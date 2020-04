Haagse Mient volgend jaar op de schop: zeventig parkeerplekken erbij

De Appelstraat in Den Haag wordt opnieuw ingericht zodat er meer parkeerplaatsen kunnen komen. | Illustratie gemeente Den Haag

Een groot gebied rond de Mient in Den Haag wordt opnieuw ingericht. Daardoor ontstaat ruimte voor zeventig parkeerplekken. 'Met dit plan wordt de buurt overzichtelijker, groener en veiliger', aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). De werkzaamheden in het gebied gaan bijna 7,6 miljoen euro kosten. De bedoeling is dat er in de eerste maanden van 2021 mee wordt begonnen en dat het een jaar later klaar is.

Die nieuwe parkeerplekken langs de Mient moeten er komen vanwege een oude afspraak met de buurt: langs de Laan van Meerdervoort werden minder bomen gekapt dan eerder de bedoeling was. Maar omdat er daarom in de middenberm van die straat minder parkeerplaatsen konden worden aangelegd dan gepland, moest er elders in de Vruchtenbuurt ruimte worden gevonden voor auto’s.

Van Astens voorganger Tom de Bruijn bereikte twee jaar geleden al een akkoord met de buurt over een alternatieve inrichting van onder meer de Mient. Daar is plek gevonden voor zeventig auto's, bovenop de 304 plekken die er al zijn. De plannen die de gemeente en de buurt toen maakten, zijn nu uitgewerkt. De plannen kunnen rekenen op steun van bewoners, ondernemers, het wijkberaad Vruchtenbuurt, de Fietsersbond, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), hulpdiensten en HTM, aldus de wethouder.

Ruimte voor voetgangers

Tegelijk met het werk aan de Mient wordt ook enkele omliggende straten onder handen genomen. Zo worden bij het winkelgebied in de Appelstraat een paar parkeerplaatsen verwijderd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor voetgangers. Rond de kruising Thorbeckelaan-Appelstraat komen er juist wat parkeerplaatsen bij. In de Albardastraat gaat de maximum snelheid omlaag van vijftig naar dertig kilometer per uur.

In het gebied staan 287 bomen. De gemeente heeft laten onderzoeken wat de kwaliteit daarvan is. Uit een zogeheten boomeffectanalyse blijkt dat veel ervan in 'slechte conditie' verkeren. Ze hebben onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen en de wortels veroorzaken schade aan bestrating, riool en woningen. Mede daarom zijn er de afgelopen jaren al negentien gesneuveld: die waaiden om of moesten worden gekapt.

Bomen gekapt

De bedoeling was toch om zoveel mogelijk bomen te behouden. Toch moeten er in totaal 156 worden gekapt, aldus de wethouder. Dit komt vooral omdat ze te slecht zijn of omdat ze bovenop het uit 1930 daterende riool staan, dat tegelijk met de werkzaamheden wordt vervangen. Een klein deel – 36 stuks – moet echt worden neergehaald vanwege de nieuwe inrichting van de wegen.

In het plan staat wel dat alle bomen die worden gekapt, worden vervangen. Om dat mogelijk te maken wordt onder meer een groenstrook langs de begraafplaats opgeknapt en omgevormd tot een ecologische zone. Ook worden extra bomen geplant rondom de kruising Albardastraat, Thorbeckelaan en Appelstraat. De bedoeling is dat de zomereik, zwarte els, esdoorn en winterlindes een plek gaan vinden. De AVN heeft naar de plannen gekeken en ermee ingestemd.

