsen inmiddels is gehalveerd vergeleken met een jaar terug.

De verhalen die bij de bond binnenkomen, zijn heel divers, zegt projectleider Jikkie Aalberts van het CNV-initiatief Probeer de Bond. 'We weten van bedrijven die echt meedenken met hun stagiairs, zodat ze toch op een goede manier hun stage kunnen afronden. Maar we horen ook van stagiairs die naar huis zijn gestuurd of nu te weinig praktijkuren kunnen maken. Met als gevolg dat ze hun stage niet kunnen afronden en studievertraging oplopen.'

Er zijn bij de vakbond ook de nodige zorgen of het jongeren in deze crisistijd wel lukt om straks een stageplek of een afstudeeropdracht te vinden. CNV krijgt daarnaast signalen dat stagebedrijven opeens de stagevergoeding hebben stopgezet, zelfs als de stage gewoon doorloopt. 'Dat kun je als stagebedrijf echt niet maken, zeker als daarover gewoon afspraken zijn gemaakt in een stagecontract', vindt Aalberts.

Oproep Veiligheidsregio Haaglanden: Ook op Koningsdag gelden de maatregelen

Ook komend weekeinde moeten de regels in de hele Veiligheidsregio Haaglanden gerespecteerd worden. Dat roept de Veiligheidsregio Haaglanden op. Thuis blijven, alleen naar buiten voor een noodzakelijke boodschap en buitenshuis overal anderhalve meter afstand houden, blijft onverminderd van kracht. Daarnaast blijven de parkeergelegenheden bij parken, stranden en recreatiegebieden afgesloten.

De parken zelf blijven voor buurtgenoten vooralsnog gewoon open maar met de hernieuwde oproep toch vooral afstand te bewaren. Met ingang van vrijdag is barbecueën in de meeste parken verboden. De traditionele feestelijkheden zijn overal in de regio komen te vervallen. Iedere samenkomst, hoe goed bedoeld ook, is niet toegestaan, aldus de Veiligheidsregio Haaglanden.

'Zoveel mogelijk thuis blijven werkt. Daar zien we nu de eerste resultaten van', zegt plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes. 'Dat moeten we dus volhouden. We doen dit niet alleen voor de gezondheid en de veiligheid maar ook voor onze ondernemers en hun werknemers die nu niet of heel beperkt kunnen opereren. Hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe eerder zij én wij allemaal weer aan de slag kunnen.'

Veiligheidsregio Haaglanden en gemeenten in gesprek over sportaccommodaties

De komende weken worden er door de gemeenten in de Veiligheidsregio snel afspraken gemaakt met de sportverenigingen en –accommodaties om de ruimte die het kabinet geeft voor sport en bewegen voor kinderen en jongeren vorm te geven. 'Daarbij zoeken we naar het maximaal benutten van deze verruiming zodat de jeugd, onder begeleiding van sportinstructeurs, trainers en jeugdwerkers, energie kwijt kan en ouders en opvoeders even de handen vrij hebben', aldus de Veiligheidsregio Haaglanden.

Haagse ic-medewerkers krijgen gratis hotelovernachting

Het Leonardo Royal Hotel Promenade steekt ic-medewerkers in Den Haag een hart onder de riem. Het hotel, voorheen bekend als Crowne Plaza Promenade, zou op 1 april de deuren openen als Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade maar ontvangt nu tijdelijk geen gasten wegens het coronavirus. Zodra het hotel weer opengaat, worden alle 178 luxe kamers eenmalig ter beschikking gesteld om ic-medewerkers in de watten te leggen.

Het hotel heeft 178 uitnodigingen verdeeld onder de ic-medewerkers van het HagaZiekenhuis en HMC Ziekenhuis. 'Vooral zij verdienen dit jaar extra quality time, omdat ze momenteel onder zware druk dag in, dag uit, bezig zijn met het verzorgen van ernstig zieke mensen', aldus manager Patrick Aarsman. 'Een ontspannende overnachting is het minste wat wij de ic-medewerkers kunnen aanbieden. Wij verwelkomen hen dan ook graag als één van de eersten in ons nieuwe hotel.'

'OV houdt 20 tot 25 procent reizigers van vóór coronatijd over'

Treinen, trams en bussen houden hooguit een kwart over van de reizigers van vóór de coronatijd vanwege de maatregel om anderhalve meter afstand te bewaren. Om dat in goede banen te leiden, wordt gedacht aan het reizen in blokken of een app waarmee mensen een plek kunnen reserveren. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met oplossingen die praktisch werkbaar en uitvoerbaar zijn, meldt een woordvoerder. 'Er liggen veel ideeën op tafel.'

