Kai Verbij naar schaatsploeg Jumbo-Visma: 'Wil graag nog meer leren en winnen'

Kjeld Nuis bewandelde vorige week juist de omgekeerde weg. De schaatser uit Zoeterwoude ging van Jumbo-Visma naar Team Reggeborgh, dat eerder al afscheid nam van Jutta Leerdam en Koen Verweij.

'Afgelopen week was een hectische week, waarin ik de unieke mogelijkheid heb gekregen om een keuze te maken tussen de twee topploegen in het Nederlandse schaatsen', vertelt Verbij. 'Dat was geen gemakkelijke keuze. Echter sta ik op een belangrijk punt in mijn carrière en wil graag nog meer leren en winnen. Ik denk dat dit de beste keuze is voor mijn persoonlijke en sportieve ontwikkeling om de stap juist nu te maken, twee jaar voor de Olympische Spelen.'

IJzersterke sprinttak

De 25-jarige schaatser uit Hoogmade veroverde vorig jaar bij het WK afstanden in Inzell goud op de 1000 meter. Op zijn erelijst staan onder meer ook twee Europese sprinttitels. Bij de Olympische Spelen van 2018 greep Verbij naast de medailles.

'Samen met Ntab, Hein Otterspeer en Thomas Krol beschikken we ook volgend seizoen weer over een ijzersterke sprinttak, waarmee we op zowel nationaal als internationaal niveau kunnen meestrijden om de prijzen', meent coach Orie.

LEES OOK: Kai Verbij uitgeroepen tot beste schaatser van Nederland