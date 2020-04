Muziekverenigingen zitten binnen, hoe hou je de moraal hoog?

Trompetgeschal vanuit een zolderkamertje in Katwijk. De 11-jarige Fabian van der Plas oefent het Wilhelmus. Toch zal hij het volkslied niet samen met zijn vriendjes van het jeugdorkest van DVS kunnen spelen op Koningsdag, en dat vindt hij best jammer.

Net als Fabian krijgen tientallen jeugdleden van de Katwijkse muziekverenigingen les op afstand. 'We hebben 78 van die jongetjes lopen, en we zijn bang dat als dit lang duurt er over een maand of vijf nog maar twintig over zijn', vertelt voorzitter Arie van Duijn. 'Het contact met elkaar en de club is belangrijk voor de sociale binding.'

Daarnaast moeten blaasinstrumenten regelmatig bespeeld worden, om te voorkomen dat ze kapot gaan. 'Rust roest', gaat Van Duijn verder. 'En die kostenpost willen we er niet bij hebben.' Want door het afzeggen van verschillende optredens dit jaar, rekent alleen al deze vereniging op een verliespost van zo'n 160.000 euro.

Flora Band speelt op afstand samen

Ook bij de Flora Band in Rijnsburg krijgen jeugdleden op deze manier les. In het begin van de crisis werd nog even gedacht om ook via beeldverbindingen samen te spelen, maar dat liep niet naar wens. 'Om het samenspel goed te krijgen moet je echt bij elkaar zitten hebben we gemerkt', vertelt voorzitter Wilfried de Mooij.

'De verschillende verbindingen zorgden voor vertragingen, daarom hebben we het maar op een andere manier geprobeerd', wijst De Mooij op een filmpje op YouTube. Daarin is te zien hoe verschillende leden thuis hun eigen partij hebben opgenomen. Zo kunnen ze op afstand toch samenspelen.

