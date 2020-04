Coronavirus: Kinderopvang: 'halve dagen school is geen optie'

Het officiƫle dodental door het coronavirus is gestegen tot 4177. Het kabinet heeft een aantal maatregelen iets verlicht. Zo moeten alle basisscholen vanaf 11 mei weer open. Minister Slob heeft laten weten dat dit voor alle scholen een verplichting is. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Minister Slob verplicht basisscholen 11 mei open te gaan.

Aantal coronapatiënten op ic gedaald tot 1008.

Moslims beginnen aan ramadan, zonder samen te bidden en te eten

Voor honderdduizenden moslims in Nederland begint vrijdag de vastenmaand ramadan. Normaal gesproken is dat een tijd waarin ze veel samen bidden en 's avonds samen eten om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: veel moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast.

Meerdere moskeeën gaan de komende weken de wijk in om te controleren of mensen zich aan de beperkingen houden. Ze houden er rekening mee dat mensen na de iftar thuis misschien naar buiten gaan om vrienden en familieleden te zien. Daarnaast roepen de moskeeën hun achterban op om extra op ouderen en andere kwetsbare mensen te letten. Preken worden gelivestreamd, zodat mensen die vanuit huis kunnen volgen.

De maand ramadan begint wanneer de eerste sikkel na de nieuwe maan te zien is in de lucht. Een maand lang mogen moslims overdag niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint elke dag rond 4.00 uur 's ochtends, vlak voordat de zon opkomt, en duurt tot het avondgebed, rond 21.00 uur.

Kinderopvang: halve dagen school is 'geen optie'

Kinderen halve dagen naar de basisschool laten gaan is geen goed idee. Dat zeggen drie organisaties voor buitenschoolse kinderopvang, waaronder BOinK. Ze betogen dat scholen die kiezen voor halve dagen de kinderopvang en werkende ouders in de problemen brengen.

'Het gevolg van deze keus is dat midden op dag de ene helft van de kinderen door hun ouders moet worden opgehaald en de andere helft moet worden gebracht. Dit soort onnodige massale verplaatsingen van een deel van de 1,2 miljoen kinderen en hun ouders is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden', zeggen zij. 'Het onnodig gesleep met kinderen midden op de dag is risicovol en vormt een extra belasting voor ouders. Werkende ouders die nu al wekenlang zorg, thuisonderwijs en werk moeten combineren komen hierdoor van de regen in de drup.'

Het kabinet en de PO-raad riepen deze week op om kinderen vanaf 11 mei hele dagen naar school te laten gaan in afwisselende groepen. De opvangorganisaties vinden dat het kabinet hierin steviger stelling moet nemen en aangeven dat halve dagen 'geen optie' is.

Europese leiders eens over herstelplan

Er komt een Europees herstelplan. Dat hebben de 27 Europese leiders donderdagavond afgesproken. Dit plan komt naast de eerder toegezegde steun van 540 miljard euro. Er is geen nieuw bedrag aan steun afgesproken, bevestigt premier Mark Rutte. 'Ik wil eerst weten wat er nodig is en of er behoefte aan is. Het heeft weinig zin om over getallen te spreken als je dat niet weet', zei hij na afloop.

Winkeliers willen aandacht voor wat wel mag

Er moet meer aandacht komen voor wat er wel mag om de economie draaiende te houden. Dat bepleit Corné van Waaij van brancheorganisatie INretail. Namens meer dan 13.000 winkels wil de eigenaar van Van Waaij Interieurs in Benthuizen dat mensen moeten weten dat ze veilig kunnen winkelen. 'Het water staat veel ondernemers al in de mond.'

Volgens Van Waaij zijn de maatregelen van het kabinet logisch, maar mag er vanuit de overheid wel benadrukt worden dat winkels niet voor niets open mogen zijn en dat winkelen veilig kan.

Iets meer dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlanders met het coronavirus liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan woensdag. Daarnaast liggen 42 Nederlanders inDuitsland, 2 minder dan woensdag. Dat komt doordat mensen zijn teruggekeerd naar Nederland.'

'We hebben een nieuwe ziekte die de komende maanden een groot beslag blijft doen op de ziekenhuizen', zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Volgens hem hebben de ziekenhuizen daarom ook de komende tijd meer capaciteit nodig dan in de tijd voor corona. Daarnaast moet de zorg voor andere patiënten worden hervat. 'De periode die we nu krijgen, de lucht, moeten we gebruiken om de capaciteit te vergroten', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

