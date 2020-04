Coronavirus: officiële dodental met 66 gestegen naar 4475

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is met 66 gestegen naar 4475.

Er liggen op dit moment minder dan duizend mensen op de intensive care.

Drukte in centrum Delft: politie riep zaterdag op centrum te verlaten

Theaters sturen brandbrief naar provincie: 'Onherstelbare schade aan cultuursector'

Er zijn grote zorgen over de financiële gevolgen van de coronacrisis in de culturele sector. De Zuid Hollandse theaters hebben daarom gezamenlijk een brandbrief naar de provincie gestuurd. De huidige lock-down tot 1 juni leidt tot 969 miljoen euro schade in de gehele culturele sector.

'Elke verdere verlenging zal voor de culturele infrastructuur onherstelbare gevolgen hebben. De acute liquiditeitsproblemen van instellingen vormen een probleem voor het voortbestaan en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve infrastructuur', schrijven de theaters. 'De kwetsbaarheid van de sector wordt momenteel pijnlijk zichtbaar.'

Daarom vragen de theaters de provincie om steun. 'Zeker is dat de gevolgen niet op te vangen zijn door de gemeenten en de culturele instellingen zelf. Voor de meeste podia lukt dat niet omdat veel gemeenten de afgelopen jaren al fors op hun eigen culturele infrastructuur hebben bezuinigd. Daarom doen wij ook een beroep op u om ons financieel te ondersteunen in het overeind houden van de culturele infrastructuur in uw provincie.'

Volgens de theaters zullen veel podia omvallen zonder steun van de provincie. 'Dan zal er na deze periode van gedwongen stilstand sprake zijn van een kaal en troosteloos landschap van lege gebouwen en daarmee het ontbreken van de zo belangrijke troostende, inspirerende en verbindende rol die zij tot op heden hebben gespeeld.'

RIVM: 66 nieuwe doden gemeld

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4475. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 66 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 75 naar 10.456.

De voorgaande dag was het aantal sterfgevallen met 120 mensen bijna twee keer zo hoog. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

130 miljoen mondmaskers in bestelling

Het ministerie van Volksgezondheid heeft momenteel 130 miljoen mondmaskers in bestelling. Via een speciaal opgezette luchtbrug met Azië komen er nu vrijwel dagelijks miljoenen mondmaskers binnen van verschillende typen. 'Het is belangrijk dat zorgverleners veilig hun werk kunnen doen', meldt het ministerie van Volksgezondheid. 'Er gaan nu veel meer beschermingsmiddelen naar de verpleeghuiszorg en thuiszorg.'

Praatcabine om familie weer te zien

Het quarantaineverblijf van senioren in woonzorgcentrum De Terwebloem in Poeldijk wordt iets dragelijker. Elf bedrijven hebben de handen ineen geslagen en maken belangeloos een praatcabine, zodat de ouderen op veilige afstand toch met familie en bekenden in contact kunnen komen.

De praatcontainer bestaat uit twee ruimten: een voor een oudere, en de ander voor familie. De ruimten zijn van elkaar gescheiden, en zo kun je toch op een coronaveilige manier elkaar zien en spreken. De cabine moet donderdag klaar zijn.

Mediapartner WOS nam een kijkje bij de bouw van de praatcabine:

'Koning doet het goed, maar is te weinig zichtbaar'

Koning Willem-Alexander doet het goed tijdens de coronacrisis. Dat vindt 72 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdag-onderzoek van EenVandaag. Ze waarderen zijn verbindende rol en zeggen dat hij zich goed verdiept in de problemen die er spelen. Wel komt zijn optreden soms wat plichtmatig over en willen we nog wel meer van hem zien in deze tijden.

Eén op de zes vindt dat de koning het niet zo goed doet in deze tijd, en 11 procent weet het niet. Zij vinden hem een beetje te onzichtbaar. Waar premier Mark Rutte een leidende rol pakt, blijft de rol van de koning wat onduidelijk. Zijn bezoekjes, zijn telefoontjes, zijn speech, het komt een beetje plichtmatig en houterig over, concludeert EenVandaag. Enkele ondervraagden vinden dat hij financieel ook wel een steentje mag bijdragen aan de crisis.

Drukte in centrum Delft

De politie riep winkelend publiek zaterdag op om het centrum van Delft te verlaten. Het was er zo druk dat de politie zich genoodzaakt voelde om in te grijpen. Via de speakers van politiewagens werd opgeroepen om weg te gaan.

Ook zondag hopen gemeentes dat mensen zo veel mogelijk thuis blijven. De gemeente Leiden deed zondagochtend een oproep op Twitter: 'Keer om als het te druk is.'

Opnieuw minder minder coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, bedraagt 959. Dat zijn er vier minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag zakte het aantal op de ic voor het eerst onder de 1000.

'De afname is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Dodental omhoog met 120

Het officiële dodental is gestegen met 120 naar 4409. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdagmiddag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 100 naar 10.381. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.190. Dat zijn er 655 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen 'bij het beeld dat de maatregelen werken'. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn, stelt het RIVM. Datzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.