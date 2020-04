Moeder die zoontje (10) stak is 'volledig toerekeningsvatbaar'

Moeder Raquel (49) die vorig jaar zomer in Den Haag met een mes meermalen op haar eigen zoon zou hebben ingestoken, handelde niet vanuit een stoornis. Dat concluderen de deskundigen die de vrouw hebben onderzocht, bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting. De officier van justitie: 'Ze is dus volledig toerekeningsvatbaar en wordt verdacht van een zeer ernstig feit.'

Op 15 augustus 2019 rond 13.00 uur speelt het drama zich af. Raquel is met haar zoon thuis aan de Trezoriersdreef in Den Haag. Zelf zegt ze het zich niet meer te kunnen herinneren wat er die middag is gebeurd. Volgens de officier van justitie steekt de vrouw met een groot keukenmes meermalen in op haar 10-jarige zoontje. Ze zou hem daarbij hebben geraakt in zijn borst en rug.

Uiteindelijk weet het jongetje te ontkomen door met zijn armpje uit het raam keihard om hulp te schreeuwen. De officier van justitie: 'Meerdere mensen in de wijk zijn hiervan getuige geweest. Dat zorgt voor een groot gevoel van onveiligheid.' Hoe het nu met de jongen gaat, is onbekend. Hij woont nog thuis bij zijn vader, de man van verdachte.

Deskundigen geven geen advies

De 49-jarige Raquel is meteen opgepakt en zit vast in de gevangenis in Zaandam. Ze is dinsdag ondanks alle coronamaatregelen toch bij de zitting in Den Haag aanwezig. Ze komt oorspronkelijk uit Spanje. Aandachtig luistert ze naar de tolk die alles voor haar vertaalt.

De advocaat van Raqual vindt het zeer teleurstellend dat de deskundigen geen advies kunnen uitbrengen over zijn cliënt. Een psycholoog, psychiater en een zogeheten milieu-onderzoeker hebben de vrouw onderzocht, maar hebben geen verband kunnen leggen tussen het gedrag van de vrouw en een eventuele stoornis. De advocaat: 'Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Heel jammer.'

Moeder wil begrijpen waarom het is gebeurd

Volgens de deskundigen maakt de moeder zichzelf grote verwijten. Zo zou zij signalen van overbelasting hebben genegeerd. De advocaat legt uit dat zijn cliënt nog met veel vragen zit. 'Ze wil heel graag begrijpen waarom het is gebeurd en hoe ze kan voorkomen dat het nog een keer gebeurd.' Daarom moet ze wat hem betreft behandeld worden en dat gebeurt niet in de gevangenis.

Hij vraagt de rechtbank daarom zijn cliënt te schorsen zodat ze buiten de gevangenis behandeld kan worden. Maar de rechter vindt dat geen goed idee. 'We gaan u niet vrijlaten. Er zijn sterke aanwijzingen dat u dit feit heeft gepleegd ook al kunt u zich het niet meer herinneren. Er staat meer dan twaalf jaar gevangenisstraf op en de rechtsorde zou geschokt zijn. Een moeder die haar zoon neersteekt en dan nu al vrijkomt, zal niet begrepen worden door de samenleving. En er is gevaar voor herhaling. Het is niet bekend geworden waar dit gedrag vandaan komt dus dan zou het in principe nog een keer kunnen gebeuren.'

Telefonische hulp van psycholoog

Moeder Raquel krijgt het laatste woord. 'Is het mogelijk om desnoods telefonisch hulp te krijgen van een psycholoog?' Haar advocaat zegt met haar verzoek aan de slag te gaan. De zaak zal binnen drie maanden inhoudelijk worden behandeld.