Corona: officiële dodental stijgt met 120, opnieuw minder patiënten op ic's

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is met 120 gestegen naar 4409.

In de afgelopen 24 uur zijn er 100 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Er liggen op dit moment minder dan duizend mensen op de intensive care.

ADO Den Haag blijft in de eredivisie

Opnieuw minder minder coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, bedraagt 959. Dat zijn er vier minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag zakte het aantal op de ic voor het eerst onder de 1000.

'De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

'Druk in centrum Delft'

De gemeente Delft roept zaterdag inwoners op om niet naar de Delftse binnenstad te gaan. Zowel de politie als gemeente geven aan dat het steeds drukker wordt in de stad. 'Wij begrijpen dat het lekker weer is om buiten te zijn, maar gebruik zoveel mogelijk uw tuin of balkon', aldus de politie op Twitter.

Dodental omhoog met 120

Het officiële dodental is gestegen met 120 naar 4409. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdagmiddag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 100 naar 10.381. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.190. Dat zijn er 655 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen 'bij het beeld dat de maatregelen werken'. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn, stelt het RIVM. Datzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Nieuwe data bloemencorso

De organisatie van het bloemencorso in de Bollenstreek heeft de nieuwe data bekendgemaakt. De 73ste editie, die eigenlijk dit weekend zou plaatsvinden, is nu op 16, 17 en 18 april 2021. Het jaarlijkse bloemencorso trekt jaarlijks van Noordwijk naar Haarlem, met honderdduizenden bezoekers langs de route. De nieuwe data werden gepresenteerd op een met bloemen versierde auto op de boulevard in Noordwijk.

De nieuwe data van het bloemencorso zijn gepresenteerd | Foto: Omroep West/Jim van der Deijl

Roos (11) mag weer naar school

Nog even en veel kinderen kunnen weer naar school. De meeste kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, zijn daar erg blij mee. Thuis lukte het leren vaak niet. Ook Roos is blij dat ze na de meivakantie weer naar school kan. Ze zit op de Eerste Nederlandse Buitenschool in Den Haag. Roos heeft autisme en leren op school werkt voor haar een stuk beter dan thuis. Op school heeft ze meer hulp en meer structuur. Dat hebben veel mensen met autisme nodig.

WHO heeft nog geen bewijs voor immuniteit

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog 'geen bewijs' dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het cornonavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. In een verklaring waarschuwt de VN-organisatie voor uitgifte van zogenaamde 'immuniteitspaspoorten'.

Dergelijke documenten of gezondheidsverklaringen kunnen de verspreiding van het virus mogelijk zelfs in de hand werken. Standaardadviezen zouden door mensen dan misschien niet meer opgevolgd worden, waarschuwt de WHO zaterdag.

Toename thuisstudies

Meer mensen zijn de afgelopen weken een thuisstudie gestart, meldt RTL Z op basis van een rondgang langs opleidingsinstituten voor thuis studeren. De talen springen eruit, vooral de 'vakantietalen' Spaans en Frans zijn populair. Maar ook de opleiding tot thuiskapper is gewild, melden de opleiders.

Nu veel Nederlanders thuiswerken, steken zij hun tijd deels in een korte thuiscursus. Opleidingsinstituten LOI, NCOI/NTI en NHA zien de afgelopen weken een stijging in de vraag naar cursussen om thuis te studeren. NCOI meldt een toename van 30 procent, NHA zelfs 40 procent. LOI houdt het op een 'significante' stijging.

Kan je huisdier ziek worden?

Er zijn enkele gevallen bekend van katten en honden die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat zegt het RIVM. De katten werden ziek, de honden niet. Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2). Waarschijnlijk hebben de eigenaren het huisdier besmet. Omdat het om een paar besmette huisdieren gaat (van over de hele wereld), gaan we ervan uit dat de kans dat een huisdier door de eigenaar besmet raakt klein is.

'Koningsdag wordt warmste ooit'

Juist nu we vanwege corona allemaal in en om het huis moeten blijven, wordt het maandag de warmste Koningsdag ooit. Voor die titel moet het minstens 17,7 graden worden en dat gaat volgens Weeronline ruim lukken. Het weerbureau verwacht in De Bilt een middagtemperatuur van bijna 20 graden bij flink wat zon met alleen wat hoge sluierbewolking.

De ov-bedrijven roepen ertoe op het openbaar vervoer op Koningsdag en in de meivakantie niet te gebruiken als 'uitje'. NS en andere vervoersbedrijven stellen dat alleen met het openbaar vervoer moet worden gereisd als dat echt noodzakelijk is.

'Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het ov echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!', waarschuwt de NS.

Uitstel van betaling voor Vapiano

De rechtbank heeft restaurantketen Vapiano voorlopig uitstel van betaling verleend. De maatregel heeft te maken met acute financiële problemen bij het Duitse moederbedrijf door de coronacrisis. Daardoor kan ook de Nederlandse dochter niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen.

Vapiano is een restaurantformule voor pasta's en pizza's. De keten heeft elf vestigingen in Nederland, waaronder ook een vestiging in Den Haag. Ook zou er binnenkort een filiaal in de Mall of the Netherlands in Leidschendam open gaan. De vestiging in Eindhoven valt buiten het uitstel van betaling en blijft open.

Onderzoek ov-gedrag

NS en TU Delft starten een groot onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het reisgedrag in het openbaar vervoer, schrijft De Telegraaf. Zo'n 100.000 NS-reizigers worden benaderd om hun mening te geven over het reizen van de toekomst.

'We willen bijvoorbeeld weten of ze straks vaker thuiswerken of vaker de auto of fiets nemen. Ook peilen we de bereidheid om zich vooraf online aan te melden voor een treinreis. De reiziger krijgt dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet. Het aantal reizigers zou zo beter op de capaciteit afgestemd kunnen worden', zegt een NS-woordvoerder.

ADO-directeur Hamdi: 'De zorgen zijn nog niet verdwenen'

Ondanks de handhaving voorziet algemeen directeur van ADO Den Haag, Mohammed Hamdi, een zware periode. 'Het wordt echt lastig om de komende periode door te komen', denkt Hamdi. 'Onze begroting is gebaseerd op de wedstrijden die je speelt en de inkomsten daarvan. Dat is allemaal weggevallen. We moeten binnenkort zeer serieuze gesprekken voeren met partners van ons en onze grootaandeelhouder om toch te kijken hoe we deze lastige periode doorkomen'.

Verboden te barbecueën

De gemeente Delft heeft sinds vrijdag een verbod op barbecueën in parken. Het gaat om Delftse Hout, Arboretum-Heempark, Wilhelminapark, Poptahofpark en Abtswoudsepark. Hiermee wil Delft samenscholing voorkomen.

Eerder maakte de gemeente bekend de parkeerplaatsen bij Delftse Hout vanaf vrijdag te sluiten.

Ook de gemeenten Westland en Den Haag hebben in veel parken een barbecueverbod ingesteld.