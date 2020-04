Coronavirus in de dierentuin: 'De natuur laat zich niet leiden, het leven gaat gewoon door'

Diergaarde Blijdorp is een populair park in de regio, maar vanwege het coronavirus zijn de deuren van de Rotterdamse dierentuin al enige tijd gesloten. En dat is volgens directeur Erik Zevenbergen een unieke situatie: 'Het gebeurt gelukkig niet vaak dat het park dicht is, de laatste keer was in de Tweede Wereldoorlog'.

Voor de dieren maakt dat echter weinig uit, want het dagelijks leven gaat voor hen gewoon door. 'Eigenlijk is alles hetzelfde als anders. De tuin staat er prachtig bij, bomen en struiken staan in bloei en jongen worden geboren', vertelt Zevenbergen. 'De natuur laat zich niet leiden, het normale leven is zichtbaar. Er zijn alleen geen bezoekers.'

Een leeuw in Diergaarde Blijdorp | Foto: Omroep West

Park wordt gemist

Die bezoekers zijn alleen wel nodig om inkomsten binnen te krijgen. De dierentuin heeft het, net als de gehele recreatiesector, moeilijk. Het park heeft daarom de actie 'Samen staan we sterk' samen met een aantal zorginstellingen opgezet. 'We vonden het ontzettend mooi om te zien hoe de mensen in de zorg keihard aan het werk zijn', legt Zevenberg uit. 'We hebben zelf natuurlijk ook verzorgers, dus hebben besloten de handen ineen te slaan. Als je nu een ticket koopt voor Blijdorp, dan doneren we er eentje aan de zorg. Dat ticket kan natuurlijk ingewisseld worden als het park weer open is.'

De directeur van Blijdorp krijgt veel reacties op het sluiten van het park, omdat veel mensen een bezoek aan het park erg missen. 'Er zijn zoveel mensen die vaak naar Blijdorp gaan, bijvoorbeeld abonnementhouders. Ze missen het en vragen zich af wanneer het park weer open gaat.'

Een olifant in Diergaarde Blijdorp | Foto: Omroep West

'We willen intelligent open'

Wanneer de dierentuin weer bezoekers toe gaat laten, moet er wel een plan zijn om te voldoen aan de 1,5 meter-samenleving. 'Daar wordt ontzettend over nagedacht', vertelt Zevenberg. 'We zijn met andere dierentuinen en met de Club van Elf - de grote dagattracties in Nederland - bezig om een protocol te maken dat 'veilig samen uit' heet.'

'Als het weer kan dan willen we weer intelligent open. Dat betekent dat je aan alle maatregelen wilt voldoen die passen binnen de 1,5 meter-samenleving. Dat betekent voldoende afstand en dat moet overal kunnen, maar er zijn plekken waar dat moeilijker kan, zoals bij de ingang en bij kijkplekken. Daar moet je heel goed over nadenken', aldus de directeur. 'We zijn dat nu heel hard aan het doen met een team in de tuin en met het protocol. Het blijft echter maatwerk, want het ene park is het andere niet.'