Zo zouden bepaalde groepen zoals studenten of scholieren in een bepaalde tijd kunnen reizen of zouden de treinen iets langer kunnen worden gemaakt. Meer treinen is amper mogelijk, omdat het spoor al overvol is. In ieder geval blijft het openbaar vervoer ook na een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, voorlopig bedoeld voor noodzakelijke reizen.

Dit is sinds maart al het geval, waardoor nog maar 10 tot 15 procent van het gebruikelijke aantal reizigers is overgebleven. Het gaat vooral om mensen in cruciale beroepen die naar hun werk moeten. Ook scholieren en studenten hebben het openbaar vervoer hard nodig. Volgens het ministerie wordt nagedacht over wie, wanneer mag reizen.

Moslims beginnen aan ramadan, zonder samen te bidden en te eten

Voor honderdduizenden moslims in Nederland begint vrijdag de vastenmaand ramadan. Normaal gesproken is dat een tijd waarin ze veel samen bidden en 's avonds samen eten om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: veel moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast.

Meerdere moskeeën gaan de komende weken de wijk in om te controleren of mensen zich aan de beperkingen houden. Ze houden er rekening mee dat mensen na de iftar thuis misschien naar buiten gaan om vrienden en familieleden te zien. Daarnaast roepen de moskeeën hun achterban op om extra op ouderen en andere kwetsbare mensen te letten. Preken worden gelivestreamd, zodat mensen die vanuit huis kunnen volgen.

De maand ramadan begint wanneer de eerste sikkel na de nieuwe maan te zien is in de lucht. Een maand lang mogen moslims overdag niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint elke dag rond 4.00 uur 's ochtends, vlak voordat de zon opkomt, en duurt tot het avondgebed, rond 21.00 uur.

Kinderopvang: halve dagen school is 'geen optie'

Kinderen halve dagen naar de basisschool laten gaan is geen goed idee. Dat zeggen drie organisaties voor buitenschoolse kinderopvang, waaronder BOinK. Ze betogen dat scholen die kiezen voor halve dagen de kinderopvang en werkende ouders in de problemen brengen.

'Het gevolg van deze keus is dat midden op dag de ene helft van de kinderen door hun ouders moet worden opgehaald en de andere helft moet worden gebracht. Dit soort onnodige massale verplaatsingen van een deel van de 1,2 miljoen kinderen en hun ouders is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden', zeggen zij. 'Het onnodig gesleep met kinderen midden op de dag is risicovol en vormt een extra belasting voor ouders. Werkende ouders die nu al wekenlang zorg, thuisonderwijs en werk moeten combineren komen hierdoor van de regen in de drup.'

Het kabinet en de PO-raad riepen deze week op om kinderen vanaf 11 mei hele dagen naar school te laten gaan in afwisselende groepen. De opvangorganisaties vinden dat het kabinet hierin steviger stelling moet nemen en aangeven dat halve dagen 'geen optie' is.

Europese leiders eens over herstelplan

Er komt een Europees herstelplan. Dat hebben de 27 Europese leiders donderdagavond afgesproken. Dit plan komt naast de eerder toegezegde steun van 540 miljard euro. Er is geen nieuw bedrag aan steun afgesproken, bevestigt premier Mark Rutte. 'Ik wil eerst weten wat er nodig is en of er behoefte aan is. Het heeft weinig zin om over getallen te spreken als je dat niet weet', zei hij na afloop.

Winkeliers willen aandacht voor wat wel mag

Er moet meer aandacht komen voor wat er wel mag om de economie draaiende te houden. Dat bepleit Corné van Waaij van brancheorganisatie INretail. Namens meer dan 13.000 winkels wil de eigenaar van Van Waaij Interieurs in Benthuizen dat mensen moeten weten dat ze veilig kunnen winkelen. 'Het water staat veel ondernemers al in de mond.'

Volgens Van Waaij zijn de maatregelen van het kabinet logisch, maar mag er vanuit de overheid wel benadrukt worden dat winkels niet voor niets open mogen zijn en dat winkelen veilig kan.

Iets meer dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlanders met het coronavirus liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan woensdag. Daarnaast liggen 42 Nederlanders inDuitsland, 2 minder dan woensdag. Dat komt doordat mensen zijn teruggekeerd naar Nederland.'

'We hebben een nieuwe ziekte die de komende maanden een groot beslag blijft doen op de ziekenhuizen', zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Volgens hem hebben de ziekenhuizen daarom ook de komende tijd meer capaciteit nodig dan in de tijd voor corona. Daarnaast moet de zorg voor andere patiënten worden hervat. 'De periode die we nu krijgen, de lucht, moeten we gebruiken om de capaciteit te vergroten', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

