Bollenstreek hard getroffen, maar ziet kansen voor de toekomst

De coronacrisis betekent een grote terugslag voor de Duin- en Bollenstreek. Dat is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het zogeheten Economic Board Duin-en Bollenstreek, waarvan de overheid en ondernemers in die regio deel uitmaken. Maar tegelijk ziet het rapport ook kansen: 'We kunnen, met alle verlies en verdriet, ook plannen maken. Er is een stip op de horizon'.

'De Duin-en Bollenstreek zit in de hoek waar de klappen vallen', schrijft de Economic Board (EBDB) dinsdag bij de presentatie van het rapport dat is opgesteld door het bureau Blaauwberg. De bollen-en sierteeltsector heeft de vraag pijlsnel zien terugvallen, door van sluitende winkels in binnen- en (vooral) buitenland. Ook de horeca, het toerisme en congressen zijn nagenoeg stilgevallen.

Hoewel die sectoren zelf niet de grootste zijn van het bollengebied (drie procent van de inwoners werkt in de tuinbouw en zes procent in de horeca), zijn de gevolgen heel groot voor de regionale economie. Zo is een belangrijk deel van de groothandel en logistiek gericht op de bollen-en sierteelt. Daarmee raakt de terugval in die sector maar liefst veertien tot zeventien procent van de regionale werkgelegenheid.

Campagnes 'on hold'

De afwezigheid van hotelgasten en bezoekers raakt ook een breed deel van de economie. 'De winkelstraten zijn leger. Bakkers, slagers en cateraars zien de vraag vanuit de hotelsector verdampen. Schoonmakers en beveiligers hebben minder werk. Event-organizers en marketingsbureaus moeten hun campagnes ‘on hold’ zetten,' aldus het rapport.

Het rapport kijkt ook vooruit: 'Maar de EBDB wil zich, samen ondernemers en hun koepelorganisaties, beraden op welke wijze de economie van de regio zich in deze overgangsfase zo sterk mogelijk kan ontwikkelen. Van de historische pandemieën weten we dat ze populaties in beweging brachten: mensen wilden verhuizen. De Bollenstreek kan aantrekkelijk worden als ecosysteem voor jongeren uit drukke steden.'

Spaanse Griep als inspiratie

Het rapport verwijst ook naar de wereldomvattende pandemie van de Spaanse Griep (1918-1920): 'Toen het virus was uitgeraasd, begon de periode die als de ‘roaring twenties’ bekend geworden is. Een tijd van culturele vernieuwing die tot op vandaag de mode, de kunst en de architectuur beïnvloedt. Ook een tijd van politieke participatie, sociale wetgeving en opbouw van kennisinstituten. Het 'normale' leven werd energiek hervat.

Het rapport gaat hoopvol verder: 'Er zijn aanwijzingen dat dit patroon ook bij eerdere pandemieën voorkwam: vernieuwing na stagnatie. Het verschil met 'vroeger' is dat we nu veel meer kennis hebben en veel sterkere instituties. We kunnen, met alle verlies en verdriet, ook plannen maken. Er is een stip op de horizon.'

Kracht en verbinding

Directeur Lars Flinkerbusch van de EBDB: 'De thema’s health en zorg bieden veel kansen voor toerisme. Zorg en gezondheid staan al geruime tijd op de Economische Agenda van de Duin-en Bollenstreek. Noordwijk heeft in maart zelfs het predicaat 'Kuuroord' ontvangen.'

Volgens de EBDB liggen er ook kansen voor de bollen en sierteelt: 'Dit geldt dan wel als kwetsbaar en luxe product, toch zien we dat mensen in hun tuinen aan het werk zijn. In de tuincentra is het gewoonweg druk. Er zijn zelfs bloemenhandelaren die omzetstijgingen van 40% melden. Bloemen zijn geen luxe meer, maar een troostproduct.'

Het rapport is in korte tijd in in samenwerking met ondernemers en gemeenten tot stand gekomen. 'Dit geeft kracht en verbinding in de regio aan,' aldus de samenstellers. De volgende stap die ze willen zetten is een gezamenlijk economisch actieplan.