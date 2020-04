Scheidingshotels in leegstaande kantoorpanden bomvol: 'Ik heb hier alles wat ik nodig heb'

'Ik heb in een jaar tijd al op drie verschillende adressen gewoond', zegt Gerrit Steuris. 'Bij een vriend, in een huis van vrienden dat te koop stond en ik heb ook nog even bij een oom gewoond.' De zoektocht naar woonruimte van Gerrit na zijn scheiding duurt lang, omdat er veel te weinig woningen beschikbaar zijn. Uiteindelijk vindt hij met een beetje geluk het scheidingshotel aan de Opaalstraat in Leiden.

'Het is een kleine kamer, maar in principe heb ik alles wat ik nodig heb'. Daar komt bij dat hij hier ook zijn drie kinderen kan ontvangen. Die kunnen niet blijven slapen, want daar is de kamer veel te klein voor. Met veel passen en meten past er een tafel, koelkast, bed en bank in. 'Maar voor tijdelijk is het prima, totdat ik een koophuis heb gevonden.'

Lange wachtlijst

Het leegstaande kantoorpand aan de Opaalstraat is door Divorce Housing verbouwd tot tijdelijk onderkomen voor 39 bewoners. Ze betalen daarvoor een kleine 600 euro huur. Aan de Vijf Meilaan staat nog een scheidingshotel met plek voor 32 mensen. De wachtlijst die er is, geeft aan dat er een markt voor dit soort concepten is.

'De nood is heel hoog', zegt Maickel van den Burg van Divorce Housing. 'We hebben ongeveer twintig tot dertig inschrijvingen per week. Die kunnen we niet allemaal huisvesten omdat we daar nog niet genoeg ruimte voor hebben.' Het pand aan de Opaalstraat is in ieder geval drie jaar beschikbaar voor de opvang. ‘Uiteindelijk is de eigenaar van plan om hier huizen te bouwen’, weet Van den Burg. 'Het voordeel voor hem is nu wel dat hij geen leegstand heeft.'

Divorce Housing heeft plannen om in Oegstgeest en Katwijk soortgelijke scheidingshotels op te zetten.

LEES OOK: Woningzoekenden ten einde raad: 'Moet ik onder een brug? Het is bezopen'